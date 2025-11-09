Od 1 grudnia nowe i wyższe opłaty drogowe. Rząd zmienia zasady

5225 km dróg w Polsce jest obecnie płatnych. Jednak już 1 grudnia 2025 roku w życie wejdzie nowe rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury, które rozszerza sieć dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobierana jest opłata elektroniczna.

Oznacza to, że myto obejmie kolejne 645 km nowych autostrad i ekspresówek zarządzanych przez GDDKiA. Płatna sieć e-TOLL urośnie do niemal 5900 km dróg. Zmianie ulegnie również bazowa stawka opłaty elektronicznej, czyli nadciąga podwyżka. Dlaczego rząd wyciąga ręce po pieniądze?

Opłaty są za niskie. Nadciąga podwyżka. Jakie kwoty?

Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że obecne stawki, które są waloryzowane od 2022 roku zgodnie z inflacją, nie wystarczają na finasowanie inwestycji drogowych. Do tego polskie opłaty drogowe są niższe od obowiązujących w państwach sąsiednich.

– Proponowana zmiana wysokości stawek opłaty elektronicznej ma zatem na celu pozyskanie dodatkowych środków na rozwój infrastruktury, dalsze ograniczanie zanieczyszczania środowiska (pojazdy najbardziej zanieczyszczające ponoszą najwyższy koszt z korzystania z infrastruktury), dopasowanie stawek obowiązujących dla tranzytu do stawek w krajach UE (…) – tłumaczy Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury.

Nowe i wyższe opłaty drogowe mają przynieść zastrzyk gotówki. Ministerstwo Finansów szacuje, że w 2026 roku wpływy z myta wzrosną o 2,77 mld zł.

Które samochody obejmą nowe opłaty drogowe? Kto zapłaci więcej?

Nowe opłaty drogowe obejmą pojazdy o masie powyżej 3,5 tony. To oznacza, że kierowcy aut osobowych i motocykli za użytkowanie dotychczas bezpłatnych autostrad i ekspresówek zarządzanych przez GDDKiA dalej nie będą musieli płacić.

Opłat nie unikną samochody ciężarowe. Także użytkownik autobusu niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej będzie musiał płacić. Konieczność uiszczenia daniny dotknie również kierowców podróżujących kamperami. Mowa o większych pojazdach wymagających prawa jazdy kat. C. Auta o DMC większej niż 3,5 t (np. Volkswagen Grand California 680) łapią się na zamiany w przepisach dotyczących opłat. Wśród pojazdów obłożonych obowiązkiem opłaty mogą się także znaleźć samochody osobowe ciągnące przyczepę, jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony.

Kontrola z automatu, nawet mysz się nie prześlizgnie

Co stanie się jeśli ktoś nie zapłaci? Fiskus ma skuteczne narzędzia do automatycznej kontroli uiszczenia opłaty za przejazd. Wśród nich jest flota radiowozów GITD (część nieoznakowana) wyposażonych w nowoczesne kamery i czujniki wbudowane w "koguta" na dachu. Dzięki systemowi rozpoznawania tablic rejestracyjnych współpracującemu z urządzeniami zainstalowanymi w autach inspektorzy w czasie rzeczywistym kontrolują czy uiszczono opłatę elektroniczną za korzystanie z dróg.

Oto radiowozy do kontroli opłaty drogowej

Skuteczność sprzętu producent określa na poziomie powyżej 98 proc. Wśród jego możliwości jest m.in. identyfikacja kategorii pojazdu po gabarycie i kształtach. Do tego rozwiązanie umożliwi kontrolę nocą, w dodatku zarówno statyczną (auto zaparkowane przy trasie) jak i dynamiczną – odczyt tablic rejestracyjnych nawet do prędkości względnej 250 km/h. Zestaw kamer w trakcie jazdy potrafi kontrolować pasy ruchu po obu stronach przemieszczającego się radiowozu.

Mandat od ręki, nawet 1500 zł kary

Naruszenie przepisów związanych z e-TOLL oznacza kary. Przykładowo za bak opłaty czy wprowadzenie błędnych danych grozi mandat od 250 do 1500 zł. Przy czym w ciągu doby może zostać nałożona jedna kara za konkretne naruszenie. ITD może ukarać również za:

Zakryte lub ozdobione tablice rejestracyjne lub tablice z ograniczoną czytelnością oraz tablice umieszczone w innych miejscach niż do tego przeznaczonych.

lub tablice z ograniczoną czytelnością oraz tablice umieszczone w innych miejscach niż do tego przeznaczonych. Nieprawidłowo funkcjonujący ZSL lub OBU lub urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem.

Brak numeru referencyjnego urządzenia do przekazywania danych służących do naliczania opłaty za przejazd.

W przypadku stwierdzenia przerwy trwającej dłużej niż 15 minut w nadawaniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych.

Lista płatnych dróg w Polsce – 2025

Autostrada A1: Odcinek koncesyjny Rusocin – Toruń;

Autostrada A2: Odcinek koncesyjny Świecko – Konin;

Autostrada A4: Odcinek koncesyjny Katowice – Kraków.

Droga ekspresowa S1 na odcinkach: węzeł Pyrzowice – węzeł Podwarpie; węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria – Tychy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 86); węzeł Bielsko-Biała Komorowice – węzeł Żywiec Browar; Milówka (połączenie z drogą krajową nr 1) – Zwardoń;

Droga ekspresowa S2 na odcinku węzeł Konotopa – węzeł Lubelska;

Droga ekspresowa S3 na odcinkach: węzeł Parłówko – węzeł Szczecin Dąbie; węzeł Klucz – węzeł Bolków;

Droga ekspresowa S5 na odcinkach: węzeł Bydgoszcz Północ – Nagradowice (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2440P); węzeł Poznań Zachód – węzeł Wrocław Północ;

Droga ekspresowa S6 na odcinkach: węzeł Goleniów Północ – węzeł Koszalin Wschód; węzeł Bożepole Wielkie – Rusocin (połączenie z autostradą A1);

Droga ekspresowa S7 na odcinkach: Gdynia (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 468) do węzła Gdynia Wielki Kack; węzeł Gdańsk Południe – węzeł Płońsk Południe; Zakroczym (połączenie z drogą krajową nr 7) – Czosnów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W); węzeł Tarczyn Południe – węzeł Wodzisław; węzeł Kraków Nowa Huta – węzeł Kraków Bieżanów; Myślenice (połączenie z drogą krajową nr 7) – węzeł Zabornia;

Droga ekspresowa S8 na odcinkach: Domasław skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1971D – węzeł Wrocław Południe; węzeł Wrocław Psie Pole – węzeł Łódź Południe; węzeł Piotrków Trybunalski Zachód – węzeł Opacz; węzeł Konotopa – Choroszcz (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2287B);

Droga ekspresowa S10 na odcinkach: granica m. Szczecin – węzeł Stargard Wschód; węzeł Wałcz Zachód – węzeł Witankowo; węzeł Bydgoszcz Błonie – węzeł Bydgoszcz Południe; węzeł Toruń Zachód – węzeł Toruń Południe;

Droga ekspresowa S11 na odcinkach: Szczecinek (połączenie z drogą krajową nr 11) – Omulna (połączenie z drogą krajową nr 11); węzeł Poznań Północ – węzeł Poznań Zachód; węzeł Poznań Krzesiny – węzeł Kórnik Południe; węzeł Mieszków – węzeł Jarocin; węzeł Ostrów Wielkopolski Północ – Strugi (połączenie z drogą krajową nr 11); Krążkowy (połączenie z drogą krajową nr 11) – węzeł Baranów;

Droga ekspresowa S12 na odcinku węzeł Puławy Zachód – węzeł Piaski Wschód;

Droga ekspresowa S14 na odcinku węzeł Pabianice Północ – węzeł Róża;

Droga ekspresowa S16 na odcinku węzeł Olsztyn Południe – węzeł Olsztyn Wschód;

Droga ekspresowa S17 na odcinku węzeł Lubelska – węzeł Kurów Zachód;

Droga ekspresowa S19 na odcinkach: węzeł Lublin Sławinek – węzeł Rzeszów Wschód; węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Południe;

Droga ekspresowa S22 na odcinku węzeł Elbląg Wschód – Grzechotki (połączenie z drogą krajową nr 22);

Droga ekspresowa S51 na odcinku węzeł Olsztynek Zachód – węzeł Olsztyn Południe;

Droga ekspresowa S52 na odcinkach: Cieszyn-Boguszowice (połączenie z drogą krajową nr 52) – węzeł Bielsko-Biała Komorowice; węzeł Balice I – węzeł Modlniczka;

Droga ekspresowa S61 na odcinkach: węzeł Śniadowo – węzeł Łomża Południe; węzeł Kolno – węzeł Ełk Południe; węzeł Kalinowo – węzeł Suwałki Północ;