Droga S11: najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud

Przetarg został ogłoszony 10 października ubiegłego roku, a łącznie w jego ramach złożono osiem ofert. Najkorzystniejszą złożyło konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud– jej wartość wyniosła 853 456 675,21 zł. Głównym kryterium oceny ofert była cena (55 proc.), ale pod uwagę brane były też i inne czynniki. Czyli np. możliwość przedłużenia gwarancji, szczególnie tej dotyczącej ekranów akustycznych i obiektów mostowych (40 proc.) oraz zagospodarowanie pozyskanego destruktu asfaltowego (5 proc.).

Wybrany wykonawca zrealizuje inwestycję w systemie "Projektuj i buduj" w okresie 39 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych podczas budowy.

Trasa S11: gotowa do 2030 r. Połączy Kołobrzeg ze Śląskiem

Do 2030 r. cała trasa S11 połączy Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po ukończeniu wszystkich odcinków trasa S11 będzie liczyła ponad 580 km, a z uwzględnieniem wspólnego przebiegu S6 od Kołobrzegu do Koszalina (około 35,5 km – niemal 620 km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km trasy (wliczając wspólny odcinek S6 i S11), prace nad pozostałymi odcinkami są już w toku, a w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane lub prowadzone są prace przygotowawcze. W tej chwili trwa budowa odcinka Bobolice – Szczecinek w województwie zachodniopomorskim.

Trasa S11: w pięć godzin ze Śląska nad morze

Poznaliśmy już też najkorzystniejsze oferty na dobudowę drugiej jezdni na obwodnicy Kępna oraz dla trzech odcinków trasy od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna w województwie opolskim. Przewidywany czas podróży samochodem osobowym z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 na poziomie nieco ponad 5 godzin brzmi bardzo obiecująco.