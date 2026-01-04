rozwiń

Odcinkowy pomiar prędkości bardziej skuteczny niż fotoradary

Odcinkowy pomiar prędkości, fotoradary, nieoznakowane radiowozy i system RedLight, którego kamery wyłapują przejazd na czerwonym świetle – to cztery typy rozwiązań wykorzystywanych w sieci CANARD. Przy czym za lwią cześć ujawnionych wykroczeń odpowiadają urządzenia OPP.

Do dziś CANARD dysponował 73 systemami odcinkowego pomiaru prędkości. Sieć CANARD właśnie urosła o kolejne trzy aktywne OPP...

Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości już kontroluje kierowców

Na opolskim fragmencie autostrady A4 (Prądy – Prószków) urządzenia nowego OPP przełączono w tryb rejestracji wykroczeń. Kamery pojawiły się w projekcie między węzłem Opole Zachód a Miejscem Obsługi Podróżnych w Prószkowie – to najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce.

OPP na autostradzie A4 Prądy – Prószków. Ostrożnie z gazem

W przypadku samochodów osobowych na odcinku A4 Prądy – Prószków obowiązuje ograniczenie do 140 km/h, a ciężarowych do 80 km/h. Mandat dostanie każdy, kto przejedzie ten fragment trasy szybciej niż w 6 minut. Na tym jednak nie koniec…

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 - Prądy-Prószków w projekcie Opole Zachód - MOP Prószków / GITD
Nowy odcinkowy pomiar na S2 na odcinku Warszawa – Zgórze. Jakie ograniczenie?

Kolejny OPP już kontroluje kierowców jadących drogą ekspresową S2 na odcinku Warszawa – Zgórze w powiecie otwockim. Żółte kamery rozmieszczono od siebie w odległości 10,3 km. W przypadku samochodów osobowych obowiązuje tam ograniczenie do 100 km/h, a ciężarowych do 80 km/h.

Odcinkowy pomiar prędkości na S2 Odcinkowy pomiar prędkości na S2 / GITD

Już działa nowy odcinkowy pomiar prędkości drodze ekspresowej S7 Kopana – Grójec

Trzeci nowy odcinkowy pomiar prędkości przełączono w tryb rejestracji pomiędzy Grójcem w okolicach węzła S7 z drogą krajową numer 50, a miejscowością Kopana. Kamery monitorują 7,4 km drogi ekspresowej S7. W tej lokalizacji OPP kierowcy samochodów osobowych nie mogą przekroczyć 120 km/h. Auta ciężarowe obowiązuje ograniczenie do 80 km/h.

Odcinkowy pomiar prędkości na S7 Odcinkowy pomiar prędkości na S7 / GITD

O ile szybciej można jechać na odcinkowym pomiarze prędkości żeby nie dostać mandatu?

Kierowcy po wjechaniu w strefę kontroli zazwyczaj karnie trzymają się dopuszczalnej prędkości, a nawet zwalniają znacznie poniżej limitu. Jednak mało kto wie, że kamery OPP mają ustawiony próg wyzwolenia, który uwzględnia możliwość błędu pomiarowego. Określono go na 10 km/h na całym fragmencie drogi objętym przez odcinkowy pomiar prędkości.

W praktyce oznacza to, że jeżeli ograniczenie jest do 120 km/h, a kierowca pojedzie 130 km/h to mandatu nie dostanie. Za wszystkie wykroczenia powyżej 11 km/h już tak – najwyższa możliwa kara wynosi 2500 zł (o 71 km/h i więcej). W przypadku recydywy mandat jest podwójny. Przy czym najczęściej średnie przekroczenie dozwolonej prędkości wynosi około 21 km/h. Około 2 proc. kierujących przekracza limit o więcej niż 50 km/h.

W 2026 roku kierowców dopilnuje 730 urządzeń z kamerami

Do połowy 2026 roku liczba wszystkich urządzeń, jakimi dysponuje CANARD zwiększy się o 128. Zamontowanych zostanie w sumie 70 nowych fotoradarów, 43 systemy odcinkowego pomiaru prędkości, 10 systemów rejestrujących wjazd na czerwonym świetle na skrzyżowanie oraz 5 systemów rejestrujących wjazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowo-drogowym. Automatyczny nadzór nad ruchem drogowym będzie prowadzony przez blisko 730 urządzeń.

Odcinkowy pomiar prędkości w 43 nowych miejscach

Główny Inspektorat Transportu Drogowego na początku stycznia 2025 podpisał umowę na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości. Całość będzie kosztować 85 mln zł. Nowe kamery obejmą nadzorem blisko 400 km dróg ekspresowych i autostrad. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy CANARD będzie dysponował 114 OPP, które będą kontrolować kierowców na ponad 650 km dróg. Łącznie to niemal cztery razy więcej kilometrów niż obecnie i niemal tyle, ile liczy, np. trasa z Gdańska do Zakopanego. Szansa na spotkanie OPP w trasie staje się coraz większa. Gdzie pojawią się te przyrządy?

Nowy odcinkowy pomiar prędkości Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 / Materiały prasowe / GITD

400 km autostrad i dróg ekspresowych pod nadzorem kamer

Nowy odcinkowy pomiar prędkości zostanie ustawiony w każdym województwie. Miejsca montażu wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach krajowych oraz policją (lokalizacje zebrano w poniższej tabeli). Z 43 lokalizacji 26 ustawią na dziewięciu drogach ekspresowych, a 17 przy pięciu autostradach.

Najwięcej OPP przewidziano w woj. mazowieckim. Spis obejmuje aż 8 odcinkowych pomiarów prędkości:

  • autostrada A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów)
  • droga ekspresowa S2 (węzeł Konotopa – węzeł Opacz)
  • droga ekspresowa S7 to odcinkowy pomiar prędkości w dwóch nowych lokalizacjach (węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów);
  • droga ekspresowa S8 to odcinkowy pomiar prędkości w trzech nowych miejscach (węzeł Zielonka – węzeł Wołomin/Nowy Janków, Nadarzyn, węzeł Opacz – węzeł Puchały);
  • droga ekspresowa S17 (Garwolin Zachód – Garwolin Południe).

Cztery nowe OPP pojawią się w woj. pomorskim. Odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S7 dopilnuje kierowców w dwóch lokalizacjach: węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek – węzeł Nowy Dwór Gdański. Dwa kolejne to droga ekspresowa S6 (węzeł Gdańsk Owczarnia – węzeł Gdańsk Lotnisko oraz w. Karczemki – Gdańsk ul. Jabłoniowa).

Warmińsko-mazurskie to również aż cztery nowe lokalizacje OPP. Droga ekspresowa S7 w tym województwie będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w trzech miejscach: Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ – węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki – węzeł Nidzica Południe. Ekspresówka S51 to OPP między węzeł Olsztyn Południe a Stawigudą.

Zachodniopomorskie także przywita kierowców czterema nowymi zestawami żółtych kamer. Odcinkowy pomiar prędkości "dostanie": autostrada A6 (węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica), droga ekspresowa S3 w dwóch lokalizacjach (Goleniów Północ – Pucie oraz Parłówko – Brzozowo), droga ekspresowa S6 to OPP w Kołobrzegu.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w woj. śląskim będzie kontrolować kierowców na autostradach. Autostrada A1 to aż trzy nowe lokalizacje (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód). Z kolei autostrada A4 to nowy OPP od węzeł Mikołowska do węzeł Murckowska.

Odcinkowy pomiar prędkości - znak D-51a Odcinkowy pomiar prędkości - znak D-51a / Tomasz Sewastianowicz

Nowy OPP na 9 drogach ekspresowych i 5 autostradach

Odcinkowy pomiar prędkości w pozostałych województwach opisuje tabela (niżej). Jeśli chodzi o zagęszczenie na poszczególnych trasach, to najwięcej nowych lokalizacji przewidziano na autostradzie A4 (8 OPP), autostradzie A1 (5 OPP) i drodze ekspresowej S7 (8 OPP).

Autostrada A4 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w pięciu województwach. Odpowiednio są to:

  • Dolnośląskie (węzeł Kąty Wrocławskie - węzeł Wrocław Południe oraz węzeł Krzyżowa - węzeł Krzywa),
  • Małopolskim (węzeł Kurdwanów - węzeł Wielicka, węzeł Tarnów Centrum - MOP Jawornik i węzeł Brzesko - węzeł Tarnów Mościce),
  • Opolskie (węzeł Opole Zachód - MOP Prószków),
  • Podkarpackie (węzeł Rzeszów Wschód - węzeł Rzeszów Zachód
  • Śląskie (węzeł Mikołowska - węzeł Murckowska).

Będzie 8 odcinkowych pomiarów prędkości na autostradzie A4 i 5 OPP na A1

Autostrada A1 trafi pod nadzór pięciu systemów OPP w dwóch województwach. Spis obejmuje odpowiednio:

  • Łódzkie (węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk oraz węzeł Kutno – węzeł Piątek),
  • Śląskie (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód).

Droga ekspresowa S7. Gdzie uważać na odcinkowy pomiar prędkości?

Droga ekspresowa S7 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w czterech województwach. Odpowiednio są to:

  • Pomorskie (węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek - węzeł Nowy Dwór Gdański),
  • Warmińsko-mazurskie (Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ - węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki - węzeł Nidzica Południe),
  • Mazowieckie (węzeł Tarczyn Południe – węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów),
  • Świętokrzyskie (S7 Kajetanów - węzeł Kielce Północ).

Odcinkowy pomiar prędkości w 43 miejscach. Lista lokalizacji w 2026 roku

Lokalizacja nr Województwo Miejscowość początku OPP Miejscowość końca OPP Droga
1 Dolnośląskie węzeł Kąty Wrocławskie węzeł Wrocław Południe A4
2 Dolnośląskie węzeł Wrocław Północ węzeł Wrocław Stadion A8e
3 Dolnośląskie węzeł Krzyżowa węzeł Krzywa A4
4 Kujawsko-pomorskie węzeł Pruszcz węzeł Trzeciewiec S5
5 Lubelskie węzeł Kurów Zachód węzeł Nałęczów S17
6 Lubelskie Lublin Węglin Lublin Sławinek S19
7 Lubuskie węzeł Zielona Góra Północ węzeł Zielona Góra Południe S3
8 Lubuskie Gorzów Zachód Gorzów Południe S3
9 Łódzkie węzeł Piotrków Trybunalski Południe węzeł Kamieńsk A1
10 Łódzkie węzeł Kutno węzeł Piątek A1
11 Małopolskie węzeł Kurdwanów węzeł Wielicka A4
12 Małopolskie węzeł Tarnów Centrum MOP Jawornik A4
13 Małopolskie węzeł Brzesko węzeł Tarnów Mościce A4
14 Mazowieckie węzeł Mińsk Mazowiecki węzeł Janów A2
15 Mazowieckie węzeł Konotopa węzeł Opacz S2
16 Mazowieckie węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska S7
17 Mazowieckie Garwolin Zachód Garwolin Południe S17
18 Mazowieckie węzeł Radom Północ węzeł Wolanów S7
19 Mazowieckie węzeł Zielonka węzeł Wołomin (Nowy Janków) S8
20 Mazowieckie Nadarzyn Nadarzyn S8
21 Mazowieckie węzeł Opacz węzeł Puchały S8
22 Opolskie węzeł Opole Zachód MOP Prószków A4
23 Podkarpackie węzeł Rzeszów Wschód węzeł Rzeszów Zachód A4
24 Podlaskie Kołaki węzeł Mężenin S8
25 Pomorskie węzeł Gdynia Chwarzno w. Gdynia Wielki Kack S7
26 Pomorskie węzeł Gdańsk Owczarnia węzeł Gdańsk Lotnisko S6
27 Pomorskie w. Karczemki Gdańsk ul. Jabłoniowa S6
28 Pomorskie Węzeł Dworek węzeł Nowy Dwór Gdański S7
29 Śląskie węzeł Mikołowska węzeł Murckowska A4
30 Śląskie węzeł Częstochowa Południe węzeł Woźniki A1
31 Śląskie wysokość miejscowości Brodowe węzeł Mykanów A1
32 Śląskie węzeł Zabrze Północ węzeł Zabrze Zachód A1
33 Świętokrzyskie Kajetanów węzeł Kielce Północ S7
34 Warmińsko-mazurskie Rychnowo Olsztynek S7
35 Warmińsko-mazurskie węzeł Pasłęk Północ węzeł Marzewo S7
36 Warmińsko-mazurskie węzeł Rączki węzeł Nidzica Południe S7
37 Warmińsko-mazurskie węzeł Olsztyn Południe Stawiguda S51
38 Wielkopolskie węzeł Koło węzeł Dąbie A2
39 Wielkopolskie węzeł Poznań Zachód węzeł Stęszew S5
40 Zachodniopomorskie węzeł Dąbie węzeł Rzęśnica A6
41 Zachodniopomorskie Goleniów Północ Pucie S3
42 Zachodniopomorskie Parłówko Brzozowo S3
43 Zachodniopomorskie Kołobrzeg Kołobrzeg S6