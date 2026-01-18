Kto musi płacić abonament RTV za radio w aucie?

Opłatą za używanie radioodbiornika domowego czy samochodowego jest obciążony jego właściciel. Stąd w przypadku auta w leasingu lub najmie ten obowiązek spada na firmę, od której jako użytkownik wynajmujemy pojazd. Przedsiębiorcy również muszą płacić abonament za każdy zgłoszony odbiornik, także samochodowy, jeśli auto jest zarejestrowane na działalność gospodarczą. Od tego nie uchroni nawet złomowanie pojazdu czy pożar, ale o tym dalej...

Osoby prywatne, które opłacają abonament za radio w domu nie muszą ponosić osobnego kosztu za odbiornik samochodowy (czy też komputery, telefony, tablety i inne urządzenia elektroniczne). Obowiązek rejestracji w urzędzie pocztowym jest jeden na gospodarstwo domowe i jedna opłata abonamentowa. Warto pamiętać, że korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej czy cyfrowej nie zwalnia z tego obowiązku. Jeśli jednak jakimś cudem kontroler z Poczty Polskiej udowodni, że mimo braku radia w mieszkaniu, mamy radio w aucie wówczas nie ma zmiłuj, trzeba płacić. Ile?

Nowy rok, nowe zasady. Z rozporządzenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na 2026 rok wynika, że właściciel samochodu za jeden miesiąc korzystania z radia musi wnosić opłatę w wysokości 9,50 zł (w 2025 było 8,70 zł) – rocznie zapłaci 114 zł (9,50 zł x 12 miesięcy). Jeśli jednak sumiennie wywiąże się z obowiązku, wówczas po uwzględnieniu 10% zniżki opłata zejdzie do 102,60 zł – o ile płaci z wyprzedzaniem do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Czyli do 25 stycznia.

Opłata za korzystanie z TV (i radia) to stawka na poziomie 30,50 zł (było 27,30 zł). Rocznie do zapłaty jest 329,40 zł (po odliczeniu 10% zniżki). Bez zniżki opłata za 12 miesięcy wyniesie 366 zł.

Rodzaj odbiornika Opłata miesięczna Opłata roczna (bez zniżki) Opłata roczna (ze zniżką 10%) Tylko radio 9,50 zł 114,00 zł 102,60 zł TV lub TV + radio 30,50 zł 366,00 zł 329,40 zł

WAŻNE: W 2026 roku 25 stycznia wypada w niedzielę. Aby mieć pewność, że przelew zostanie zaksięgowany w terminie i zniżka zostanie naliczona, pieniądze należy wysłać najpóźniej w piątek, 23 stycznia.

Jaka jest kara za nieopłacony abonament RTV?

Po uwzględnieniu nowych stawek kara z brak opłaty za abonament RTV w przypadku radia to 30-krotność opłaty miesięcznej, czyli 285 zł. Nieopłacenie abonamentu na odbiornik telewizyjny kosztuje prawie 920 zł. Do kar doliczana jest też stawka za zaległe miesiące, co potrafi znacznie podnieść całą kwotę. Warto również wiedzieć, że zadłużenie z tytułu opłat abonamentowych przedawniają się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Osoby zalegające z opłatą mogą otrzymać wezwanie do uregulowania długu, a po jego doręczeniu mają 7 dni na spłatę zaległości. Brak terminowej wpłaty oraz ignorowanie wezwań może skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego. W efekcie urząd może zabezpieczyć środki na koncie dłużnika - kara może być ściągnięta z pensji, emerytury, renty lub posiadanych nieruchomości.

Kontrolerzy robią zdjęcia samochodów

Pracownicy Poczty Polskiej mają prawo kontrolować odbiorniki. Muszą okazać legitymację i upoważnienie. Zgodnie z wyrokiem NSA (sygn. akt II GSK 94/20), kontroler musi stwierdzić obecność urządzenia i jego zdolność do natychmiastowego odbioru programu.

W przypadku aut, kontrolerzy coraz częściej dokumentują fakt posiadania radia fotografią. Zdjęcie radioodbiornika przez szybę auta stanowi dowód w postępowaniu, niemal tak samo jak zdjęcie od straży miejskiej za brak biletu parkingowego.

Kto jest zwolniony z opłat?

Nie każdy musi płacić. Z abonamentu RTV zwolnione są m.in.:

Osoby, które ukończyły 75 rok życia,

Osoby zaliczone są do I grupy inwalidzkiej,

Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia,

Weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

W urzędzie Poczty Polskiej należy przedstawić dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia z abonamentu RTV i dowód osobisty. Do tego trzeba złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

Pożar i samochody na złom? Prawdziwa historia ku przestrodze

O tym, że system nie wybacza błędów, przekonała się właścicielka firmy transportowej. Utrzymywała, że jej auta trafiły na złom lub zostały sprzedane w 2015 roku, ale nie wyrejestrowała ona odbiorników na poczcie. Co więcej, dokumentacja firmy spłonęła w pożarze w 2018 roku. Sąd (WSA w Gliwicach) był nieubłagany, a wyrok brzmi:

Zezłomowanie pojazdów lub ich sprzedaż nie powoduje automatycznego wyrejestrowania odbiorników. Dowodem ustania obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych jest dowód wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych, stąd wyłączona jest możliwość dowodzenia tej okoliczności za pomocą innych środków dowodowych, w tym za pomocą dowodów z zeznań świadków na okoliczność potwierdzenia zbycia bądź zezłomowania pojazdów. Tymczasem z akt sprawy wynika, że Skarżąca, posługując się numerem identyfikacyjnym [...], jaki widnieje na zawiadomieniu o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego, dopiero 17 marca 2023 r. dokonała formalności wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych. Przez wzgląd na powyższe zarzuty skargi należało uznać za bezzasadne.

Wniosek? Jeśli sprzedajesz auto firmowe lub oddajesz je do kasacji, to pierwszym krokiem powinna być wizyta na poczcie i formalne wyrejestrowanie radia.