Nowa Toyota GR Yaris Morizo RR wjeżdża na rynek

Nowa Toyota GR Yaris Morizo RR w kolorze Gravel Khaki wyskoczyła z pudełka podczas prezentacji w Tokio. Jej stworzenie pobłogosławił i doglądał sam prawnuk założyciela Toyoty – Akio Toyoda, prezes zarządu i dyrektor reprezentatywny Toyota Motor Corporation, który w szafie obok garniturów trzyma kombinezony wyścigowe. Sam przyznaje, że jego miłość do samochodów rozpoczęła się około 60 lat temu od pierwszej wizyty na torze Fuji. Zabrał go tam ojciec w jego urodziny – Akio miał wtedy 6 czy 7 lat.

Dziś Toyoda uwielbia motorsport – pod pseudonimem Morizo regularnie startuje w rajdach, wyścigach i testuje nowości przed wdrożeniem do produkcji. Stąd też jego przydomek w nazwie auta. Nowy GR Yaris Morizo RR to samochód zbudowany i zestrojony według jego autorskiej receptury. Na co mogą liczyć kierowcy?

GR Yaris Morizo RR różni się nie tylko stylem

Pod względem stylistycznym Toyota GR Yaris Morizo RR wyróżnia się detalami optymalizującymi aerodynamikę. Specjaliści Toyoty zaprojektowali elementy, które usprawniają przepływ powietrza z przodu auta, zapewniają wydajniejsze chłodzenie i redukują turbulencje pod podwoziem, co przekłada się na większą stabilność prowadzenia. Producent podkreśla, że w pracach rozwojowych wykorzystano doświadczenia zespołu Toyota Gazoo Racing, zebrane podczas morderczego, 24-godzinnego wyścigu na torze Nürburgring.

Znakiem rozpoznawczym nowej Toyoty jest ogromny tylny spoiler wykonany z włókna węglowego. Z tego samego lekkiego materiału powstała maska silnika, co pozwoliło zredukować masę auta i obniżyć jego środek ciężkości. Inżynierowie zmodyfikowali również zawieszenie oraz układ kierowniczy. Specjalnie dla tej wersji zaprojektowano 18-calowe felgi aluminiowe w kolorze Matte Bronze, na które naciągnięto niskoprofilowe opony w rozmiarze 225/40 R18.

Nowa Toyota GR Yaris Morizo RR z silnikiem 1.6 turbo

Pod maskę GR Yarisa Morizo RR trafił najmocniejszy seryjny silnik trzycylindrowy 1.6 o oznaczeniu G16E-GTS. Po fabrycznym tuningu konstrukcja znana ze standardowego modelu otrzymała m.in. lżejsze podzespoły oraz większą turbosprężarkę. Efekty?

Turbodoładowana jednostka z intercoolerem generuje teraz ok. 305 KM i 400 Nm – to o 25 KM więcej niż w podstawowym GR Yarisie. W rezultacie Morizo RR oferuje moc hot hatcha z segmentu C przy zachowaniu piórkowej wagi auta klasy B. Aby uzyskać lepszy rozkład masy, silnik wraz z 8-biegowym automatem Direct Shift pochylono lekko w stronę kabiny.

Co ciekawe, sekwencyjna obsługa przełożeń odbywa się tu w sposób typowo wyścigowy: aby zmienić bieg na wyższy, kierowca przyciąga lewarek do siebie, a redukcja wymaga pchnięcia go od siebie. Takiej konfiguracji domagał się sam Akio Toyoda, który po pokonaniu 15 okrążeń toru Nürburgring nie mógł się nachwalić pracy nowej przekładni.

Toyota GR Yaris Morizo RR oddycha przez dwie rury. Jakie osiągi?

Osiągi? Inżynierowie zapewniają, że trzycylindrowe serce swoją charakterystyką przypomina silnik typu bokser i z niesamowitą werwą wkręca się aż do 7 tys. obrotów na minutę. Dzikus! Choć oficjalne dane dotyczące przyspieszenia pozostają tajemnicą, można oczekiwać, że sprint od 0 do 100 km/h zajmie mniej niż 5 sekund.

Specjalny tryb napędu 4WD Morizo

Nowe nastawy napędu 4WD również opracowano przy ścisłym udziale Akio Toyody. Rozdział mocy i momentu obrotowego pomiędzy osiami wynosi teraz równe 50:50 (wobec 53:47 w standardowym GR Yarisie), a dotychczasowe ustawienie "Gravel" zostało zastąpione dedykowanym trybem "Morizo".

Samochód wyróżniają żółte akcenty wybrane przez samego mistrza. Kolor ten zdobi m.in. zaciski hamulcowe oraz sportowe fotele, które wykończono żółtymi przeszyciami. W kabinie znajdziemy również mniejszą kierownicę obszytą zamszem oraz zmodyfikowane łopatki zmiany biegów. Pojawiły się także przyciski ułatwiające obsługę kluczowych funkcji podczas dynamicznej jazdy – ich układ zaczerpnięto bezpośrednio z rajdowego GR Yarisa Rally2.

Ile kosztuje nowa Toyota GR Yaris Morizo RR?

Toyota GR Yaris Morizo RR powstanie w limitowanej liczbie egzemplarzy. 100 samochodów trafi na wybrane rynki europejskie. Kolejne 100 aut przeznaczono na Japonię. Sprzedaż ruszy wiosną 2026 roku. Cena? Z pewnością wyższa niż za klasycznego GR Yarisa w wersji Aero Performance (od ok. 215 000 zł).