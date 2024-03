Nowy Mercedes-AMG GT 43: elektryzujące turbo

Jakiś czas temu nawet 100 KM z litra pojemności to już było coś. Pamiętają o tym na przykład miłośnicy niektórych starszych Hond i Renault Clio III R.S. No, a dziś? Dziś Mercedes ma w ofercie dwulitrowy (co jasne, doładowany) silnik, który np. w AMG GT rozwija 422 KM. Prosta matematyka: to 211 KM z litra pojemności (!). Sporo. Taki GR Yaris po lifcie wyciąga "tylko" 175 KM/l, gorzej wypada w tej kwestii też np. Bugatti Chiron. Powstaje w związku z tym pytanie, czy ponad 200 KM z litra w aucie klasy GT ma szansę się udać? Też jesteśmy ciekawi. Ale po kolei.

Silnik Mercedesa-AMG GT 43 osiąga 422 KM przy 6750 obr./min i maksymalny moment obrotowy 500 Nm w przedziale od 3250 do 5000 obr./min. Jak twierdzi Mercedes, jego najważniejszą zaletą jest sprężarka napędzana niewielkim silnikiem elektrycznym. Turbodziura? Kiepska reakcja na gaz? Nic z tych rzeczy. Elektryczne turbo reaguje natychmiast na polecenia wydawane prawym pedałem i jest zasilane poprzez pokładową instalację 48 V. Z kolei moduł ISG (tzw. rozrusznik-alternator; na krótko dostarcza dodatkowe 14 KM) umożliwia m.in. żeglowanie i rekuperację energii, co oznacza, że układ napędowy AMG GT 43 możemy spokojnie nazwać mianem miękkiej hybrydy.

Nowy Mercedes-AMG GT 43: każdy napęd, pod warunkiem, że na tył

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 4,6 s, a prędkość maksymalna to równe 280 km/h. Za przeniesienie napędu na tylną oś (wersje 55 i 63 mają układ 4Matic+) odpowiada 9-stopniowa skrzynia dwusprzęgłowa z funkcją Race Start (czyli launch control). Inna ciekawostka system umożliwiający otwieranie i zamykanie poziomych listew za górnym wlotem powietrza w zależności od potrzeb. I tak, w większości sytuacji listwy są zamknięte, nawet przy wysokich prędkościach, bo dzięki temu udaje się uzyskać niższe opory powietrza.. Jednak gdy temperatura wybranych komponentów osiągnie określony poziom, listwy otwierają się, umożliwiając maksymalny przepływ powietrza do chłodnic. Ciekawe, prawda?

Z kolei pozycja tylnego spojlera zmienia się w zależności od warunków jazdy (np. prędkość, przyspieszenie). Spojler przyjmuje pięć różnych ustawień nachylenia od prędkości 80 km/h, co pozwala poprawić stabilność pojazdu lub zminimalizować opór powietrza.

Nowy Mercedes-AMG GT 43: lekkie zawieszenie, w opcji tylna oś skrętna

AMG GT 43 korzysta z aluminiowego zawieszenia wielowahaczowego na obu osiach, zastosowano tu też stabilizatory przedniej i tylnej osi o zmiennej grubości ścianek (niższa masa!). Maksymalna grubość ścianki jest stosowana tylko w miejscach, gdzie jest to absolutnie konieczne ze względu na maksymalne obciążenia. W opcji dostępna jest również najnowsza generacja adaptacyjnego systemu tłumienia AMG Ride Control. Jednostka sterująca może w ciągu milisekund dostosować siłę tłumienia każdego koła do aktualnej sytuacji na drodze, poza tym kierowca ma do wyboru jedną z trzech predefiniowanych konfiguracji (Comfort, Sport, Sport+).

Opcjonalnie można wyposażyć AMG GT 43 w aktywną skrętną tylną oś. W zależności od prędkości jazdy tylne koła skręcają w kierunku przeciwnym niż przednie (do 100 km/h), lub – w tym samym (powyżej 100 km/h).

Nowy Mercedes-AMG GT 43: chcesz na tor, kup pakiet Dynamic Plus

Opcjonalnie dla AMG GT 43 dostępny jest pakiet Dynamic Plus. Zawiera on m.in.: przeprojektowane mocowania (poduszki) silnika, tryb jazdy Race, dodatkowy karbonowy profil, który automatycznie wysuwa się w dół na długość ok. 40 mm przy prędkości 80 km/h i tworzy tzw. efekt Venturiego (dodatkowo "przykleja" samochód do jezdni poprzez zmniejszenia zjawiska unoszenie przedniej osi), pomalowane na żółto zaciski hamulcowe i opcjonalne nieruchome tylne skrzydło.