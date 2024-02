Nowy Nissan Interstar

Rynek aut dostawczych rządzi się swoimi prawami. Cykl życia poszczególnych modeli jest tak długi, że premiera nowej, opracowanej od podstaw generacji jest prawdziwą rzadkością. Właśnie taką premierą może się teraz pochwalić Nissan, który prezentuje nową odsłonę modelu Interstar i elektryczny wariant Interstar-e.

Nowy dostawczak może wyglądać znajomo. Użytkowy model został opracowany w bardzo bliskiej współpracy z Renault. Interstar od nowego Mastera różni się więc szczegółami. Podzespoły i konfiguracje w większości będą takie same.

Nissan Interstar-e

Choć w gamie nie zabraknie wersji napędzanej silnikiem Diesla, to elektryczny Interstar-e jest nowością, na której skupia się Nissan. Dane techniczne dostawczaka prezentują się co najmniej interesująco, bo zasięg do 460 km na jednym ładowaniu, możliwość szybkiego uzupełniania energii i spora ładowność to cechy, które do niedawna pozostawały poza (nomen omen) zasięgiem elektrycznych aut dostawczych.

Weźmy więc pod lupę model Interstar-e. Pierwszy w pełni elektryczny duży van Nissana ma akumulator o pojemności 87 kWh, co umożliwia przejechanie nawet 460 kilometrów. W razie potrzeby szybkie ładowanie prądem stałym przez 30 minut wydłuży zasięg o maksymalnie 252 kilometrów lub o około 200 kilometrów w przypadku wersji z akumulatorem o pojemności 40 kWh, przeznaczonej do obsługi krótszych tras. Po zjeździe do bazy lub firmy, ładowanie prądem przemiennym od 10 do 100% pojemności akumulatora potrwa niecałe 4 godziny.

Wersja elektryczna wyróżnia się też przyzwoitą ładownością. Interstar-e może przewozić ładunek o masie do 1600 kg.

Nissan Interstar 2024 - wersja spalinowa

Wersja napędzana nieco bardziej konwencjonalnym silnikiem wysokoprężnym ma być wyjątkowo oszczędna i wygodna. Po części będzie zasługa zupełnie nowej, 9-stopniowej skrzyni automatycznej, która została przystosowana do pracy w wymagających warunkach. Uciąg 2500 kg i ładowność niespełna 2000 kg mają gwarantować wszechstronność dla każdej branży.

Oprócz tego, nowy Interstar może pochwalić się nieco łatwiejszym dostępem do przestrzeni ładunkowej. Nowa generacja ma o 40 mm szersze drzwi boczne i o 100 mm dłuższą strefę ładunkową. W dostawczym modelu udało się również poprawić zwrotność, bez uszczerbku dla pojemności przestrzeni ładunkowej. Średnica zawracania zmniejszyła się o 1,5 metra w porównaniu ze starszymi wersjami, co ułatwi manewrowanie w czasie miejskich dostaw.

Nowy Interstar jest bezpieczniejszy

Premiera nowej generacji przyniosła też gruntowną aktualizację w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Wszystkie wersje modelu Interstar i Interstar-e wyposażono w rozwiązania, takie jak system hamowania awaryjnego ograniczający ryzyko najechania na tył pojazdu poprzedzającego, wykrywanie senności kierowcy czy system monitorowania ciśnienia w ogumieniu. Bezpieczeństwo przewozu towarów poprawia też system stabilizacji toru jazdy przyczepy. Producent chwali się też zaprojektowanym od nowa układem hamulcowym, który zapewnia właściwą siłę hamowania w każdej sytuacji, niezależnie od stopnia obciążenia pojazdu. Czas reakcji przy hamowaniu awaryjnym udało się skrócić o połowę w porównaniu z poprzednimi generacjami modelu, co zapewnia nieco więcej spokoju i daje poczucie bezpieczeństwa za kierownicą.

Interstar będzie dostępny ze standardową gwarancją Nissana, która trwa 5 lat, oraz z 8-letnią gwarancją na pojemność baterii dla modelu Interstar-e. Obie opcje mają ograniczenie do 160 000 kilometrów. Polski importer zapowiada, że informacje o cenach i terminie rozpoczęcia sprzedaży przekaże w późniejszym terminie. Możemy się jednak spodziewać, że nastąpi to w drugim kwartale 2024 roku.