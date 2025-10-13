Nowe prawo dla kierowców przyjęte

Kupno używanego samochodu to ciągle wysokie ryzyko. Oszuści sięgają po perfidne metody, a jedną z najgorszych jest fałszowanie numeru VIN (numer identyfikacyjny pojazdu). Szczególnie, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie można wymieniać danych o pojazdach z innymi państwami UE w związku z rejestracją aut sprowadzanych do Polski.

Zmiany w prawie, które przekazano prezydentowi i marszałkowi Sejmu, mają położyć kres działalności nieuczciwych handlarzy. Znowelizowana ustawa wprowadza także możliwość rejestracji auta czy innego pojazdu bez wychodzenia z domu. Nowych zasad i rozwiązań deregulacyjnych, które pomogą zaoszczędzić czasu, pieniędzy i nerwów jest przynajmniej 11. Na co mogą liczyć zmotoryzowani?

Samochód zarejestrujesz bez wychodzenia z domu, czyli przez internet. Oto nowe zasady

Rejestracja samochodu bez wizyty w wydziale komunikacji – o tym rozwiązaniu marzyli kierowcy, od kiedy w październiku 2017 roku ruszyła aplikacja mObywatel. Teraz ich oczekiwanie dobiega końca. Z przyjętej przez posłów nowelizacji przepisów wynika, że składanie wniosku o rejestrację pojazdu będzie możliwe online za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Tym samym zniknie konieczność zbierania i archiwizowania papierowych wniosków przez urzędy.

– Projekt umożliwia składanie wniosku o rejestrację pojazdu środkami komunikacji elektronicznej za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – uzasadnia ministerstwo. – Metodą alternatywną dla usługi online będzie możliwość złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez starostę na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę, dokumentów (…), danych udostępnionych w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, podpisanego przez wnioskodawcę. Rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby osób, które nie mają dostępu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego – wyjaśniają pomysłodawcy.

Zmiany w rejestracji samochodów używanych. Koniec oszustwa na numer VIN?

Na problem sklonowanych numerów VIN zwróciła uwagę Anita Kucharska-Dziedzic z klubu parlamentarnego Lewicy. Posłanka przypomniała, że ofiarą tego procederu padł sam minister cyfryzacji i wicepremier Krzysztof Gawkowski.

– Kupiony przez pana i, jak się przynajmniej mogło wydawać, należycie zweryfikowany Peugeot 5008 okazał się nielegalny ze względu na istnienie innego samochodu o identycznym numerze VIN we Francji – wskazała Kucharska–Dziedzic. Minister stracił wówczas 100 000 zł i zapowiadał zmiany legislacyjne dla ochrony Polaków przed oszustami. – Czy Ministerstwo Cyfryzacji dostrzega opisany problem i czy prowadzone są prace nad zapowiadanymi przez pana ministra zmianami legislacyjnymi? – docieka posłanka.

Do sprawy odniósł się sekretarz stanu Dariusz Standerski – jego zdaniem problem ma rozwiązać nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. – Projekt ten obejmuje m.in. regulacje, które umożliwiają organom rejestrującym wymianę danych o pojazdach z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej –przed rejestracją pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim UE. Przepisy te pozwolą już na wczesnym etapie zidentyfikować ryzyka związane z pojazdem, odnotowane w centralnych rejestrach innych krajów – wskazał przedstawiciel ministerstwa.

Standerski poinformował jednocześnie, że resort cyfryzacji dwukrotnie występował do Komisarzy UE ds. Transportu z propozycją prac nad wspólnotowym systemem wymiany danych. Rozwiązania ma umożliwić kierowcom samodzielną weryfikację danych przed zakupem pojazdu na rynku wtórnym.

Koniec odkręcania tablic rejestracyjnych

Trzecia zmiana to również wielkie ułatwienie dla osób kupujących samochód używany. Nowe zasady likwidują obowiązek ponownej legalizacji tablic rejestracyjnych w przypadku rejestracji pojazdu z wnioskiem o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego. W praktyce to oznacza, że nie trzeba już będzie odkręcać tablic rejestracyjnych z auta, żeby pokazać je do weryfikacji urzędnikowi w wydziale komunikacji.

– Starosta, dokonując w takim przypadku rejestracji pojazdu, będzie wydawał decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny, natomiast właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację będzie załączał oświadczenie, że posiada tablice (tablicę) rejestracyjne utrzymane w należytym stanie i czytelne, a umieszczony na nich znak legalizacyjny nie jest uszkodzony. Jeżeli do wniosku nie zostanie dołączone oświadczenie albo posiadane tablice (tablica) rejestracyjne nie będą zgodne z przepisami organ rejestrujący wyda zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym – wyjaśnia resort. Nowe przepisy pozwolą także uzyskać pozwolenie czasowe w przypadku pozostawiania dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

Znika absurd. Rejestracja auta bez zaświadczenia o badaniu technicznym

Obecnie dane o wykonanych badaniach technicznych w czasie rzeczywistym są przesyłane przez diagnostów do CEPiK. Mimo to kierowca składając w wydziale komunikacji wniosek o rejestrację auta i tak musi załączyć papierowe zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów o pozytywnym wyniku przeglądu. To absurdalne, stąd czwarta zmiana – przy rejestracji pojazdu nie będzie już wymagane przedłożenie kwitu z SKP (jeżeli potwierdzenie widnieje w bazie CEP) – urzędnik sprawdzi to w systemie.

Samochód z hakiem holowniczym już bez dodatkowego przeglądu

Piąta zmiana dotyczy samochodów z hakiem holowniczym i procedury potwierdzenia przystosowania takiego pojazdu do ciągnięcia przyczepy. Dzięki nowym zasadom wystarczy do tego, że i tu cytat: w dokumentach homologacyjnych zawarta będzie informacja o zamontowaniu takiego urządzenia sprzęgającego bez konieczności wykonywania dodatkowego badania technicznego potwierdzającego takie przystosowanie i przedkładania go w organie rejestrującym.

Masz 60 dni na rejestrację samochodu, zamiast 30 dni

Szósta zmiana to wydłużenie z 30 do 60 dni terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu nabytego w ramach spadku. Z nowelizacji wynika również, że: w przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin (…) biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Przepisy określą także dzień od którego liczony jest termin na złożenie wniosku w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu. Nowelizacja doprecyzuje również przewidziane w ustawie przypadki, w których obowiązek rejestracji pojazdu zostanie wyłączony. Dotyczyć to ma m.in. sytuacji, kiedy sprowadzony zza granicy samochód czy motocykl zostanie sprzedany przed upływem ustawowego terminu na złożenie wniosku.

Łatwiej o czasową rejestrację pojazdu

Siódma zmiana również ucieszy kierowców. Znowelizowane prawo przewiduje rozszerzenie możliwości czasowego zarejestrowania pojazdu. Z kolei obowiązek rejestracji nie będzie już działał w sytuacji kradzieży pojazdu lub udokumentowanej trwałej i zupełnej utrata jego posiadania "bez zmiany w zakresie prawa własności".

Prostsze będą także procedury dotyczącej czasowej rejestracji zakupionego pojazdu w celu wywozu za granicę. Nowy właściciel auta niemający miejsca stałego zamieszkania w Polsce, będzie mógł czasowo zarejestrować je w urzędzie właściwym dla miejsca zakupu. Kolejna zmiana zniesie obowiązek okazywania przy rejestracji auta dowodu rejestracyjnego w przypadku, kiedy wnioskuje o to Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, które przejęły prawo własności pojazdu.

Prostszy zwrot tymczasowych tablic rejestracyjnych

Nowe przepisy ułatwią zwrot tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie okresu czasowej rejestracji pojazdu. Chodzi o przejazd auta z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd szybciej dotrze do danych kierowcy i samochodu

Dziesiąta zmiana przewiduje cyfryzację procedur sądowych dotyczących odnotowywania danych dotyczących orzeczeń i postanowień o zakazie prowadzenia pojazdów oraz przekazywania i aktualizacji tych danych w CEPiK za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. – Usprawnienie tego procesu przyczyni się do zwiększenia efektywności postępowań sądowych w sprawach wykroczeń i przestępstw drogowych, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – wyjaśniają pomysłodawcy.

Podsumowanie. Rejestracja samochodu po nowemu, oto zmiany dla kierowców

Na co mogą liczyć kierowcy? Nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym dotyczy zmian w procesie rejestracji pojazdu poprzez m.in.:

Sprawdzenie numeru VIN i wymianę danych o pojazdach z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej;

i wymianę danych o pojazdach z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej; Umożliwienie elektronicznego składania wniosku o rejestrację pojazdu ;

; Zniesienie obowiązku legalizacji tablic rejestracyjnych przy rejestracji pojazdu, jeśli właściciel chce zachować dotychczasowy numer rejestracyjny;

Wydłużenie z 30 do 60 dni terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu nabytego w ramach spadku;

Umożliwienie uzyskania potwierdzenia w dowodzie rejestracyjnym, że samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy bez dodatkowych badań technicznych, jeżeli informacja o tym jest w dokumentach homologacyjnych;

Wprowadzenie czasowej rejestracji pojazdu również w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zakupu;

również w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zakupu; Rejestracja samochodu bez papierowego zaświadczenia z SKP o badaniu technicznym.

Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2025 roku?

Obecnie rejestracja samochodu kosztuje 150-160 zł. Dotyczy to aut używanych zarejestrowanych w Polsce, a także nowych lub używanych sprowadzonych do kraju.

Komplet tablic rejestracyjnych aktualnie kosztuje 80 zł;

Do tego trzeba doliczyć 12,50 zł opłaty za zestaw trzech naklejek legalizacyjnych (dwa hologramy są naklejane na tablice rejestracyjne, jeden trafia do dowodu rejestracyjnego);

54,50 zł kosztuje wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego bez wydania pozwolenia czasowego;

73,50 zł trzeba wydać na wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia czasowego;

1000 zł kosztują tablice rejestracyjne indywidualne do samochodu (500 zł w przypadku motocykla).

Kierowcy szykujcie się na podwyżki opłat komunikacyjnych. Od kiedy drożej?

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało również nowe przepisy, które podniosą stawki opłat komunikacyjnych. Wynika z nich, że już w pierwszej połowie 2026 roku kierowcy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni.

– Wysokości opłat w przypadku dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki legalizacyjnej oraz nalepki na tablice tymczasowe nie uległy zmianie od 2010 r., natomiast opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie uległy zmianie od 2004 r. Z kolei opłaty za wydanie prawa jazdy oraz międzynarodowego prawa jazdy nie ulegały zmianie od 12 lat. W tym czasie wzrósł wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrosła również wysokość płacy minimalnej, a przede wszystkim wzrosły koszty zakupu od ww. dokumentów i oznaczeń – zauważa resort.

Wyższe opłaty za prawo jazdy, dowód rejestracyjny i tablice. Oto nowe kwoty

O ile zdrożeją opłaty komunikacyjne? Ministerstwo podało kwoty. Nowe stawki to odpowiednio: