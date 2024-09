Nowa marka Forthing rusza z biznesem w Polsce. Skąd pochodzi?

Ma 23 lata i pochodzi z Chin. Forthing to młoda marka założona w 2001 roku. Należy do jednego z największych koncernów motoryzacyjnych DongFeng Group, który produkcję samochodów osobowych rozpoczął w 1969 r. DongFeng tylko w zeszłym roku sprzedał globalnie przeszło 2,1 mln samochodów.

Dziś chiński gigant oficjalnie rusza z nowym biznesem w Polsce. Na dobry początek dostępne będą dwa modele spalinowe. Na co mogą liczyć kierowcy?

Forthing T-FIVE, czyli SUV z tygrysem na masce

Forthing T-FIVE to 4,6-metrowy kompaktowy SUV z tygrysem w logo, które z daleka przypomina znaczek Lamborghini. Do tego wyróżnia się bogatym wyposażeniem – lista obejmuje m.in. 19-calowe alufelgi, światła LED, system kamer 360 stopni, klimatyzację automatyczną z systemem oczyszczania powietrza, wirtualny zestaw zegarów 10,25 cala, kamerkę samochodową, 10,25-calowy ekran stacji multimedialnej, dach panoramiczny otwierany elektrycznie czy tapicerkę ze skóry ekologicznej. Bagażnik zapewnia od 480 do 1480 l pojemności.

Forthing T-FIVE to SUV z japońskim silnikiem. Jakie osiągi?

Pod maską pracuje silnik Mitsubishi 1.5 Turbo o mocy 177 KM (260 Nm). Japońska jednostka seryjnie współpracuje z 7-biegowym automatem firmy MAGNA, który mają też stosować niemieckie marki premium.

Skrzynia może pracować w trzech trybach (Standard, Economy i Sport), a zmiana przełożenia trwa jedynie 200 milisekund. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h ma trwać ok. 9 sekund. Producent deklaruje zużycie paliw na poziomie 7,5 l/100 km.

Tak wygląda Forthing U-Tour, czyli 7-osobowy van

Ten sam silnik wykorzystuje większy model, czyli Forthing U-Tour. Ten 4,8-metrowy rodzinny minivan zapewnia 7 miejsc, w tym cztery osobne fotele regulowane elektrycznie z podgrzewaniem i wentylacją. Za barokową stylistyką podąża lista seryjnego wyposażenia obejmująca 55 pozycji – wśród nich jest m.in. rejestrator jazdy w obudowie lusterka wstecznego, sterowania fotelem pasażera z pozycji kierowcy.

Forthing U-Tour zapewnia ogromny bagażnik. Jaka pojemność?

Osobne kapitańskie fotele drugiego rzędu są regulowane elektrycznie – za pomocą małej konsoli można je przesuwać przód/tył, na boki i odchylać oparcia. Bagażnik zapewnia od 234 do 1086 litrów. W kufrze ukryta na płasko czeka rozkładana trzyosobowa kanapa.

Nawet 30 salonów nowej marki w Polsce

Sprzedaż samochodów Forthing ma prowadzić sieć 20 salonów. W 2025 roku zaplanowano otwarcie kolejnych 10 placówek. W pierwszej fazie obecności na polskim rynku firma liczy na klientów indywidualnych. Tylko dlaczego ktoś miałby kupić SUV-a marki Forthing zamiast auta koreańskiej, japońskiej czy europejskiej firmy?

– Wszystko sprowadza się do relacji wyposażenia do ceny oferowanego samochodu. Forthing jest znacznie lepiej wyposażony od swoich "wolumenowych" konkurentów. Skórzana tapicerka, skrzynia automatyczna dwusprzęgłowa, kamery 360 stopni, czy duży szklany dach są dostępne w wersji bazowej – powiedział dziennik.pl Bartosz Jaworski, dyrektor zarządzający Forthing Auto Polska. – Unikalną cechą Forthing jest to, że klient otrzymuje bardzo dobrze wyposażony samochód w korzystnej cenie, przy jednocześnie przestronnym i dobrze wykończonym wnętrzu – podkreślił.

Ile kosztuje Forthing T-FIVE i Forthing U-Tour? Jaka gwarancja?

SUV Forthing T-FIVE kosztuje od 129 900 zł. Siedmiosobowy van Forthing U-Tour to wydatek od 149 900 zł. Pierwsze auta u dilerów pojawią się jeszcze w wrześniu 2024 roku. Samochody będą serwisowane w ramach powstającej sieci sprzedaży. Gwarancja to 5 lat lub 150 tys. km.

Nowy Forthing V9 U-Tour jedzie do Polski. To duży van

W drodze jest też Forthing U-Tour V9. Ten duży ponad 5,2-metrowy i 7-osobowy van będzie dostępny w Polsce w pierwszym kwartale 2025 roku.

Forthing T-FIVE - dane techniczne, wymiary, osiągi, zużycie paliwa

Forthing T-FIVE 1.5T DVVT GDI 177 KM 7DCT Długość/szerokość/wysokość (mm) 4565 / 1860 / 1690 Rozstaw osi (mm) 2715 Prześwit przy pełnym obciążeniu (mm) 165 Masa własna (kg) 1550 Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1925 Liczba miejsc 5 Pojemność bagażnika (l) 480 - 1480 Pojemność zbiornika paliwa (l) 55 Silnik 1.5T DVVT+GDI / Mitsubishi 4A95TD Maksymalna moc silnika w kW (KM) 130 (177) Maksymalny moment obrotowy (Nm/przy obr/min) 260 / 1500-4000 Prędkość maksymalna 180 km/h Przyśpieszenie 0-100 km/h 9 sekund Skrzynia biegów automatyczna + tryb manualny 7DCT Rodzaj paliwa benzyna Norma emisji Euro VI Typ napędu przedni Zawieszenie przednie Kolumny McPherson Zawieszenie tylne Niezależne zawieszenie wielowahaczowe Hamulce przednie Tarczowe wentylowane Hamulce tylne Tarczowe Opony 235/55 R19

Forthing U-Tour - dane techniczne, wymiary, osiągi, zużycie paliwa