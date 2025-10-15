Dacia świętuje sukces i wprowadza trzy nowości

Grupa Renault zrobiła doskonały interes przyjmując Dacię pod swoje skrzydła w 2004 roku. Dziś ta rumuńska marka przekroczyła próg ponad 9 mln sprzedanych aut i jest nie tylko dobrze zarządzana, ale też potrafi sprytnie wykorzystać rozwiązania techniczne sprawdzone w modelach Renault. Efekt?

Dacia Sandero i Sandero Stepway sprzedają się świetnie. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji. Ten 4-metrowy hatchback z wynikiem ponad 309 tys. sztuk był najpopularniejszym samochodem w Europie w 2024 roku i od siedmiu lat pozostaje najchętniej kupowanym autem przez klientów indywidulanych. To również pierwszy model Dacii, który przekroczył pułap 300 tys. sztuk w ciągu roku. Także w pierwszym półroczu 2025 nie miał sobie równych – z wynikiem sprzedaży na poziomie 129 tys. egzemplarzy wyprzedził Renault Clio (122,5 tys. szt.) i Peugeota 208 (109 tys. aut). Z kolei Jogger to połączenie kombi, crossovera i minivana. Na taki mix osobowości w zeszłym roku zdecydowało się ponad 96 000 osób, co dało mu 2. miejsce w klasie kompakt (bez SUV-ów). W tym niemal 30 proc. sprzedaży stanowią wersje hybrydowe. Dacia ma jednak świadomość, że świetna passa nie może trwać do końca świata, stąd decyzja o modernizacji tych modeli. Zmiany szczególnie ucieszą kierowców w Polsce. Ale po kolei…

Dacia zamienia styl. Tak wygląda nowe Sandero, Sandero Stepway i Jogger

Sandero, Sandero Stepway i Jogger to pierwsze modele Dacii, które patrzą na świat przez nowe reflektory ze światłami LED do jazdy dziennej w kształcie odwróconej litery T. Do tego jest nowocześniejsza osłona chłodnicy z białymi pikselami. Tylne lampy skrywają pod kloszem ciemniejszy wkład i dodatkowe diody. Sandero Stepway od wersji klasycznej odróżnia nowa czarna listwa na klapie bagażnika i przeprojektowany zderzak. Z kolei w Dacii Jogger światła są przedłużeniem tylnej szyby – sprytna sztuczka, która wizualnie poszerza auto i podnosi jego klasę.

Sandero Stepway i Jogger w terenowym stylu. Nowe lakiery i felgi aluminiowe

Sandero Stepway i Jogger szpanują terenową stylistyką. W obu modelach przednie i tylne osłony podwozia są barwione w masie, przez co bardziej odporne na zadrapania. Elementy ochronne wzdłuż boków, na nadkolach i w dolnej części zderzaków wykonano z nielakierowanego materiału Starkle, który zawiera do 20 proc. tworzyw z recyklingu m.in. butelek po mleku, przewodów z tworzywa czy niepotrzebnych rur. Modułowe relingi dachowe można jednym ruchem przekształcić w poprzeczki np. pod boks lub uchwyty na rowery.

W tym sezonie najmodniejsze będą dwa nowe lakiery z palety Dacii – metalizowany bursztynowożółty Amber Yellow i piaskowy Sandstone. Antena w kształcie płetwy rekina w kolorze nadwozia to teraz standard. Gama obejmuje świeże wzory felg aluminiowych.

Nowe multimedia, lepsze materiały - tak wygląda wnętrze

Zmiany wlały się także do wnętrza. Kokpit wita prostymi kształtami, świetną ergonomią oraz nienachalną cyfryzacją. Dacia postarała się o wzorową proporcję między liczbą przycisków i pokręteł a elementami sterowanymi dotykowo. Górnej części powierzono funkcje informacyjne, a dolnej operacyjne. Znany z reflektorów motyw litery T powtarza się na nawiewach powietrza. Kierowca ma przed sobą przeprojektowane cyfrowe zegary o przekątnej 7 cali. Nowa, mięsista kierownica znakomicie leży w dłoniach. Przeniesiony z Dustera i Bigstera system multimedialny z 10-calowym ekranem ma nawigację online, bezprzewodową łączność Android Auto/Apple CarPlay, szybko reaguje na dotyk i do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi ikonami. Przydatną nowością jest ładowarka indukcyjna do smartfona.

Materiały do wykończenia wnętrza także są o klasę lepsze. W zależności od wersji tapicerka może być z czarnej tkaniny (Sandero i Jogger) i jasnoniebieska w Sandero Stepway. Odmiana Journey wita obiciami przypominjącymi niebieski jeans. Najwyższy wariant Extreme zachował odporne na zabrudzenia poszycia ze zmywalnej tkaniny TEP Microcloud w zielono-czarnym połączeniu, dywaniki podłogowe oraz gumową wykładzinę bagażnika.

Nowy system YouClip w kabinie i bagażniku

Kierowców ucieszy praktyczny system YouClip, który pozwala na mocowanie uchwytu na tablet, kieszeni na drobiazgi, uchwytu na smartfona, etui na okulary lub sprytnego gadżetu 3w1 obejmującego uchwyt na kubek, zaczep na torbę i przenośną lampkę. Każdy z tych dodatków można zamontować w co najmniej czterech punktach w standardzie (dwa w opcji) – na desce rozdzielczej, po stronie pasażera na bocznej ścianie konsoli, z tyłu środkowej konsoli, w bagażniku (Jogger) i na wewnętrznej stronie pokrywy bagażnika (Sandero i Sandero Stepway).

Dacia największym graczem na rynku samochodów z fabrycznym LPG

Wreszcie napęd. Polska ze swoją flotą 3,5 mln aut zasilanych LPG (dane GUS 2024) jest pod tym względem absolutnym liderem w Europie. A skoro kierowcy nad Wisłą tak kochają LPG, to polski rynek dla Dacii jest jednym z najważniejszych w Europie. Tym bardziej, że w zasadzie wszyscy inni rywale już się z fabrycznego LPG wycofali, co czyni Dacię głównym graczem na rynku.

W Polsce działa ponad 7600 stacji sprzedających gaz LPG. To pozwala na łatwy dostęp do tego paliwa i stanowi największą sieć tankownia LPG na Starym Kontynencie. Do tego ceny LPG w Polsce są jednymi z niższych w UE: średnio za litr gazu obecnie płacimy ok. 2,66 zł. To z kolei oznacza, że porównując koszt przejazdu 100 km z zasilaniem LPG i kosztami benzyny, rachunek za paliwo będzie niższy nawet o 45 proc.

Dacia wprowadza zupełnie nowy silnik na LPG. Tankujesz za 20 zł/100 km i 1590 km zasięgu

Stąd kolejna świetna wiadomość. Zamiast jednostki 1.0/100 KM Dacia wprowadza nowy turbodoładowany silnik 1.2 o mocy 120 KM zasilany benzyną lub LPG. To pierwszy raz, kiedy dwupaliwowy napęd jest dostępny z 6-biegowym dwusprzęgłowym automatem.

Dacia wylicza, że nowy silnik Eco-G 120 zapewnia nawet o 20 proc. większy zasięg na LPG. Przyczyniają się do tego również większe zbiorniki na gaz - 49,6 l w Sandero i Sandero Stepway oraz 48,8 l w Joggerze (wobec wcześniejszych 40-litrowych). W efekcie całkowity zasięg nowego napędu na jednym tankowaniu LPG+benzyna wynosi 1590 km w przypadku Sandero oraz 1480 km dla modeli Stepway i Jogger.

Producent deklaruje zużycie gazu na poziomie 7 l na 100 km, co oznacza, że przy obecnych cenach LPG pokonanie autem takiego dystansu będzie kosztować około 19-20 zł. Biorąc pod uwagę, że nowe Sandero z silnikiem benzynowym spala ok. 5 l, to przejechanie 100 km na "95-ce" wyniesie 30 zł.

Mocna i szybka hybryda 1.8 do Sandero Stepway i Joggera

Nowością jest także hybryda 1.8/155 KM, która debiutowała pod maską Bigstera. Mocny napęd zastąpi system Hybrid 140 stosowany do tej pory w Dacii Jogger. Sandero Stepway dostanie ten układ pod koniec 2026 roku.

Zespół napędowy stanowi 4-cylindrowy silnik benzynowy 1.8/109 KM, dwa silniki elektryczne (silnik o mocy 50 KM i wysokonapięciowy rozrusznik-alternator), akumulator trakcyjny 1,4 kWh (230 V) i automatyczna skrzynia biegów. Przekładnia posiada 4 przełożenia obsługujące silnik spalinowy i 2 przypisane do silnika elektrycznego. Taka hybryda ma zużywać 4,7 l benzyny na 100 km i w mieście nawet 80 proc. czasu jeździć w trybie elektrycznym.

Dacia Sandero z nowym silnikiem Tce 100

Odmłodzona Dacia Sandero w miejsce 90-konnego silnika dostała pod nowe turbodoładowane 1.0/100 KM połączone z 6-biegową skrzynią manualną. Stepway i Jogger nadal oferują 110-konną jednostkę TCe 110.

Nowe wyposażenie. Dacia kamerą przypilnuje kierowcy

Dacia pokusiła się na ukłon w stronę kierowców i daje możliwość wyciszenia dwóch nadwrażliwych asystentów – ograniczeń prędkości oraz monitorowania uwagi – jednym, umieszczonym po lewej stronie od kierownicy przyciskiem (wystarczy wcisnąć dwa razy). Proste i przydatne. Rumuńska marka wzbogaciła także wyposażanie swoich bestsellerów. Lista nowości obejmuje m.in.:

światła z automatyczną funkcją przełączania na długie/krótkie,

zestaw kamer Multiview dookoła nadwozia,

elektrycznie składane lusterka boczne,

monitorowanie uwagi kierowcy (kamera na lewym słupku),

automatyczne hamowanie awaryjne z wykrywaniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Ile kosztuje nowa Dacia Sandero, Sandero Stepway i Jogger?

Nowa Dacia Sandero, Stepway i Jogger w Polsce zadebiutują jeszcze w tym roku. Za ile? Dziś Sandero kosztuje od 61 300 zł, Stepway to wydatek od 69 000 zł. Dacia Jogger wymaga przynajmniej 73 900 zł. Wyższa cena nie powinna dziwić, choć i tak będzie taniej niż u konkurencji. Także tej z Chin.