Toyota świętuje sukces w Polsce. To najlepszy wynik w historii

Toyota słynąca z hybryd postanowiła w 2019 roku stworzyć drugi filar swojego biznesu. W Polsce ruszyła pilotażowa budowa struktur nowej marki nazwanej Toyota Professional. Po 7 latach rozwoju funkcjonuje już prężna sieć wyspecjalizowanych stacji. Do tego we wszystkich salonach japońskiej marki powstały odrębne działy aut użytkowych. Ta strategia przynosi imponujące efekty: 2025 rok japońska marka zakończyła na pozycji lidera rynku LCV w Polsce.

Od stycznia do grudnia zarejestrowano 16 307 egzemplarzy samochodów osobowych i dostawczych, czyli 34 proc. więcej niż rok wcześniej – to nowy rekord w historii firmy. W obronie dominującej pozycji na rynku ważną rolę odgrywa nowa Toyota Proace Max. Teraz producent tnie ceny tego auta aż o 50 000 zł. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Nowa Toyota Proace Max na rynku. Co to za samochód?

Toyota w 2022 roku podpisała umowę z koncernem Stellantis, której efektem miał być nowy duży samochód użytkowy z napędem konwencjonalnym i elektrycznym. Teraz pora na odcinanie kuponów. Nowa Toyota Proace Max pozwala japońskiemu koncernowi wkroczyć do największego i najbardziej lukratywnego segmentu aut dostawczych. Jednocześnie to już trzeci model obok kompaktowego Proace City i średniej wielkości vana Proace, który obejmuje układ producentów. Konstrukcyjnie to największe auto z logo Toyoty jest bliźniakiem takich modeli jak: Peugeot Boxer, Opel Movano, Citroen Jumper czy Fiat Ducato.

Nowa Toyota Proace Max przewiezie 7 osób

Toyota oferuje sześć różnych konfiguracji Proace Max, dwa rozstawy osi (3450 mm i 4035 mm), trzy długości nadwozia (5413 mm, 5988 mm i 6363 mm) i trzy wysokości przestrzeni ładunkowej (2254 mm, 2525 mm i 2764 mm). Samochód przewidziano jako furgon, który w specyfikacji brygadowej pozwala przewieźć nawet do 7 osób. Towar można ładować ręcznie przez boczne drzwi przesuwne lub wózkiem widłowym na paletach przez tylne dwuskrzydłowe otwierane pod kątem 270 stopni.

Na zdolności transportowe również nie można narzekać. W największym wariancie samochód z napędem elektrycznym zapewnia aż 17 m3 pojemności co pozwala na przewiezienie nawet do pięciu europalet. Proace Max w odmianie L4 H3 ma prawie trzy razy większą pojemność od średniego vana Proace. Dopuszczalna masa całkowita Proace Max w zależności od konfiguracji wynosi od 3300 do 3500 kg w autach z silnikami wysokoprężnymi oraz od 3500 do 4250 kg z napędem elektrycznym. Zresztą Toyota Proace Max Electric ma najlepszą w klasie ładowność (1500 kg) oraz uciąg (2400 kg). W modelach z silnikami Diesla to odpowiednio do 1500 kg i do 3000 kg w zależności od wybranego wariantu nadwozia.

Toyota Proace Max ma silnik Diesla 2.2 D-4D, ale może być elektryczna

Toyota Proace Max występuje jako model spalinowy i elektryczny. Pierwszy wariant wykorzystuje silnik Diesla 2.2 D-4D o trzech poziomach mocy. W podstawowej wersji jednostka dostarcza 120 KM (320 Nm) i współpracuje z sześciobiegową skrzynią manualną. 140-konna odmiana zapewnia 350 Nm momentu obrotowego ze skrzynią ręczną lub 380 Nm z ośmiobiegowym automatem. Najmocniejszy 180-konny diesel jest łączony z przekładnią automatyczną albo manualną. Modele wysokoprężne wyjeżdżają z włoskiego zakładu Stellantis.

Najmocniejsza Toyota tylko z Polski. Produkcja w Gliwicach

Toyota Proace Max z napędem elektrycznym o mocy 270 KM (410 Nm) powstaje w Gliwicach. Zabudowany w podłodze solidny litowo-jonowy akumulator o pojemności 110 kWh ma zapewnić ok. 420 km zasięgu (realnie ok. 320). Co szczególnie docenią firmy logistyczne, pocztowe i usługowe, których kierowcy kręcąc się po mieście nie robią większych przebiegów niż 200 km dziennie. Z takim zapasem kurier nie musi się martwić zimą, mrozem, deszczem czy pełnym załadunkiem, bo zasięg i tak pozostanie więcej niż wystarczający. Kierowca ma też do wyboru trzy tryby jady. W ustawieniu ECO moc ograniczona jest do 163 KM, a najważniejszy jest właśnie jak największy zasięg. NORMAL to balans między osiągami a zasięgiem – silnik wytwarza 218 KM. Tryb POWER uwalania całe 270 KM.

Nowa Toyota z napędem o mocy 270 KM. Jak jeździ?

Do tego łopatkami przy kierownicy można ustawić poziom rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Prawa łopatka – więcej siły hamowania, lewa – mniej, prościej chyba już nie można. Do dyspozycji przewidziano cztery stopnie, od niemal swobodnego "żeglowania" po maksymalne odzyskiwanie prądu oraz tryb automatyczny. Plusem takiego rozwiązania jest nie tylko produkcja energii do akumulatora, ale także mniejsze zużycie układu hamulcowego, co w przypadku floty przekłada się na tańsze koszty eksploatacyjne. Baterię można naładować do 80 proc. w 55 minut korzystając z szybkiej ładowarki o mocy 150 kW. Pokładowa ładowarka AC o mocy 11 kW umożliwia uzupełnienie energii przez noc. W pierwszym kwartale 2025 roku wprowadzona zostanie ładowarka 22 kW.

Ile kosztuje Toyota Proace Max? 50 000 zł taniej

Najtańsza Toyota Proace Max to furgon L2H1 w wersji Life. Auto napędza silnik wysokoprężny 2.2 D-4D o mocy 120 KM połączony z 6-biegową skrzynią manualną. Samochód kosztuje od 97 900 zł netto, czyli aż 42 000 zł netto mniej od ceny katalogowej. Wyposażenie to:

Tempomat z ogranicznikiem prędkości,

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA),

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS),

Asystent zmiany pasa ruchu (LCA),

System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS),

Tapicerka materiałowa z czarnymi przeszyciami,

Podwójna kanapa pasażerów,

Światła do jazdy dziennej,

Przednie światła halogenowe,

Klimatyzacja manualna,

Drzwi tylne otwierane pod kątem 180°,

Drzwi boczne przesuwane po stronie prawej,

Kolorowy ekran multimediów o przekątnej 5 cali.

Toyota Proace Max w wersji Active jest tańsza i lepiej wyposażona

Lepiej wyposażona wersja Active w odmianie L2H1 z 120-konnym silnikiem 2.2 D-4D i skrzynią manualną kosztuje od 100 900 zł netto. Proace Max L3H2 w wersji Active z mocniejszym silnikiem Diesla o mocy 140 KM i manualną skrzynią biegów o kosztuje o 50 000 zł netto mniej i wymaga 110 900 zł netto. Wyposażenie to:

Tapicerka materiałowa z dodatkowymi przetłoczeniami i podwójnymi szarymi przeszyciami,

Tempomat z ogranicznikiem prędkości,

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA),

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS),

Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi,

Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów,

Przygotowanie do montażu haka (wiązka),

Wzmocnione zawieszenie.

Toyota Proace Max w wersji Comfort taniej o 50 000 zł

Toyota Proace Max furgon w wersji Comfort w rozmiarze L2H2 z 140-konnym silnikiem i 6-biegową skrzynią manualną kosztuje od 126 900 zł netto (50 000 zł netto rabatu). Standard obejmuje:

Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC) z funkcją STOP&GO (dla w wersji z automatyczną skrzynią biegów),

Elektryczny hamulec postojowy,

Przednie czujniki parkowania,

Boczne czujniki parkowania,

System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM),

Przednie światła w technologii LED (Full LED),

Klimatyzacja automatyczna,

Drzwi tylne otwierane pod kątem 270°,

Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników o przekątnej 7 cali,

System nawigacji z aktualizacjami online,

Cyfrowe lusterko wsteczne.

W salonach Toyoty dostępne są też ostatnie egzemplarze w konfiguracji podwozie z pojedynczą i podwójną kabiną. Proace Max podwozie Active w rozmiarze L3H1 ze 140-konnym dieslem i skrzynią manualną kosztuje od 100 400 zł netto (rabat 50 000 zł netto). Z tym samym układem podwozie brygadowe L3H1 w odmianie Life wyceniono na 106 700 zł netto, a lepiej wyposażony wariant Active L4H1 startuje od 108 700 zł netto. Skrzynia brygadowa w wersji wyposażenia Active w rozmiarze L3H1 z jednostką 2.2 D-4D o mocy 140 KM kosztuje od 121 700 zł netto.

Gwarancja na 1 mln kilometrów

Japoński producent dla całej gamy Proace Max, wzorem modeli Proace i Proace City, oferuje "Gwarancję Pro" na 3 lata lub 1 milion kilometrów. Nikt nie oferuje takich warunków.