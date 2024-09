Ford Mustang GTD 2025 - najszybszy Mustang w historii

Takich osiągów w seryjnym Mustangu jeszcze nie było. Ford wziął na warsztat perłę w koronie kultowego modelu i przyprawił ją jeszcze ostrzej. Doładowane mechaniczne V8 ma 5,2 litra pojemności, moc 815 KM i aż 900 Nm momentu obrotowego. Nie tylko moc ma jednak znaczenie, bo inżynierowie wprowadzili do nowego modelu całą serię modyfikacji, dzięki którym najszybszy Mustang w historii dowiedzie, że w zakrętach sprawdza się równie dobrze, co na prostych…

Ford Mustang GTD 2025 - tak nazywa się najpotężniejszy produkcyjny Mustang w historii. Czym różni się od "zwykłego" modelu i po co w ogóle powstał? Okazuje się, że Ford ma konkretne plany dotyczące tego auta.

Najmocniejszy Mustang w historii powalczy o rekordowy czas

Wróćmy jednak do tego, co pod maską. 5,2-litrowe V8 zostało tu wyposażone w kompresor, który ponosi moc i moment obrotowy. Dzięki zabiegom inżynierów Forda, Mustang GTD ma nie tylko rekordowo duże stado koni mechanicznych pod maską, ale i doskonały stosunek mocy do pojemności skokowej.

„Od samego początku skupialiśmy się na tym, aby Mustang GTD był pierwszym w historii supersamochodem o światowej klasy osiągach i duszy Mustanga. Sercem GTD jest 5,2-litrowa jednostka V8 ze sprężarką mechaniczną, oferująca lepszy stosunek mocy do pojemności skokowej, niż silnik Porsche 911 GT3 RS.” – powiedział Greg Goodall, główny inżynier programu Mustanga GTD. Efekty tych starań są spektakularne - prędkość maksymalna nowego Mustanga wynosi 325 km/h. Jedynym szybszym Fordem jest model GT, który w swojej pierwszej "nowożytnej" odsłonie z 2004 roku potrafi rozpędzić się do 330 km/h, a także jego następca z 2015, czyli Ford GT II osiągający maksymalnie niemal 350 km/h.

Doładowana mechanicznie V8 stanowi rozwinięcie poprzednich jednostek Mustanga. W porównaniu do bardziej cywilnych odmian korzysta m.in. z suchej miski olejowej, która pomaga utrzymać smarowanie długotrwale obciążanego silnika na torze pełnym zakrętów. Bardziej wydajny obieg oleju pozwolił również przesunąć czerwone pole obrotomierza nieco wyżej. Potężny, widlasty silnik kręci się teraz do 7650 obrotów na minutę. Zmodyfikowano również układy dolotowy i wydechowy. Ten drugi w całości został wykonany z tytanu. Mniejsze koło pasowe sprężarki miały również pozwoliło na osiągnięcie nieco większej mocy.

Aerodynamika i docisk. Mustang zyskał nowe rozwiązania

Fakt, że Mustang GTD może pomknąć maksymalnie 325 km/h to zasługa nie tylko potężnej mocy, ale i całej serii nowych, aktywnych rozwiązań aerodynamicznych. Mustang GTD 2025 wyposażony został system redukcji oporów powietrza, który może zmieniać kąt nachylenia tylnego spojlera i aktywować klapy pod przednią częścią samochodu, aby znaleźć właściwą równowagę między przepływem powietrza nie ograniczającym prędkości, a dociskiem, gwarantującym przyczepność. System na bieżąco dostosowuje się do warunków jazdy.

Większa moc, większy zapas niutonometrów, zaprojektowana specjalnie pod ten model aerodynamika, układ hamulcowy z węglowo-ceramicznymi tarczami, czy wreszcie ulepszone tylne zawieszenie z półaktywnymi amortyzatorami. Oto kluczowe elementy, które mają zadecydować o uzyskaniu czasu okrążenia toru Nürburgring poniżej siedmiu minut. Właśnie taki rezultat Ford zamierza "wykręcić" swoją nową bronią. Jeśli ta misja zakończy się powodzeniem, dla seryjnego Mustanga będzie to absolutny rekord. A przy okazji dowód na to, że najnowsza odsłona amerykańskiej legendy nie jest wcale "mistrzem prostej"…