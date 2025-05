Nowa Dacia z LPG debiutuje w Polsce. 13 000 aut sprzedali na pniu

Dacia Bigster już dostępna w Polsce. Z modnie narysowanym nadwoziem wjeżdża do najszybciej rosnącego segmentu C-SUV. Na tle rywali wyróżnia się jednak praktycznością, przestronnością i szeroką gamą napędów.

Bigster to również najbardziej przystępny cenowo samochód w swojej klasie w całej Europie. Już to może tłumaczyć szał na ten model – rumuńska marka jeszcze przed rozpoczęciem dostaw zebrała ponad 13 000 zamówień w ciemno, bez dotykania czy jazdy próbnej. To właśnie Bigster w kolorze Indigo Blue jako 8-milionowy egzemplarz zjechał z taśmy produkcyjnej w fabryce samochodów Dacia w rumuńskim mieście Mioveni. Jest co świętować. Teraz do Polski wjeżdża Bigster z fabryczną instalacją LPG. Na co mogą liczyć kierowcy?

Dacia Bigster zaskakuje jakością wnętrza

Bigster od progu wita prostymi kształtami, świetną ergonomią oraz nienachalną cyfryzacją. Mięsista kierownica idealnie leży w dłoniach – spłaszczony wieniec swoją solidnością podkreśla zaskakująco dobrą jakość materiałów. Pod tym względem Dacia przeskoczyła niektóre znacznie wyżej pozycjonowane marki. Do tego nowy SUV oferuje wiele praktycznych drobiazgów, które szybko doceni się na co dzień, jak przegródki w tunelu środkowym czy wygodny podłokietnik.

Dwupoziomowy kokpit zmyślnie łączy tradycyjne i cyfrowe sposoby obsługi, a jego układ – z 10-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny z wbudowaną nawigacją szybko reaguje na dotyk, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Choć dominują tu duże wyświetlacze, to projektanci zostawili do dyspozycji pokaźny rząd przycisków do obsługi ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. W każdej wersji obok kierownicy przewidziano fabryczny uchwyt na smartfona.

Przyczajony pod daszkiem 10-calowy ekran prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających. W zależności od poziomu wyposażenia Bigster jest dostępny z jednym z trzech typów środkowej konsoli między przednimi fotelami: niską, średnią lub, po raz pierwszy w Dacii, wysoką konsolą z podłokietnikiem (i chłodzoną komorą), ładowarką indukcyjną i pojemnym schowkiem.

Dacia Bigster jest o 23 cm dłuższa niż Duster. Jakie ma wymiary?

Dacia Bigster ma 4,57 m długości. Dodatkowe 23 cm wobec Dustera zaowocowały obszernym wnętrzem, które użytkownicy z pewnością docenią bardziej niż 22 cm prześwitu. Większy SUV oferuje naprawdę godne warunki podróży. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu za nim od kolan do oparcia fotela zostaje 10 cm luzu, a do sufitu ok. 12 cm. Na stopy również jest bardzo dużo miejsca. Tylne drzwi otwierają się niemal pod kątem prostym, zapewniając świetny dostęp do kanapy.

Bigster ma bagażnik o 150 l większy niż Dacia Duster. Jaka pojemność w wersji LPG?

Regularnie uformowany bagażnik Bigstera pod automatycznie sterowaną klapą zapewnia 667 l pojemności (609 l w wersji z LPG), to o 150 litrów lepiej niż Duster. Po złożeniu oparcia tylnej kanapy możliwości transportowe rosną do 1937 l (1877 l z LPG). Zdaniem Dacii nikt w tej klasie nie daje więcej.

Pomysłowości rumuńskiej marki dopełnią solidne haki na torby czy podwójne dno i dzielona na pół podłoga, która pozwala zabezpieczyć ładunek przed przesuwaniem. Do tego jedno pociągnięcie za dźwignię i po złożeniu tylnych oparć powstaje płaska podłoga o długości 2,7 m. Wtedy w aucie można nawet się przespać - wystarczy z listy opcji dołożyć Pakiet Sleep. Zestaw pełni trzy funkcje: podwójnego łóżka (o długości 1,90 m i szerokości do 1,30 m), które jedna osoba może rozłożyć w mniej niż 2 minuty, oraz stolika i schowka.

Nowa Dacia Bigster z LPG już w Polsce. Jakie zużycie gazu i zasięg?

Polskich kierowców ucieszy debiutująca na rynku Dacia Bigster ECO-G 140 z fabrycznie montowaną instalacją LPG. Inżynierowie po raz pierwszy połączyli dwupaliwowe zasilanie z miękką hybrydą 48 V. W efekcie elektryczność wspomaga 3-cylindrowy turbodoładowany silnik 1.2/140 KM (zarówno przy zasilaniu benzyną, jak i LPG) podczas ruszania z miejsca i przyspieszania. Rewelacją jest zasięg - dzięki dwóm zbiornikom o łącznej pojemności 100 litrów (50 l benzyny i 50 l LPG) Bigster ECO-G 140 ma przejechać 1450 km bez przystanku na tankowanie. Producent deklaruje zużycie "95-ki" na poziomie 5,5 l na 100 km, a gazu LPG 7,1 l/100 km.

Dacia Bigster TCe 140 i TCe 130 z napędem 4x4

Dacia Bigster TCe 140 skrywa pod maską trzycylindrowy i turbodoładowany silnik benzynowy 1.2/140 KM z systemem miękkiej hybrydy 48V. Układ MHEV wspomaga jednostkę spalinową podczas rozruchu i przyspieszania, umożliwia też odzyskiwanie energii i ładowanie baterii podczas hamowania. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,5 l/100 km.

Ten sam silnik można mieć z napędem 4x4 Terrain Control z 5 trybami jazdy, jednak wtedy moc jednostki jest obniżona o 10 KM do 130 KM - tak powstała Dacia Bigster TCe 130. Szkoda również, że ten wariant jest dostępny tylko z ręczną przekładnią. Brak dwusprzęgłowej skrzyni w ofercie może zaboleć, biorąc pod uwagę rynkowe trendy i to, jak chętnie kierowcy rozstają się z manualną skrzynią biegów na rzecz wygodnego i często bardziej oszczędnego automatu.

Dacia Bigster HYBRID 155 – hybryda z silnikiem 1.8 zaskakuje niskim spalaniem

Dacia Bigster HYBRID 155 jako pierwsza z Grupy Renault dostała w całkowicie nową hybrydę. Zespół o mocy systemowej 155 KM stanowi 4-cylindrowy silnik benzynowy 1.8/109 KM, dwa silniki elektryczne (silnik o mocy 50 KM i wysokonapięciowy rozrusznik-alternator), akumulator trakcyjny 1,4 kWh (230 V) i automatyczna skrzynia biegów. Przekładnia posiada 4 przełożenia obsługujące silnik spalinowy i dwa przypisane do silnika elektrycznego. Taka hybryda ma zużywać 4,7 l benzyny na 100 km i w mieście nawet 80 proc. czasu jeździć w trybie elektrycznym.

Dacia Bigster kosztuje od 99 900 zł. Nowy SUV z LPG od 101 200 zł

Najtańsza Dacia Bigster TCe 140 w wersji Essential to cena od 99 900 zł. Z kolei Dacia Bigster z fabryczną instalacją LPG kosztuje od 101 200 zł. Standardowe wyposażenie:

6 poduszek powietrznych

Klimatyzacja manualna

Media Display: radio, USB-C, Bluetooth, replikacja smartfona, 4 głośniki

Cyfrowy zestaw wskaźników 7 cali

Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

Kamera cofania i czujniki z tyłu

Tempomat

Elektryczne szyby z przodu i z tyłu

Relingi dachowe

Kanapa dzielona 1/3-2/3

Felgi aluminiowe 17 cali

Systemy bezpieczeństwa: ABS / AEBS / LKA / LDWS / DDAW / ISA / AFU / ESP

Dacia Bigster Expression z automatyczną klimatyzacją w standardzie

Dacia Bigster TCe 140 w wersji Expression kosztuje od 107 400 zł. Model z fabryczną instalacją LPG, czyli Bigster ECO-G 140 to wydatek od 108 700 zł. Najmocniejsza, 155-konna hybryda wymaga 124 000 zł. Wyposażenie:

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja z nawiewami na tył

Automatyczne wycieraczki

Antena w kształcie płetwy rekina

Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego

Fotel pasażera z regulacją wysokości

Elektrycznie składane lusterka

Elektryczny hamulec postojowy

Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem

Tylna kanapa dzielona w układzie 40/20/40 z systemem składania Easy Fold 60/40

Dacia Bigster TCe 140 Extreme wygląda ekstra. Ile kosztuje z LPG?

Dacia Bigster TCe 140 Extreme kosztuje od 116 100 zł. Nowy SUV z fabrycznie montowaną instalacją LPG to wydatek od 117 400 zł. Wyposażenie obejmuje wszystkie elementy z odmiany Expression plus:

Panoramiczny szklany dach

Przyciemniane tylne szyby

Modułowe relingi dachowe

Automatyczne światła drogowe

Karta Keyless Entry

Ładowarka indukcyjna

Media Nav Live: nawigacja on-line na 8 lat, 6 głośników, system audio Arkamys 3D Sound, App Store Dacia

Gumowe dywaniki i wkład do bagażnika.

Ile kosztuje Dacia Bigster TCe Journey z instalacją LPG?

Dacia Bigster TCe 140 w wersji Journey to wydatek od 115 700 zł. Taki SUV z instalacją LPG kosztuje od 117 000 zł. Standardowe wyposażenie obejmuje wszystkie elementy z odmiany Expression plus:

Przyciemniane tylne szyby

Elektrycznie sterowana klapa bagażnika

Karta Keyless Entry

Cyfrowy zestaw wskaźników 10 cali

Automatyczne światła drogowe

Media Nav Live: nawigacja on-line na 8 lat, 6 głośników, system audio Arkamys 3D Sound, App Store Dacia, ładowarka indukcyjna

18-calowe felgi aluminiowe

Dacia Bigster - cennik, silniki, LPG, wyposażenie

Silnik/Wersja Essential Expression Extreme Journey Dacia Bigster TCe 140 99 900 zł 107 400 zł 116 100 zł 115 700 zł Dacia Bigster ECO-G 140 (LPG) 101 200 zł 108 700 zł 117 400 zł 117 000 zł Dacia Bigster Hybrid 155 - 124 000 zł 132 700 zł 132 300 zł Dacia Bigster TCe 130 4x4 110 400 zł 117 900 zł 126 600 zł -

Dacia Bigster - dane techniczne, silniki, wymiary, osiągi

Dacia Bigster mild hybrid‑G 140 mild hybrid 140 mild hybrid 130 4x4 hybrid 155 SILNIKI Źródła napędu Benzyna / LPG / Energia elektryczna Benzyna / Energia elektryczna Benzyna / Energia elektryczna Benzyna / Energia elektryczna mild hybrid 48 V mild hybrid 48 V mild hybrid 48 V full hybrid 240 V 103 (140 KM) 103 (140 KM) 96 (130 KM) 115 kW (155 KM) Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obrotach (obr./min) przy 5500 obr./min przy 5500 obr./min przy 4500 obr./min przy 5300 obr./min 230 230 230 172 Maksymalny moment obrotowy w Nm EWG (mkg) przy obrotach (obr./min) przy 2100 obr./min przy 2100 obr./min przy 2250 obr./min przy 3000 obr./min Typ wtrysku GDI (benzyna) / MPI (LPG) Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni GDI Pojemność skokowa (cm3) 1199 1199 1199 1793 Liczba cylindrów/zaworów 3‑cylindrowy/12‑zaworowy 3‑cylindrowy/12‑zaworowy 3‑cylindrowy/12‑zaworowy 4‑cylindrowy/16‑zaworowy Norma emisji spalin E06X E06X E06W E06X Filtr cząstek stałych(1) Tak Stop & Start(2) Tak AKUMULATOR Akumulator trakcyjny Litowo‑jonowy / 48 V / 0,84 kWh Litowo‑jonowy / 48 V / 0,84 kWh Litowo‑jonowy / 48 V / 0,84 kWh Litowo‑jonowy / 230 V / 1,4 kWh Prędkość maksymalna (km/h) 180 180 180 180 0–100 km/h (s) Do potwierdzenia 9,8 11,2 9,7 Układ przeniesienia napędu 4 × 2 4 × 2 4 × 4 4 × 2 Typ skrzyni biegów / liczba biegów 6 6 6 Skrzynia automatyczna wielotrybowa / 4 + 2 Prędkość przy 1000 obrotów na minutę (nie dotyczy E‑TECH) na pierwszym biegu 7,38 7,38 6,02 EV1 = 10,22 km/h na drugim biegu 12,64 12,64 10,35 EV2 = 30,69 km/h na trzecim biegu 19,74 19,74 15,86 ICE1 = 10,11 km/h na czwartym biegu 28,21 28,21 24,05 ICE2 = 21,07 km/h na piątym biegu 37,58 37,58 35,12 ICE3 = 34,66 km/h na szóstym biegu 49,11 49,11 47,86 ICE4 = 46,22 km/h Układ kierowniczy Elektryczne wspomaganie kierownicy Średnica zawracania kół (m) 10,97 Ręczny hamulec postojowy Przód: tarczowe wentylowane (TW) / średnica (mm) Φ296×26 Φ296×26 Φ296×26 Φ296×26 Automatyczny hamulec postojowy Φ280x24 Tył: bębnowe (B) / średnica (cale) / tarcze pełne bębnowe (ręczny hamulec postojowy) 9″ / tarcze pełne (automatyczny hamulec postojowy) Φ 280 × 9,6 215/65 R17 99 / 6,5J17 EC32 215/65 R17 99 / 6,5J17 EC32 215/65 R17 99 / 6,5J17 EC32 215/65 R17 99 / 6,5J17 EC32 Opony montowane w standardzie 215/60 R18 98 / 6,5J18 EC32 215/60 R18 98 / 6,5J18 EC32 215/60 R18 98 / 6,5J18 EC32 215/60 R18 98 / 6,5J18 EC32 205/55 R19 97 / 7J19 EC32 205/55 R19 97 / 7J19 EC31 205/55 R19 97 / 7J19 EC33 Protokół homologacji WLTP(4) Tryb Eco Tak Pojemność zbiornika paliwa (l) LPG: 50 / Benzyna: 50 Benzyna: 50 Benzyna: 55 Benzyna: 50 Emisja CO2 (g/km) W trakcie homologacji 122–124 134–137 104–105 Zużycie paliwa (l/100 km) W trakcie homologacji 5,4–5,5 l 6,0–6,1 l 4,6–4,7 l 3 lub litry) Maksymalna masa własna pojazdu gotowego do drogi 1478 1439 1515 1487 Dopuszczalna masa całkowita zestawu 3430 3390 3470 2940 Dopuszczalna masa całkowita 1930 1890 1970 1940 Minimalna/maksymalna ładowność(5) 452/521 451/540 455/542 453/521 Maksymalna masa przyczepy z hamulcami 1500 1500 1500 1000 Maksymalna masa przyczepy bez hamulców 740 710 750 745 Maksymalna pojemność bagażnika pod przesłoną części bagażowej z zestawem do naprawy kół / kołem zapasowym(6) (dm3 VDA) 609* 667/624 550/510 546/488 Maksymalna pojemność bagażnika ze złożoną tylną kanapą z zestawem do naprawy kół / kołem zapasowym(6) (dm3 VDA) 1877* 1937/1894 1853/1813 1851/1791 Maksymalna pojemność bagażnika pod przesłoną części bagażowej z zestawem do naprawy kół / kołem zapasowym (litry) 660* 702/681 629/556 612/566 Maksymalna pojemność bagażnika ze złożoną tylną kanapą z zestawem do naprawy kół / kołem zapasowym (litry) 1960* 2002/1981 1929/1856 1912/1866