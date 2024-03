Audi Q6 e-tron - premiera

Pierwszy elektryczny model oparty o nową platformę PPE to ważny krok dla marki z Ingolstadt. Przy okazji jego premiery wyrażenie "wydajność" odmieniane jest przez przedstawicieli marki przez wszystkie przypadki, a opis nowych technologii dotyczących ładowania i zarządzania energią zajmuje kilka obszernych akapitów. Elektryczny SUV otwiera nowy rozdział. Oto, jakie są jego mocne strony.

Audi Q6 e-tron - nowa platforma i nowe możliwości

Wspomniana już płyta podłogowa PPE (Premium Platform Electric) wykorzystuje 800-woltową technologię. Wzorem innych nowych modeli z portfolio koncernu, Audi Q6 ma więc umożliwiać szybkie ładowanie, nowe możliwości zarządzania temperaturą baterii, a napęd realizowany będzie, w zależności od wariantu, za pomocą jednego silnika na tylnej osi lub dwóch, po jednym na oś. Preferencja tylnego napędu ma być odczuwalna - na systemową moc w Audi Q6 e-tron i Audi SQ6 e-tron ma pracować przede wszystkim tylna jednostka. Silnik z przodu pełni rolę pomocniczą, choć sam może mieć do 190 KM mocy.

Wraz z nową płytą podłogową zastosowano tu również architekturę elektroniczną E3 1.2. Za enigmatyczną nazwą kryje się najbardziej zaawansowana instalacja zastosowana do tej pory w modelach Audi. Zdecentralizowany "mózg" samochodu otworzy nowe możliwości i, według zapewnień producenta, jest odporny na to, co przyniesie przyszłość. Zdalne aktualizacje pozwolą rozwinąć i dodawać nowe funkcje. Już teraz Audi obiecuje jednak wyjątkowo zaawansowany system Car-2-X, komunikujący się z innymi pojazdami na drodze m.in. po to, by ostrzegać o zagrożeniach.

Nowe Audi Q6 e-tron. Wymiary

Audi Q6 e-tron należy do segmentu średniej wielkości SUV-ów. Długość nadwozia wynosi 4771 mm (dla porównania, Audi Q5 jest długie na 4629 mm), szerokość to imponujące 1993 mm, a wysokość - 1648 mm. Wnętrze ma być przestronne dzięki rozstawowi osi wynoszącemu 2899 mm, a bagażnik ma pojemność 526 l, a po złożeniu tylnej kanapy - 1529 l. Oprócz tego, zastosowanie platformy PPE pozwoliło na wygospodarowanie całkiem pokaźnego kufra z przodu. Frunk ma pojemność 64 litrów.

Premiera Audi Q6 e-tron - osiągi i zasięg

Silniki elektryczne zastosowane w Q6 są mniejsze niż w pozostałych elektrykach marki. Inżynierowie chwalą się również opracowanym od podstaw akumulatorem litowo-jonowym, który składają się z 12 modułów i 180 ogniw pryzmatycznych o łącznej pojemności brutto 100 kWh (94,9 kWh netto). Zasięg ma wynosić do 625 km.

Jeśli chodzi o moc - 285 kW (387 KM) w Q6 e-tron i 380 kW (517 KM) w SQ6 e-tron ma być gwarancją świetnych osiągów. Podstawowy (na start sprzedaży) wariant przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 5,9 s, a SQ6 e-tron robi to w 4,3 s. Maksymalne prędkości obu wersji wynoszą, odpowiednio, 210 oraz 230 km/h. W późniejszym terminie, w zależności od rynku, do oferty dołączą również dwie odmiany z napędem na tylne koła: jedna będzie stanowić wersję bazową, a druga zostanie zaprojektowana z naciskiem na efektywność i zasięg.

Szybkie ładowanie. Ile potrwa uzupełnianie energii?

Wróćmy jednak do zalet wynikających z 800-woltowej technologii. Audi chwali się ładowaniem z mocą do 270 kW. Wynik niezły, ale nie mówi jeszcze wszystkiego. Maksymalną prędkość ładowania można osiągnąć tylko na bardzo mocnych stacjach ładowania o wysokim napięciu. Jeśli ładowarka DC ma niższe napięcie, system zarządzający energią podzieli akumulator na dwie części o równym napięciu, które można równolegle ładować z mocą do 135 kW. W zależności od stanu naładowania ilość energii w obu połowach jest najpierw wyrównywana, a następnie są one ładowane jednocześnie. Ładowanie prądem przemiennym (AC) może odbywać się z mocą do 11 kW.

W optymalnych warunkach, ładowanie od 10 do 80% ma zająć około 21 minut. O optymalny przebieg krzywej ładowania dba system zarządzający temperaturą akumulatora. Użytkownik nie będzie mógł samodzielnie ustawić grzania lub chłodzenia baterii przed ładowaniem - będzie się to działo automatycznie, wtedy gdy ustawimy w nawigacji cel na stację ładowania DC.

We wnętrzu bardzo dotykowo. Audi Q6 e-tron prawie bez przycisków

Wielkie ekrany, wyświetlacz dla pasażera i zaawansowany HUD - cyfrowa rewolucja zawitała również do wnętrza. Tym razem designerzy poskąpili przycisków i pokręteł, choć głośność radia możemy jeszcze ustawić fizyczną gałką. Sterowanie klimatyzacją i multimediami realizowane jest jednak z poziomów menu systemu.

Audi chwali się 11,9-calowym wirtualnym kokpitem i 14,5-calowym ekranem dotykowym MMI. Miejsce kierowcy zaprojektowano na kształt krzywizny, a kontury zakrzywionego wyświetlacza mają przypominać charakterystyczny grill Audi czyli Singleframe. Specjalnie dla pasażera z przodu Audi uzupełniło deskę rozdzielczą o 10,9-calowy ekran z MMI z aktywnym trybem prywatności, który zapobiega rozpraszaniu kierowcy podczas jazdy. Dzięki temu pasażer z przodu może na przykład oglądać przesyłane strumieniowo filmy/treści wideo, pomagać w nawigacji, a nawet znajdować stację ładowania.

Nie zabraknie również dużego wyświetlacza head-up na przedniej szybie oraz asystenta głosowego, wspomaganego sztuczną inteligencją. W kwestii nowinek, Audi poświęca również sporo uwagi reflektorom i tylnym lampom. Z przodu, nowa generacja matrycowych LED-ów. Z tyłu - światła OLED 2.0, które pozwalają m.in. wyświetlać ostrzeżenia dla innych kierowców oraz różne, wybrane przez kierowcę sygnatury świetlne.

Kiedy Q6 e-tron wjeżdża do Polski?

Audi Q6 e-tron quattro i SQ6 e-tron będzie można zamawiać na początku drugiego kwartału 2024 roku. Wtedy też zostaną ogłoszone polskie ceny elektrycznego SUV-a.