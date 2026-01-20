Nowe prawo już działa w Polsce: Koniec ery diesla

To, co jeszcze dwa lata temu wydawało się odległą wizją, właśnie stało się obowiązującym prawem. Nowelizacja ustawy o elektromobilności przestała być teorią. Dla największych samorządów to koniec ery diesla w nowych przetargach.

Reklama

Choć przepisy są nowe, dla wielu przewoźników to kontynuacja strategii obranej już wcześniej. Przykłada? W 2025 roku Busnex Poland zakontraktował dostawy aż 175 autobusów elektrycznych marki Yutong, które w większości wyjadą na drogi właśnie w 2026 roku. Czego mogą spodziewać się pasażerowie?

Co trafi na ulice w 2026 roku?

Harmonogram dostaw na najbliższe miesiące jest już zapełniony. Główne kontrakty obejmują:

Katowice: W kwietniu do floty dołączy 15 przegubowych autobusów Yutong U18. To druga część zamówienia (pierwsza połowa dotarła pod koniec 2025 r.). Pojazdy są wyposażone w odwrócone pantografy, co ułatwia szybkie ładowanie na pętlach.

Białystok: W trzecim kwartale tego roku miasto odbierze 30 sztuk modelu U12. Po tej dostawie po Białymstoku będzie jeździć już łącznie 50 elektryków marki Yutong.

Reklama

Warszawa: Miejskie Zakłady Autobusowe wzbogacą się o 30 kolejnych autobusów modelu Yutong U12.

Złocieniec: Tutaj nowość – 9 egzemplarzy modelu Yutong IC12E, który jest przeznaczony na trasy międzymiastowe.

PKS Nova (Białystok): Przewoźnik odbierze 13 autobusów Yutong, w tym 6 miejskich (U10) oraz 7 międzymiastowych (IC12E).

Bezpieczeństwo cyfrowe: Autobus jak smartfon

Współczesny autobus elektryczny, który wjedzie na polskie ulice w 2026 roku, to zaawansowane centrum danych. Modele marki Yutong posiadają pełną europejską homologację i muszą chronić pasażerów nie tylko przed kolizjami, ale i przed cyberatakami.

Pojazdy spełniają rygorystyczne normy UN/ECE R155 oraz R156, co oznacza, że ich oprogramowanie jest odporne na ingerencję z zewnątrz i może być bezpiecznie aktualizowane bez wizyty w serwisie. Do tego dochodzą systemy EU GSR (General Safety Regulation), które aktywnie wspierają kierowcę w unikaniu błędów na drodze.

Dlaczego samorządy stawiają na te rozwiązania?

Marcin Kucharski, Prezes Zarządu Busnex Poland, zaznacza, że dziś liczy się "dojrzałość technologii". Miasta nie chcą już ryzykować eksperymentalnych rozwiązań. Wybierają pojazdy, które mają sprawdzoną stabilność pracy baterii i przewidywalne koszty.

Ekonomia mówi sama za siebie: przejechanie 100 km międzymiastowym elektrykiem IC12E kosztuje około 70 zł, podczas gdy klasyczny diesel na tym samym dystansie spala paliwo za 120-130 zł. Przy gwarancji na baterie sięgającej 15 lat, rachunek dla samorządu staje się oczywisty.

Różne potrzeby, różne modele

W tegorocznych dostawach widać wyraźny podział na dwa typy pojazdów:

Yutong U12 (miejski): Typowy "pracownik" miejski. Jest całkowicie niskopodłogowy, co ułatwia wsiadanie pasażerom. Układ napedowy zoptymalizowany pod kątem częstego hamowania i ruszania w korkach.

(miejski): Typowy "pracownik" miejski. Jest całkowicie niskopodłogowy, co ułatwia wsiadanie pasażerom. Układ napedowy zoptymalizowany pod kątem częstego hamowania i ruszania w korkach. Yutong IC12E (międzymiastowy): Ma inną konstrukcję – wyższą podłogę, pod którą znajdują się luki bagażowe o pojemności 4,5 m³. To pojazd na dłuższe trasy, który na jednym ładowaniu potrafi przejechać 675 km.

Miasto kontra trasa: Porównanie Youtong U12 i IC12E [TABELA]