Oto nowy szef GITD. Siada na gorącym fotelu

Bezkrólewie nie trwało długo. Jak nieoficjalnie ustalił Dziennik.pl, nowym szefem GITD został inspektor Robert Koźlak, szef Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

To funkcjonariusz z ponad 30-letnim stażem służby w Policji, praktycznie od jej początku związany z pionem ruchu drogowego (wcześniej m.in. jako szef lubelskiej "drogówki"). Od 2020 roku dyrektor BRD KGP.

Nagła dymisja najważniejszego GITD

Na jeszcze ciepłym fotelu zastąpi Artura Czapiewskiego, którego nagle zdymisjonował premier Donald Tusk. Jego misja trwała rekordowo krótko. Czapiewski na fotelu najważniejszego inspektora zasiadł pod koniec kwietnia 2025 roku. Czym zajmie się nowy król fotoradarów?

Uwaga kierowcy: Robert Koźlak z KGP nowym szefem GITD

Koźlak jako nowy szef GITD będzie odpowiedzialny za kluczową z punktu widzenia kierowców instytucję – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Jednostka obsługuje:

sieć fotoradarów stacjonarnych,

coraz gęstszą sieć odcinkowych pomiarów prędkości (OPP),

systemy RedLight wychwytujące przejazd na czerwonym świetle,

flotę nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory.

To właśnie z tych urządzeń do tysięcy polskich kierowców każdego miesiąca trafiały mandaty za drogowe przewinienia. Pod nadzorem Roberta Koźlaka znajdzie się również kontrola transportu ciężarowego.