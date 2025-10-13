Nowa Kia EV5 debiutuje na polskim rynku. Jest ładna, mocna i wygodna. Ile kosztuje?

Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,2 mln samochodów rocznie. W tym 2,33 mln mają stanowić auta zelektryfikowane. Rozmach może imponować. By dopiąć swego w ciągu najbliższych 5 lat rozbuduje gamę 15 modeli elektrycznych i 10 modeli hybrydowych.

Wśród nich jest nowa Kia EV5, która wjeżdża do największego i najszybciej rozwijającego się segmentu kompaktowych SUV-ów. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Tak wygląda Kia EV5, czyli twój nowy SUV zamiast Sportage

Kia EV5 pod względem stylu i proporcji pozostaje pod wpływem ponad 5-metrowego EV9. Wyróżniający design to zasługa sztuczek projektantów. Pierwszą z brzegu jest dach lewitujący nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i wizualnemu odcięciu na wysokości bagażnika. Tylną część bryły SUV-a tworzy duży spoiler dachowy, lekko pochylona szyba, prosto ścięta klapa i mocno zarysowane lampy. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do samochodów z półki premium. Awangardowy wygląd podkreśla charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" (Digital Tiger Face) wpisana między pionowe reflektory. Światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją.

EV5 szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Gładkie jak stół drzwi z automatycznie wysuwanymi klamkami również walczą o najniższy opór. Z tyłu żeby nie zakłócać powierzchni wycieraczkę szyby sprytnie schowano pod spoilerem dachowym. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą, sterują przepływem powietrza i pomagają wydłużyć zasięg EV5. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się w środku…

Kia EV5: rząd przycisków, 30-calowy wyświetlacz i nowa ergonomia miejsca kierowcy

Wewnątrz Kia EV5 robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Zamienniki skóry czy materiały wykonane z tworzyw sztucznych pochodzą z recyklingu. Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z panoramicznym wyświetlaczem o przekątnej niemal 30 cali, który obejmuje 12,3-calowy zestaw zegarów, 5,3-calowy panel klimatyzacji oraz 12,3-calową stację multimedialną – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Nie zabrakło pokrętła głośności ani przycisków haptycznych od sterowania audio pod ekranem. Do tego są dwa "dżokery", czyli klawisze z gwiazdką, którym można przypisać wybraną funkcję.

Funkcja Online Navigation na żywo dostarcza do samochodu informacje o mapach i pobiera dane z serwera, które są aktualizowane co cztery tygodnie. Do pełni szczęścia lista obejmuje także: cyfrowy klucz Digital Key 2.0, rozpoznawanie odcisków palców i sprzęt audio klasy premium renomowanej marki Harman Kardon. EV5 można bezprzewodowo aktualizować za pośrednictwem sklepu Kia Connect. Wystarczy kliknięcie i leci nowe oprogramowanie, czy dodatkowa funkcjonalność wyposażenia samochodu.

Klimatyzacja nawet 3-strefowa, ale prawdziwej skóry nie dostaniesz za żadne pieniądze

Sama klimatyzacja jest 3-strefowa, czyli oprócz oddzielnych ustawień dla kierowcy i pasażera z przodu, może działać niezależnie w drugim rzędzie foteli. To dla oszczędności energii, by nie ogrzewać czy chłodzić pustych miejsc. Tunel środkowy wyposażono w schowki, w tym największy w stylu szuflady u jego podstawy. Szeroki odchylany podłokietnik szczelnie wypełnia przestrzeń między przednimi fotelami i podnosi komfort podróżowania zarówno kierowcy, jak i pasażera. Podświetlanie ambientowe wnętrza oferuje 10 poziomów jasności oraz 64 opcje kolorystyczne.

Kia EV5 to wnętrze bardziej przestronne niże w Sportage. Jakie wymiary?

Nowa Kia EV5 ma 4610 mm długości, 1875 mm szerokości i 1675 mm wysokości. Rozstaw osi 2750 mm. Na rynku będzie elektryczną alternatywą dla podobnego gabarytowo modelu Sportage, od którego jest o 7 cm dłuższa. Delikatnie szersza i o 3 cm wyższa. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Fotele są obszerne, z podgrzewaniem, 3-stopniową elektryczną regulacją i rozkładają się jak leżanka. Rozstaw osi wynosi 2750 mm, to 7 cm więcej niż oferuje Sportage (2680 mm). Dzięki temu pasażer podobnej postury siedzący w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela ma dużo luzu. Na nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca nawet lepiej niż w tradycyjnym aucie klasy średniej. EV5 z powodzeniem zadowoli potrzeby rodziny, także te transportowe…

Kia EV5 - jaka pojemność bagażnika?

Nowa Kia EV5 zapewnia dwa bagażniki – przedni (44 l) i tradycyjny z tyłu o pojemności 566 l. Po złożeniu siedzeń na powstaje płaska podłoga o długości ok. 2 metrów, a możliwości transportowe rosną do 1650 l. Pomysłowości inżynierów dopełniają dopełnią haczyki na torby, lampki LED i regulowana na poziomie 14 cm podłoga, która pozwala przewozić rzeczy o różnych gabarytach.

Kia EV5 - jaki silnik, jaka moc i przyspieszenie?

Kia EV5 wyróżnia się także możliwościami napędu, który ma sprawić, że samochód elektryczny nie będzie już postrzegany jako drugie auto w rodzenie. Nowy SUV jest wyposażony w silnik o mocy 217 KM, pompę ciepła, a w podłodze skrywa duży akumulator o pojemności 81,4 kWh. Taki zespół zapewni przyspieszenie od 0 do 100 km w 8,4 s oraz zasięg na poziomie 530 km. 400-woltowa instalacja plus podgrzewanie wstępne akumulatora (można włączyć z ekranu środkowego) także podnoszą uniwersalność koreańskiego auta. Szczególnie, że mimo niewysokiej mocy ładowania (DC do 128 kW) krzywa jest bardzo korzystna (maks. w zakresie 10-70 proc.) i akumulator można naładować od 10 do 80 proc. w ciągu 30 minut. Technologia Vehicle to Grid (V2G) zmieni auto w magazyn energii na kołach i pozwoli zasilić domową instalację.

Ile kosztuje nowa Kia EV5? Ceny i wyposażanie. Pompa ciepła w standardzie

Najtańsza Kia EV5 w wersji Air kosztuje od 200 990 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 160 990 zł, a to już poziom cenowy hybrydowego Spoortage. Wyposażenie standardowe odmiany Air to:

7 poduszek powietrznych, w tym centralna poduszka powietrzna w fotelu kierowcy

Pompa ciepła

Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu (LFA2) z funkcją wykrywania rąk na kierownicy (HOD)

Inteligentny ogranicznik prędkości (ISLA)

Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (SCC 2)

Asystent jazdy po autostradzie (HDA 2)

System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji (FCA 2)

System monitorowania martwego pola z funkcją automatycznej korekty toru jazdy oraz monitowania pojazdów podczas cofania (BCA)

Panoramiczny potrójny wyświetlacz składający się z cyfrowego 12,3-calowego zestawu wskaźników kierowcy zintegrowanego z 12,3-calowym centralnym ekranem nawigacji oraz 5,3-calowym dotykowym ekranem do sterowania klimatyzacją

Bezprzewodowy interfejs Android Auto oraz Apple CarPlay

Kamera wewnętrzna monitorująca poziom koncentracji kierowcy

Przednie reflektory LED z czujnikiem zmierzchu oraz funkcją automatycznych świateł drogowych

Światła do jazdy dziennej oraz tylne lampy wykonane w technologii LED

Fotochromatyczne lusterko wsteczne

Przednie i tylne czujniki parkowania

Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie

Elektroniczna blokada otwarcia drzwi tylnych od wewnątrz

Regulacja wysokości foteli przednich

Przyciemniane szyby tylne

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z nawiewami dla pasażerów tylnych siedzeń oraz systemem automatycznego odparowywania przedniej szyby

System otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka

Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Oświetlenie wnętrza oraz bagażnika LED

Laminowane boczne szyby przednie

Tapicerka materiałowa

Tryb Pet Mode (zwierzak w aucie)

18-calowe felgi aluminiowe

Podgrzewane fotele przednie z 3-stopniową regulacją

Podgrzewana kierownica

Relingi dachowe

Bogatsza odmiana EV5 Earth staruje z poziomu 220 490 zł. Rządowa dopłata może obniżyć cenę do 180 490 zł:

Przednie reflektory LED projekcyjne , funkcja powitania z przodu i z tyłu

, funkcja powitania z przodu i z tyłu Ambientowe oświetlenie wnętrza z funkcją wyboru koloru

Bezprzewodowa ładowarka do telefonu

Automatycznie chowane i odchylane klamki zewnętrzne

Trójstrefowa klimatyzacja automatyczna z nawiewem dla pasażerów tylnych siedzeń

Technologia V2D (Vehicle-to-Device) umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych (V2L) i pojazdów (V2V)

Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Podgrzewane skrajne siedzenia tylnej kanapy

Elektryczna klapa bagażnika z regulacją wysokości otwierania

Tapicerka materiałowo-skórzana (skóra wegańska)

19-calowe felgi aluminiowe

Nowa Kia EV5 GT-Line jest wyposażona po sufit. Ile kosztuje?

Nowa Kia EV5 GT-Line kosztuje od 235 490 zł. Po odliczeniu 40 000 rządowej dopłaty koreański SUV wychodzi za 195 480 zł. W tej cenie samochód wyróżnia:

System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360°

Układ monitorujący przestrzeń wokół pojazdu podczas manewrowania mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z przeszkodą

Monitorowanie martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu na wyświetlaczu centralnym (BVM)

Zdalne parkowanie przy użyciu pilota

Boczne czujniki parkowania

Kluczyk cyfrowy Digital Key pozwalający otworzyć i uruchomić samochód bez posiadania fizycznego kluczyka

Wentylowane fotele przednie

Funkcja pamięci ustawień fotela kierowcy

8-głośnikowy system nagłośnienia premium Harman Kardon

12-calowy kolorowy wyświetlacz Head-up Display

Fotel kierowcy z funkcją masażu

Fotel kierowcy i pasażera z funkcją relaksu

Fotel pasażera regulowany elektrycznie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Tapicerka ze skóry wegańskiej z logo GT-Line

Biometryczna identyfikacja kierowcy z funkcją uruchomienia pojazdu

Aluminiowe nakładki na pedały

Trójramienna spłaszczona u dołu kierownica z logo GT-Line, wykończona skórą wegańską

Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze czarnym

Listwy dolne szyb lakierowane w kolorze czarnym o wysokim połysku

Zderzak przedni i tylny w stylistyce GT-Line

Czarna podsufitka

Zewnętrzne dolne listwy progowe częściowo lakierowane w kolorze nadwozia i w kolorze czarnym

19-calowe felgi aluminiowe w stylistyce GT-Line

