Nowy Peugeot 5008 i e-5008: pod wieloma względami naj

Nowy model korzysta z platformy STLA Medium, zapewni miejsce dla siedmiu osób, mierzy 4,79 m, a jego rozstaw osi to dość imponujące w tym segmencie 2,90 m. Zasięg? Według WLTP ma to być nawet do 660 km, a czas ładowania od 20 do 80 proc. ma wynosić ok. 30 minut. Francuzi na każdym kroku podkreślają też, że nowy model produkowany będzie wyłącznie w fabryce w Sochaux, dostanie akumulatory z tzw. gigafabryki w Douvrin, a poszczególne elementy (silnik elektryczny, ładowarka, układ napędowy, główne komponenty elektryczne i mechaniczne) objęte są gwarancją na poziomie 8 lat/160 000 km. Nieźle, menadżerowie w Kii pewnie zrobili w tej chwili wielkie oczy.

Rozpoczęcie sprzedaży nowego Peugeota e-5008 zaplanowano na jesień 2024 r. Gama modelu będzie obejmować dwie wersje wyposażenia (Allure i GT) i trzy odmiany napędu elektrycznego (214 KM, 231 KM z wydłużonym zasięgiem i 322 KM Dual Motor z napędem na cztery koła). Ponadto dostępne będą dwa zelektryfikowane układy napędowe: miękka hybryda 48 V (136 KM; możliwość manewrowania i "pełzania" w korku na samym prądzie) oraz plug-in (195 KM).

Reklama

Nowy Peugeot 5008 i e-5008: jakie wyposażenie?

Reklama

Felgi dostaną "aerodynamiczny" wzór i rozmiar 19 lub 20 cali. Nowy Peugeot E-5008 w wersji GT standardowo otrzyma lampy Pixel LED, natomiast we wnętrzu czekać będzie 21-calowy (!) tzw. panoramiczny i-Cockpit, znany zresztą już z modelu 3008. W lewej części wyświetlacza znajduje się zestaw wskaźników, natomiast po prawej stronie (czyli na środku deski rozdzielczej) umieszczono ekran dotykowy. Można go używać do nawigacji, sterowania ogrzewaniem/klimatyzacją, systemami multimedialnymi/łączności itp. Natomiast w wersji Allure aż tak dobrze już nie ma, bo i-Cockpit standardowo składa się z dwóch 10-calowych ekranów, zintegrowanych w jeden panel. Ale ma to wyglądać podobnie, jak w GT. Cóż, zobaczymy.

W centralnej części deski rozdzielczej znalazły się znane np. z 308 i 3008 w pełni konfigurowalne przyciski dotykowe. Zapewniają one szybki dostęp do 10 ulubionych funkcji (np. numer do ulubionego kontaktu, uruchamianie nawigacji do często odwiedzanego miejsca docelowego, ulubiona stacja radiowa, idealna temperatury klimatyzacji). Dzięki nim kierowca może szybko i wygodnie obsługiwać najczęściej używane funkcje pojazdu, i to bez konieczności zagłębiania się w menu czy długotrwałego klikania w ekrany dotykowe. Wersja Allure standardowo wyposażona jest w bezprzewodową łączność Apple CarPlay/Android Auto, natomiast w GT klienci dostaną też fabryczną nawigację TomTom z dostępem do internetu.

Nowy Peugeot 5008 i e-5008: tu też pogadasz sobie z Chatem GPT

Asystent głosowy ("OK, Peugeot") zapewnia dostęp do wszystkich funkcji związanych z systemem informacyjno-rozrywkowym, ogrzewaniem, klimatyzacją oraz z funkcjami telefonu. Teraz jest on nawet w stanie rozróżnić polecenia wydawane przez kierowcę i pasażera. No, a w razie czego pogadać będzie można sobie też ze sztuczną inteligencją (w tym wypadku: Chat GPT).

Nowy 5008/e-5008 może być wyposażony w opcjonalny system kamer VisioPark 360°, do tego dochodzi ponad 40 systemów wspomagania kierowcy i systemów bezpieczeństwa. Dostępne będą m.in.: adaptacyjny tempomat z funkcją stop & go wraz funkcją utrzymywania samochodu w osi pasa, półautomatyczna zmiana pasa ruchu (wystarczy włączyć kierunkowskaz i wcisnąć przycisk "OK" na kierownicy, a system sam zmieni pas) i sygnalizowanie z wyprzedzeniem ograniczeń prędkości – odczytywanie znaków drogowych, zbieranie informacji z nawigacji i sugerowanie kierowcy odpowiednich dostosowań ustawień aktywnego tempomatu.

Nowy Peugeot 5008 i e-5008: do siedmiu pasażerów, funkcjonalna kabina

Drugi rząd wyposażono w przesuwne fotele z oparciami dzielonymi w stosunku 40/20/40, poza tym oparcia mogą być regulowane niezależnie w pięciu pozycjach. Ciekawostka to system Easy Access: pozwala on na jednoczesne całkowite pochylenie i przesunięcie do przodu siedzisk drugiego rzędu, co z kolei znacznie ułatwia dostęp do siedzisk "w bagażniku". Z tyłu dostajemy, uwaga, prawdziwą kanapę z dwoma niezależnymi oparciami wyposażonymi w regulowane zagłówki. Wygląda na to, że całkiem nieźle pomieszczą się tu nawet dorośli, a nie tylko dzieci czy… sardynki. Bagażnik nowego Peugeota e-5008 ma pojemność 748 l w konfiguracji 5-miejscowej, 259 l w konfiguracji 7-miejscowej i nawet do 1815 l w konfiguracji 2-miejscowej.

Pod trzecim rzędem siedzeń znajdują się dodatkowe schowki – łącznie ok. 80 l pojemności, opcjonalnie oferowana jest specjalna szuflada, a roletę bagażnika można przechować w specjalnym schowku pod podłogą bagażnika. W wersji GT standardowo dostajemy w elektrycznie sterowaną klapę bagażnika.

Nowy Peugeot 5008 i e-5008: dostępne fotele AGR

Jako opcja dostępne są również fotele z atestem AGR (Aktion Gesunder Rücken), przyznawanym przez niemieckie stowarzyszenie lekarzy i terapeutów. W wersji GT fotele przednie mogą być opcjonalnie wyposażone w wentylację i funkcję masażu, a tylne są podgrzewane. Siedzenia w drugim rzędzie można przesuwać i odchylać, panel sterowania umieszczony w tylnej części konsoli środkowej umożliwia pasażerom drugiego rzędu regulowanie temperatury klimatyzacji oraz włączanie opcjonalnego podgrzewania foteli. W konsoli środkowej znajduje się również gniazdo 12 V oraz, w zależności od wersji, dwa gniazda USB-C.

W wersjach GT w środkowym podłokietniku znajdą się dwa uchwyty na kubki, zaś w tylnych drzwiach wbudowano rolety przeciwsłoneczne. Dwaj pasażerowie w trzecim rzędzie mają do dyspozycji uchwyt na kubek, lampkę do czytania i podłokietnik. W trzecim rzędzie dostępne jest również gniazdko 12 V.

Nowy Peugeot 5008 i e-5008: jakie silniki i zasięg?

Wersje z napędem na jedną oś dysponują mocą 214 KM (345 Nm) lub 231 KM (345 Nm). W wersji z napędem na cztery koła łączna moc wynosi 322 KM (214 KM/345 Nm silnik przedni plus 109 KM/170 Nm – tylny). Akumulator litowo-jonowy (73 lub 98 kWh netto, 400 V, architektura NMC; nikiel, mangan i kobalt) został umieszczony pod podłogą. Zasięg: od 500 do 660 km (WLTP).

Pozostałe odbiorniki prądu (światła, system informacyjno-rozrywkowy itp.) zasilane są z akumulatora 12 V. System regulacji cieplnej akumulatora wykorzystuje układ chłodzenia cieczą, z kolei pompa ciepła zapewnia wydaje ogrzewanie i jednocześnie oszczędza energię. Akumulator trakcyjny został objęty ośmioletnią gwarancją na 70 proc. pojemności (lub do przebiegu 160 000 km). Standardowo montowana jest ładowarka prądu trójfazowego o mocy 11 kW, a opcjonalnie zamówić można ładowarkę 22 kW. Jeśli chodzi o ładowanie prądem stałym, to maksymalna moc wynosi do 160 kW.

Stellantis chwali się też, że w nowym modelu zastosowano ponad 500 kg materiałów pochodzących z odzysku. Stal i aluminium stanowią około 60 proc. całkowitej masy materiałów pochodzących z odzysku, dodatkowo ponad 30 elementów polimerowych zostało wykonanych z surowców pochodzących z recyklingu. Brawo, nasza planeta lubi to.