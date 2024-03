Poznań Motor Show 2024

W dniach 4-7 kwietnia 2024 roku odbędzie się kolejna edycja Poznań Motor Show. To jedno z najważniejszych wydarzeń motoryzacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku jak zwykle na zwiedzających będą czekać najnowsze modele samochodów, motocykli i kamperów. Dodatkowo, wśród ekspozycji będzie można znaleźć pojazdy zabytkowe, a także produkty i rozwiązania z dziedzin tuningu i detailingu.

Historia Poznań Motor Show

Pierwsze wystawy motoryzacyjne na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywały się w latach 50. XX wieku. Zwiedzający mogli podziwiać cuda ówczesnej techniki motoryzacyjnej, które prezentowali polscy i zagraniczni producenci.

W tamtym czasie w Poznaniu pojawiły się prototypy Syreny i Warszawy. Polski przemysł motoryzacyjny eksponował Nysę, Mikrusa, Stara, ciągniki Ursus i skutery Osa. Najbardziej wyczekiwanymi modelami były jednak zagraniczne pojazdy: Mercedesy, Fiaty czy BMW.

Takie perełki jak Jaguar e-type, czy Mercedesa 300 SL przyciągała wiele ważnych osobistości. To zresztą nie koniec długiej listy pojazdów spoza Polski. Czechosłowackie Skody, NRD-owskie Trabanty czy modele Volvo to kolejni przedstawiciele bogatej, zagranicznej części ekspozycji.

Od 1992 roku targi motoryzacyjne stały się samodzielnym wydarzeniem pod szyldem Międzynarodowych Targów Motoryzacji. Podczas pierwszej edycji wydarzenia pojawiło się wiele interesujących modeli, jak Alfa Romeo 155, Honda CRX, BMW 3 coupe, czy debiutujący w Polsce Fiat Cinquecento.

Poznań Motor Show 2024. SUV-y chińskiego koncernu

W tym roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zaprezentuje się czołowy chiński koncern motoryzacyjny BAIC. To jeden z czołowych chińskich koncernów samochodowych.

Firma wywodzi się z fabryki samochodów w Pekinie założonej w 1958 roku. Obecnie BAIC zajmuje 193. miejsce wśród 500 największych przedsiębiorstw na świecie.

Beijing 3, Beijing 5 oraz Beijing 7 – te trzy nowoczesne SUV-y zabierze ze sobą BAIC Group na Poznań Motor Show 2024.

Koreański producent podczas Poznań Motor Show 2024

Nowa, w pełni elektryczna wersja Torresa zostanie zaprezentowana na stoisku SsangYong w trakcie tegorocznej edycji Poznań Motor Show.

SsangYong to koreański producent samochodów terenowych i SUV-ów z silnikami o dużej mocy i napędem 4x4, które zostały stworzone, by pokonywać trudne warunki drogowe Półwyspu Koreańskiego, gdzie ponad 77 proc. powierzchni kraju zajmują góry.

Torres EVX to przestronny SUV o długości 4,7m, którego premiera odbędzie się podczas tegorocznej edycji Poznań Motor Show. Za sprawą nowoczesnego akumulatora LFP (litowo-żelazowo-fosforow) o pojemności 73,4 kWh łączy w sobie zasięg wynoszący do 462km (wg normy WLTP), na którą Producent udziela 10-letniej gwarancji z limitem do 1 miliona kilometrów.

Poznań Motor Show 2024. Bilety

Fani motoryzacji mogą już teraz nabyć bilety na tegoroczną edycję Poznań Motor Show. Na platformie biletowej Tobilet.pl trwa sprzedaż biletów. W dniu rozpoczęcia imprezy do sprzedaży trafią wejściówki z czwartej tury.

III pula biletów (1 lutego-3 kwietnia):

Czwartek (Media Day - 04.04) – 180 zł

Piątek (05.04) – 50 zł

Sobota (06.04) – 55 zł

Niedziela (07.04) – 50 zł

Bilet z KDR (piątek lub niedziela) - 25 zł

Bilet KDR (sobota) - 30 zł

IV pula biletów (4–7 kwietnia):