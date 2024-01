Porsche Macan 2024 - debiut nowej generacji

Porsche elektryfikuje gamę, a nowa odsłona modelu Macan nie jest wyjątkiem. Mniejszy z SUV-ów doczekał się następcy, który będzie oferowany wyłącznie w wersji z elektrycznym napędem. Wyczekiwany model właśnie zadebiutował - koniec spekulacji! Poznaliśmy dane techniczne i wygląd nowego modelu. Jakie jest Porsche Macan drugiej generacji?

Porsche zapowiada fenomenalne, godne sportowego auta osiągi, ale obiecuje również praktyczność oraz zasięg, które pozwolą komfortowe pokonywanie dalekich tras. Czym jeszcze chwalą się przedstawiciele marki? Większy bagażnik, dodatkowa przestrzeń bagażowa z przodu, platforma umożliwiająca szybkie ładowanie i bateria gwarantująca do 613 km zasięgu w cyklu mieszanym.

Reklama

Porsche Macan - wymiary

Nowy bazowy SUV mierzy 4784 mm długości, 1938 mm szerokości i 1622 mm wysokości. Rozstaw osi został zwiększony do 2893 mm - to wartość o solidne 86 mm większa niż w poprzedniku. Przedni i tylny zwis są znacznie krótsze niż w modelu pierwszej generacji.

Reklama

"Dzięki tożsamości marki nowy Macan jest wyraźnie rozpoznawalny jako członek naszej rodziny produktów. Klasyczne proporcje Porsche zostały tu udoskonalone i optymalnie dostosowane do warunków samochodu elektrycznego. To pozwoliło jeszcze bardziej podkreślić sportowy, nowoczesny i dynamiczny wygląd. Design jasno to pokazuje: nawet w wersji elektrycznej Macan pozostaje samochodem sportowym w swoim segmencie” - mówi Michael Mauer, wiceprezes firmy i szef Style Porsche.

Elektryfikacja pozwoliła również na zwiększenie przestrzeni bagażowej. W zależności od wariantu i wyposażenia pojemność tylnego bagażnika wynosi do 540 litrów (w trybie cargo). Dodatkowo pod maską, zamiast silnika kryje się teraz frunk, czyli drugi, mniejszy, ale przydatny bagażnik o pojemności 84 litrów. Po całkowitym złożeniu oparcia kanapy pojemność tylnego bagażnika wzrasta do 1348 litrów. Dobra wiadomość dla tych, którzy w pełni wykorzystywali praktyczne walory Macana - maksymalny uciąg przyczepy w nowej, elektrycznej generacji wynosi 2000 kg czyli tyle, ile w spalinowym poprzedniku.

Porsche Macan E-Performance

Macan po malajsku znaczy "tygrys". Czas więc powiedzieć o tym, co tygryski lubią najbardziej. Tytułem krótkiego wstępu oddamy głos przedstawicielowi Porsche. Jörg Kerner, wiceprezes ds. linii produktów Macan zapowiada:

"Naszym celem w przypadku w pełni elektrycznego Porsche Macan jest zaoferowanie najbardziej sportowego modelu w swoim segmencie".

Osiągi lepsze niż w poprzedniku ma gwarantować nowa platforma Premium Platform Electric (PPE) o 800-woltowej architekturze. Porsche wykorzystało najnowszą generację synchronicznych silników elektrycznych z magnesami trwałymi (PSM). Liczby mówią same za siebie. Podczas startu z Launch Control nowy Macan 4 w trybie overboost generuje moc do 300 kW (408 KM), podczas gdy Macan Turbo może poszczycić się wynikiem do 470 kW (639 KM). Maksymalny systemowy moment obrotowy wynosi odpowiednio 650 oraz 1130 Nm. Osiągi? Macan 4 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,2 s, a Macan Turbo – w zaledwie 3,3 s. Prędkość maksymalna tego pierwszego to 220 km/h, a mocniejszy wariant rozpędza się do 260 km/h.

Porsche Macan 2024 - zasięg i akumulator

Wspomniany już wcześniej zasięg ma dawać swobodę podróżowania również na autostradach. Bateria ma konkretną pojemność 100 kWh brutto (95 kWh netto), a 800-woltowa architektura umożliwia ładowanie z potężną mocą. Wysokonapięciowy akumulator to kluczowy komponent nowo opracowanej platformy Premium Platform Electric (PPE) zastosowanej po raz pierwszy właśnie w nowym modelu Macan. Moc ładowania DC wynosi do 270 kW.

Na odpowiedniej stacji szybkiego ładowania poziom energii w akumulatorze uzupełnić z 10 do 80% w ciągu około 21 minut. W przypadku stacji ładowania o napięciu 400 V przełącznik wysokiego napięcia w baterii umożliwia ładowanie dzielone z mocą do 135 kW. W przypadku domowych ładowarek typu wallbox możliwe jest ładowanie prądem AC z mocą do 11 kW.

Zasięg w cyklu mieszanym WLTP wynosi do 613 km w przypadku wariantu Macan 4 oraz do 591 km dla wariantu Macan Turbo. Niższe zużycie energii, a co za tym idzie - większy zasięg, ma być również zasługą aktywnej aerodynamiki. Porsche Active Aerodynamics z elementami aktywnymi i pasywnymi oraz współczynnik oporu powietrza wynoszący 0,25 sprawiają, że nowy Macan jest jednym z najbardziej opływowych SUV-ów na rynku.

Porsche Macan drugiej generacji - wnętrze na nowo

We wnętrzu bez niespodzianek. W SUV-ie nowej generacji kokpit wygląda znajomo i każdy, kto miał do czynienia z wnętrzami nowych modeli Cayenne i Panamera odnajdzie się tu błyskawicznie. System inforozrywki w nowym Macanie ma opierać się na podzespołach o znacznie wyższej mocy obliczeniowej. Do dyspozycji mamy 2 lub 3 ekrany. Ten ostatni, opcjonalny, może być umieszczony na desce rozdzielczej przed fotelem pasażera. Wolnostojący zestaw wskaźników o zakrzywionym kształcie ma przekątną 12,6 cala, a centralny wyświetlacz ma 10,9 cala.

Po raz pierwszy koncepcja Porsche Driver Experience obejmuje także wyświetlacz przezierny (head-up) z technologią rozszerzonej rzeczywistości (AR). Wirtualne elementy, takie jak strzałki nawigacji, są wizualnie harmonijnie zintegrowane ze światem rzeczywistym. Obraz pojawia się w odległości około 10 metrów przed kierowcą, a jego wielkość odpowiada wyświetlaczowi o przekątnej 87 cali.

Jak na nowy model przystało, na pokładzie obecny jest również asystent głosowy. "Hej Porsche" m.in. sugeruje trasy z przystankami na ładowanie.

Nowy Macan - tylna oś skrętna to nie wszystko

Nisko położony środek ciężkości i błyskawiczna reakcja na gaz to zalety, którymi kusi większość elektryków, a szczególnie tych, które grają w klasie premium. Porsche musiało więc dać popis inżynierskiego kunsztu i zaproponować takie rozwiązania, by nowy Macan jeździł jak na Porsche przystało.

Asem w rękawie ma być m.in. tylna oś skrętna z maksymalnym kątem skrętu kół wynoszącym 5°. Zastosowane po raz pierwszy w Macanie rozwiązanie owocuje przyzwoitą średnicą zawracania (11,1 m) a jednocześnie przekłada się na wyjątkową stabilność prowadzenia przy szybszej jeździe.

Kolejną mocną stroną ma być napęd na wszystkie koła z systemem ePTM. Porsche zapewnia, że działa on około pięciokrotnie szybciej niż konwencjonalny układ 4x4 i może zareagować na poślizg w ciągu 10 milisekund. Ponadto o regulacji napędu na wszystkie koła decyduje wybrany program jazdy. W przypadku wariantu Macan Turbo wpływ na przyczepność, stabilność i dynamikę poprzeczną ma również Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) – elektronicznie sterowana blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi.

Nowe Porsche Macan - cena

Historia Macana zaczęła się dekadę temu, a światowa sprzedaż przekroczyła 800 tysięcy sztuk. Nowy model to prawdziwa rewolucja. Jak elektryfikacja wpłynęła na ceny auta?

Pierwsze sztuki nowego Porsche Macan zostaną dostarczone do klientów w drugiej połowie 2024 r. Ceny rozpoczynają się od 386 tys. zł za Porsche Macan 4 oraz od 526 tys. zł za wariant Macan Turbo. Oznacza to, że bazowa wersja podrożała o 88 tys. zł.