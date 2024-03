Budowa mostu nad Wisłą pod Oświęcimiem: no przesuńże ten segment

Nowy most nad Wisłą powstał m.in. dzięki technice tzw. nasuwania podłużnego. Na zachodnim brzegu rzeki, czyli od strony województwa śląskiego, wzniesiono stanowisko prefabrykacji, gdzie przygotowywane były kolejne segmenty mostu. Następnie układano je w szalunku zbrojenia i betonowano. Po zastygnięciu betonu i sprężeniu każdy segment był wysuwany ze stanowiska prefabrykacji za pomocą siłowników na wschód i umieszczany na już zbudowanych podporach i segmentach przęsła.

Dla każdej jezdni istniało osobne stanowisko prefabrykacji. Poszczególne segmenty miały szerokość 12 m, długość do 27,5 m i wysokość 3,6 m i wagę nawet do ok. 600 ton. Przygotowanie każdego segmentu zajmowało około pięć dni, a jego wysunięcie z prędkością 5,5 m/h trwało pięć godzin. Pierwszy segment, który osiągnął przeciwległy brzeg Wisły, był jednocześnie pierwszym, który opuścił śląską stronę rzeki. Do budowy jezdni w kierunku Krakowa użyto 17 segmentów, podobnie było w przypadku jezdni w kierunku Mysłowic.

Budowa mostu nad Sołą: jest dłuższy i powstaje inną metodą

Z kolei budowa przeprawy nad Sołą, dłuższej o 463 m, odbywa się przy użyciu dwóch technologii. Fragment przebiegający bezpośrednio nad ziemią, m.in. nad ul. Legionów oraz stawem Kamieniec, został zbudowany z gotowych, prefabrykowanych belek. Łącznie na podporach mostu umieszczono 99 belek, z pozostałymi dziewięcioma do ułożenia na jezdni nad ul. Legionów. Największe belki mają 23,5 m długości i ważą 26 ton. Część mostu zbudowana w ten sposób ma łączną długość 136,4 m (16,8 m nad ul. Legionów i 119,6 m nad stawem Kamieniec).

Główna część obiektu, przechodząca nad Sołą, została zbudowana techniką nawisową. Deskowanie przyszłego segmentu mostu jest podwieszone do specjalnego wózka zamontowanego na już istniejącej części mostu, co daje efekt "wiszący". Po zabetonowaniu segmentu o długości około 5 m wózek z szalunkami przemieszcza się na nowy element i proces powtarza się. Zwornik, czyli połączenie przęseł z obu brzegów, będzie miał 2 m długości i 12 m szerokości. Do tej pory na jezdni w kierunku Krakowa zbudowano 50 segmentów. Brakuje już jedynie 7 m do połączenia obu części mostu na jezdni w kierunku Krakowa.

Nowa obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44: kiedy gotowa?

Obwodnica Oświęcimia będzie nową trasą o długości nieco ponad 9 km, która połączy węzeł Oświęcim na powstającej drodze ekspresowej S1 z okolicami skrzyżowania ul. Zatorskiej i Grojeckiej. Trasa ominie miasto od południa i zapewni szybkie oraz bezpieczne połączenie z drogą ekspresową Mysłowice – Bielsko-Biała, a co za tym idzie – również z autostradą A4. Sam węzeł Oświęcim znajduje się już na terenie województwa śląskiego, pomiędzy miejscowościami Bojszowy i Jedlina.

Nowa obwodnica zostanie podzielona na dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Szerokość każdego pasa ruchu wyniesie 3,5 m. Trasa będzie miała sześć połączeń z innymi drogami:

- z S1 poprzez węzeł Oświęcim (początek obwodnicy);

- z ul. Wolską w Jedlinie poprzez rondo turbinowe;

- z ul. Wojewódzką w Pławach (rondo turbinowe);

- z ul. Legionów (droga wojewódzka nr 933) (rondo turbinowe);

- z ul. Jagiełły (droga wojewódzka nr 948) (rondo turbinowe);

- z ul. Zatorską (obecna DK44; koniec obwodnicy) (rondo).

Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2022 r., a wykonawca szacuje, że inwestycja zostanie ukończona w II połowie 2025 r. Stopień zaawansowania prac obecnie wynosi 54 proc. Koszt inwestycji to 0,5 mld zł. Budowa otrzymała 164,4 mln zł dofinansowania ze środków unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.