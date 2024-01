Przez lata wydawało się, że akurat w Monachium grali czysto i że BMW – jako jeden z nielicznych niemieckich producentów – nie stosował w swoich dieslach oszukanego oprogramowania sterującego. W uproszczeniu chodzi o to, że elektronika wykrywa procedurę pomiarową i tak dopasowuje parametry, by auto w tym konkretnym momencie spełniało określone normy spalin. Od pewnego czasu organizacja Deutsche Umwelthilfe (DUH) zbiera jednak coraz to mocniejsze dowody przeciw BMW, a teraz niebezpieczne nieścisłości wykryto w przypadku X3 z dwulitrowym dieslem. Czy to początek kolejnego wielkiego skandalu?