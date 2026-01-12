Nowa Toyota GR Yaris Morizo RR wjeżdża na rynek

Nowa Toyota GR Yaris Morizo RR w kolorze Gravel Khaki wyskoczyła z pudełka podczas prezentacji w Tokio. Jej stworzenie pobłogosławił i doglądał sam prawnuk założyciela Toyoty – Akio Toyoda, prezes zarządu i dyrektor reprezentatywny Toyota Motor Corporation, który w szafie obok garniturów trzyma kombinezony wyścigowe. Sam przyznaje, że jego miłość do samochodów rozpoczęła się około 60 lat temu od pierwszej wizyty na torze Fuji. Zabrał go tam ojciec w jego urodziny – Akio miał wtedy 6 czy 7 lat.

Dziś Toyoda uwielbia motorsport – pod pseudonimem Morizo regularnie startuje w rajdach, wyścigach i testuje nowości przed wdrożeniem do produkcji. Stąd też jego przydomek w nazwie auta. Nowy GR Yaris Morizo RR to samochód zbudowany i zestrojony według jego autorskiej receptury. Na co mogą liczyć kierowcy?

GR Yaris Morizo RR różni się nie tylko stylem

Pod względem stylistycznym GR Morizo RR różni się detalami, które wpływają na aerodynamikę. Specjaliści Toyoty zaprojektowali elementy, które ułatwiają przepływ powietrza w przedniej części auta oraz lepsze chłodzenie podzespołów, zmniejszają turbulencje pod podwoziem oraz wpływają na stabilne prowadzenie.

Znakiem szczególnym nowej Toyoty jest ogromny tylny spoiler z włókna węglowego. Maska silnika także jest z lekkiego włókna węglowego – to dla mniejszej masy i obniżenia środka ciężkości. Inżynierowie zmodyfikowali również zawieszenie oraz układ kierowniczy. Specjalnie dla tej wersji powstały alufelgi w kolorze Matte Bronz o średnicy 18 cali owinięte plasterkiem niskoprofilowej opony w rozmiarze 225/40 R18.

Nowa Toyota GR Yaris Morizo RR z silnikiem 1.6 turbo

Między przednie koła GR Yaris Morizo RR wepchnięto najmocniejszy seryjny silnik trzycylindrowy o oznaczeniu G16E-GTS (znany ze zwykłego GR Yarisa). Jednostka po fabrycznym tuningu dostała m.in. lżejsze komponenty oraz większą turbosprężarkę. Efekty?

Turbobenzynowy silnik 1.6 z intercoolerem produkuje aż 305 KM i 400 Nm! To o 25 KM więcej niż nowy GR Yaris. W efekcie GR Yaris Morizo RR ma moc hot hatcha z segmentu C i wagę auta klasy B. Aby uzyskać lepszy rozkład masy, jednostkę wraz z 8-biegowym automatem Direct Shift pochylono lekko w stronę kabiny. Co ciekawe, żeby zmienić bieg na wyższy w automacie kierowca przyciąga lewarek do siebie, a redukcja wymaga pchnięcia – takiej kombinacji chciał Akio Toyoda.

Toyota GR GR Yaris Morizo RR oddycha przez dwie rury. Jakie osiągi?

Osiągi? Inżynierowie zapewniają, że trzycylindrowe serce charakterystyką pracy przypomina silnik typu bokser i potrafi wkręcać się do 7 tys. obrotów! Dzikus! Czasy przyspieszeń pozostają tajemnicą, ale można spodziewać się przyspieszenia od zera do 100 km/h w mniej niż 5 sekund.

Specjalny tryb napędu 4WD Morizo

Nowe ustawienia pracy napędu 4WD także opracowano wspólnie z Toyodą. Rozdział mocy i momentu obrotowego pomiędzy przednią a tylną osią wynosi 50:50 (wobec 53:47 w zwykłym GR Yarisie). Tryb "Morizo" zastąpił dotychczasowe ustawienie "Gravel".

Samochód wyróżniają żółte dodatki wybrane przez samego Toyodę. Lista obejmuje żółte zaciski hamulcowe, czy sportowe fotele z żółtym ściegiem. Mniejsza kierownica ma zamszowe obszycie. Zmodyfikowano także łopatki do zmiany przełożeń. Pojawiły się przyciski ułatwiające obsługę wybranych funkcji podczas sportowej jazdy – ich układ zaczerpnięto z rajdowego GR Yarisa Rally2.

Ile kosztuje nowa Toyota GR Yaris Morizo RR?

Toyota GR Yaris Morizo RR powstanie w limitowanej liczbie egzemplarzy. 100 samochodów trafi na wybrane rynki europejskie. Kolejne 100 aut przeznaczono na Japonię. Sprzedaż ruszy wiosną 2026 roku. Cena? Z pewnością wyższa niż za klasycznego GR Yarisa w wersji Aero Performance (od ok. 215 000 zł).