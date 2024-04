Nowy Nissan Qashqai wjeżdża na rynek. W Polsce to hit japońskiej marki

Nissan Qashqai jest dla japońskiej marki jak powietrze, bez niego firma z Jokohamy nie mogłaby rywalizować w jednym z najważniejszych segmentów rynku. To najpopularniejszy model tego producenta w Europie. Dość powiedzieć, że obecna 3. generacja od debiutu w 2021 roku znalazła już ponad 350 tys. chętnych. W tym na Polskę przypada przeszło 12 tys. egzemplarzy – Qashqai także nad Wisłą jest koniem pociągowym biznesu Japończyków.

Czas leci, obecnie o palmę pierwszeństwa w klasie kompaktowych crossoverów walczy kilkadziesiąt modeli najróżniejszych producentów. Nissan jednak ani myśli tanio sprzedać skóry, stąd zmiana warty. Nowy Qashqai wyskoczył z pudełka podczas tajnego pokazu zorganizowanego w Paryżu. I jeśli ktoś dotychczasowy wygląd uważał za awangardowy, to teraz czeka go uderzenie gorąca. Embargo przestało obowiązywać i oto pierwsze wrażenia…

Reklama

Nowy Nissan Qashqai zmienia styl. Wersja N-Design wygląda świetnie

Reklama

Nowy Nissan Qashqai w czerwieni Fuji i na diamentowych 20-calowych felgach zastrzeżonych dla nowej wersji N-Design (na zdjęciach) pokazuje, że japońskich projektantów stać na stylistyczne trzęsienie ziemi. Szeroka osłona chłodnicy na wzór dawnych japońskich zbroi składa się dziesiątek trójwymiarowych elementów w kształcie przecinka. Zupełnie nowe są też reflektory – samochód zyskał adaptacyjny moduł świateł drogowych uzupełniony o mniejszą jednostkę zapewniającą szerszy snop. Po pięć niewielkich elementów LED poniżej każdego głównego klosza i dwa górne paski to światła do jazdy dziennej. Wprawne oko zauważy, że wstawki na nadkolach są lakierowane w kolorze nadwozia (zamiast czarnych w schodzącym modelu).

Nowe światła i dynamiczne kierunkowskazy

Z tylną częścią auta styliści obeszli się delikatniej, ale zmiany łatwo wskazać. Klosze lamp są teraz przezroczyste i skrywają dynamiczne kierunkowskazy. Czerwone elementy oświetleniowe składają się z czterech pojedynczych części nawiązujących kształtem do "przecinków" na osłonie chłodnicy.

Nowy Qashqai 2024 - Nissan zmienia wnętrze na szlachetne i bardziej cyfrowe

Zmiany wlały się także do wnętrza. Cyfrowy zestaw wskaźników zyskał nową grafikę prezentowanych widoków. Nissan sięgnął również po materiały z wyższej półki. Teraz Qashqai w bogatszych wersjach wita szlachetną Alcantarą na kokpicie, wstawkach w drzwiach, podłokietnikach, pokrywie schowka, a nawet na konsoli środkowej na wysokości kolan.

Fotele także są z zupełnie innej bajki. W odmianie Tekna siedzenia pokrywa pikowana syntetyczna skóra. Jeszcze lepiej wygląda czarna, częściowo pikowana skóra w wersji Tekna+.

Z kolei nowy Qashqai N-Design obejmuje fotelami z czarną skórą i Alcantarą. Kolejną nowością jest oświetlenie ambientowe - kierowca może sterować paletą 64 kolorów. Dyskretnie rozmieszczone diody LED pozwalają dobrać podświetlenie także w tylnej części auta.

Nowy Nissan Qashqai z mapami Google i asystentem głosowym Google

Odmłodzony Qashqai jest również na czasie pod względem nowinek technologicznych. Jako pierwszy w europejskiej gamie Nissana zyskał pakiet obejmujący m.in. mapy Google i asystenta głosowego Google. Komenda "Hej Google" pozwala sterować systemem wentylacji, podgrzewaniem siedzeń i przedniej szyby czy wyborem trasy do kolejnego miejsca docelowego.

Nowy system kamer 360° zapamiętuje miejsca parkingowe

System kamer 360° zyskał funkcję 3D, która prezentuje auto nie tylko z góry, ale także pozwala wybrać jeden z ośmiu różnych punktów widzenia. Stąd kierowca może na ekranie zobaczyć otoczenie z przodu, z tyłu, po bokach lub od strony narożników. Kamery współpracują systemem wykrywania ruchomych obiektów. Rozwiązanie zapamiętuje również położenie miejsc parkingowych i ułatwia parkowanie auta nawet w ciasnych miejscach. Innym przydatnym rozwiązaniem jest szerokokątna przednia kamera ułatwiająca włączenie się do ruchu przy ograniczonej widoczności – także w tym przypadku niebezpieczne skrzyżowania są zapisywane w pamięci GPS.

Nowy Nissan Qashqai z hybrydą e-POWER i funkcją e-Pedal Step

Wreszcie napęd. Tu Nissan jest najbardziej dumny z układu e-POWER (na rynku w 2022 roku). System składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego turbo o mocy 158 KM z alternatorem, falownika, wysokowydajnego akumulatora oraz silnika elektrycznego o mocy 190 KM (to tzw. hybryda szeregowa). Jak to działa? Napęd na przednie koła dostarczany jest wyłącznie za pośrednictwem elektrycznej jednostki. Silnik spalinowy nie jest połączony z kołami, a służy jedynie do doładowywania akumulatora. Różnica w stosunku do w pełni elektrycznego samochodu polega na tym, że źródłem energii jest nie tylko akumulator, ale także benzynowiec.

Nowy Qashqai e-POWER - jakie zużycie benzyny i przyspieszenie?

Nissan podkreśla układ e-POWER z kołami napędzanymi wyłącznie silnikiem elektrycznym, pozwala poczuć moc natychmiastowego i płynnego przyspieszenia jak w elektryku, ale bez obaw o zasięg. Po mocnym wciśnięciu pedału gazu Qashqai e-POWER wyrywa z impetem i już po 7,9 s na liczniku jest 100 km/h – to najlepszy wynik spośród wszystkich wersji silnikowych tego modelu. Nissan obiecuje zużycie paliwa na poziomie 5,4 l/100 km.

Nissan Qashqai e-POWER podobnie jak elektryczna Ariya jest wyposażony w funkcję e-Pedal Step. Dzięki temu można prowadzić auto, nie używając hamulca. Jeżeli chcemy zwolnić, wystarczy zdjąć nogę z pedału gazu, a samochód zaczyna samodzielnie wytracać prędkość, odzyskując przy tym energię, aż do momentu przejścia w tryb pełzania.

Nowy Nissan Qashqai w tańszej wersji z silnikiem benzynowym 1.3

Tańszą alternatywą jest benzynowa turbodoładowana jednostka 1.3 DiG-T (140 KM i 158 KM) wspierana przez układ miękkiej hybrydy. System wspomaga spalinowe serce np. przy ruszaniu i obejmuje oddzielny zestaw akumulatorów litowych zamontowany pod podłogą i napędzany paskiem generator, który umożliwia odzyskiwanie energii podczas hamowania. Ponadto układ zwiększa moment obrotowy podczas przyspieszania, oferując dodatkowe 6 Nm aż przez 20 sekund. Napęd 4x4 jest dostępny wyłącznie z jednostką 158 KM i przekładnią automatyczną Xtronic.

Ile kosztuje Nissan Qashqai 2024? Kiedy cena w Polsce?

Nowy Nissan Qashqai do sprzedaży trafi na przełomie maja i czerwca 2024 roku. Bliżej premiery poznamy też ceny. Obecnie najtańszy Qashqai kosztuje od 118 500 zł (silnik 1.3/140 KM). Model 158-konny wymaga przynajmniej 122 800 zł. Najdroższy jest hybrydowy Qashqai e-POWER - ten samochód to wydatek na poziomie 162 700 zł. Podwyżki w przypadku nowego modelu nie powinny nikogo dziwić.