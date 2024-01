Nowy Volkswagen Golf 2024 wkracza na rynek

Volkswagen Golf rozpoczął swoją karierę w Wolfsburgu dokładnie 29 marca 1974 roku. Właśnie wtedy ruszyła produkcja zaprojektowanego przez Giorgetto Giugiaro następcy VW Garbusa. W tym samym roku świat powitał brytyjską modelkę Kate Moss, pierwszy krzyk znad pieluchy wydał przyszły piosenkarz Robbie Williams, gdzieś w USA wtórował mu współczesny gwiazdor kina Leonardo DiCaprio. Zapewne pół wieku temu ani rodzice wymienionej trójki, ani twórcy Golfa I generacji nie mieli bladego pojęcia o przyszłości swoich pociech. Szczególnie w przypadku auta niewiadomą była reakcja rynku na techniczną (napęd na przednie koła, silnik chłodzony cieczą montowany poprzecznie przed kierowcą) i stylistyczną zmianę Garbusa na Golfa.

Po pięciu dekadach można stwierdzić, że ryzyko inżynierów przerosło ich najśmielsze oczekiwania - do dziś Golf znalazł na świecie ponad 37 mln chętnych. Obecna 8. generacja jest z nami od jesieni 2019 roku. Pięć lat na rynku to szmat czasu w życiu auta, stąd w 50. urodziny na rynek wjeżdża Volkswagen Golf w nowej odsłonie…

Reklama

Nowy Volkswagen Golf w agresywnym stylu, światła LED w standardzie

Reklama

Nowy Golf wyostrzył stylistykę. Teraz jako pięciodrzwiowy hatchback i kombi wita się podświetlanym logo VW. Obie wersje nadwozia spojrzą na świat przez matrycowe reflektory LED IQ.Light, których światła drogowe zapewniają ok. 500 m zasięgu. Tylne lampy LED zyskały układ 3D.

Zmiany wlały się też do wnętrza. Golf wchodzi na rynek z nowym kokpitem i nowym systemem infotainment. 12,9-calowy ekran to centrum zarządzania autem – pozwala sterować nawigacją, muzyką i klimatyzacją. Pod przyciski szybkiego dostępu można zaprogramować najczęściej używane funkcje. Do tego asystent głosowy IDA nie tylko zmieni temperaturę klimatyzacji, wybierze numer telefonu czy trasę, ale także znajdzie odpowiedzi ze wszystkich możliwych dziedzin – od prognozy pogody po pytania z wiedzy ogólnej. W przyszłości Golf dostanie multimedia oparte na sztucznej inteligencji - chatbocie ChatGPT.

Nowe wnętrze - Volkswagen Golf wraca do przycisków na kierownicy

Dobrą zmianą z perspektywy kierowcy jest podświetlany pasek pod ekranem, który wreszcie będzie widać w nocy. Do tej pory po zmroku ustawienie głośności czy temperatury było utrudnione. Volkswagen poszedł też po rozum do głowy, jeśli chodzi o sterowanie funkcjami z poziomu kierownicy – nie będzie już paneli dotykowych. Do łask wróciły fizyczne przyciski.

Nowy Volkswagen Golf i nowe wyposażenie

Manewrowanie nowym Golfem ułatwi m.in. ulepszony Park Assist Plus. Podczas przejeżdżania obok miejsca parkingowego system wykrywa, czy miejsce (równoległe lub w zatoce) jest wystarczająco duże i może rozpocząć procedurę parkowania. Układ przejmuje skręcanie, przyspieszanie i hamowanie.

Pierwszy raz w Golfie będzie dostępny asystent parkowania Park Assist Pro, umożliwiający kierowcy zdalne wjeżdżanie i wyjeżdżanie z miejsca parkingowego za pomocą aplikacji w smartfonie. Kolejną nowością jest układ czterech kamer Area View – dzięki nim powstaje widok z lotu ptaka, który jest wyświetlany na ekranie w kabinie.

Volkswagen Golf 2024 to tradycyjne silniki Diesla i benzynowe oraz nowe hybrydy

Skąd moc? Volkswagen w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność nie rezygnuje z konstrukcji spalinowych. W sumie do wyboru będzie dziewięć odmian – miękka hybryda eTSI, hybryda plug-in (eHybrid i GTE), turbodoładowane silniki benzynowe (TSI) i wysokoprężne (TDI). Jednocześnie inżynierowie zastosowali szereg rozwiązań, które mają zapewnić niższe zużycie paliwa. Stąd m.in. w gamie pojawi się nowa hybryda plug-in z silnikiem 1.5 TSI zamiast jednostki 1.4 TSI i z większym zasięgiem w trybie elektrycznym.

Volkswagen Golf hybryda plug-in – nowy silnik 1.5 i większy zasięg elektryczny

Możliwości? Silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM i jednostka elektryczna tworzą system o mocy 204 KM (eHybrid) lub 272 KM (GTE). Napęd na przód przeniesie 6-biegowa skrzynia DSG. W trybie EV pojemny akumulator 19,7 kWh netto zapewni ponad 100 km zasięgu. Dodatkowo instalacja pokładowa obsłuży ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW (wcześniej 3,6 kWh). Akumulator będzie można uzupełnić jeszcze szybciej na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 50 kW – naładowanie akumulatora od 10 proc. do 80 proc. zajmuje wówczas 25 minut. Energia jest odzyskiwana również podczas hamowania. System multimedialny ułatwi wyszukiwanie stacji ładowania, a w przyszłości będzie również obsługiwał funkcję Plug & Charge.

Nowy Volkswagen Golf z silnikiem 2.0 TDI oraz mocniejszy Golf GTI

Jak przystało na rodzinny samochód do dalekich podróży pod maską odmłodzonego Golfa i Golfa kombi nie zabraknie silnika Diesla 2.0 TDI (115 KM i 150 KM). Silnik 2.0 TSI to już 265 KM opakowane w Golfa GTI (w starej wersji 245 KM). Volkswagen Golf R i Clubsport mają pojawić się w drugiej połowie 2024 roku (hatchback oraz kombi). Plan przewiduje też Golfa z napędem na cztery koła 4MOTION i silnikiem o mocy 204 KM.

Nowy Volkswagen Golf - gama silników. Hybryda mocniejsza niż GTI (TABELA)

Volkswagen Golf 2024 Moc Skrzynia biegów Hybrydy 1.5 eTSI (miękka hybryda) 115 KM 7-biegowa DSG 1.5 eTSI (miękka hybryda) 150 KM 7-biegowa DSG 1.5 eHybrid (plug-in) 204 KM 6-biegowa eDSG 1.5 GTE (plug-in) 272 KM 6-biegowa eDSG Silniki benzynowe 1.5 TSI 115 KM 6-biegowa manualna 1.5 TSI 150 KM 6-biegowa manualna 2.0 TSI (Golf GTI) 265 KM 7-biegowa DSG Silniki Diesla 2.0 TDI 115 KM 6-biegowa manualna 2.0 TDI 150 KM 7-biegowa DSG

Nowy Volkswagen Golf w czterech wersjach wyposażenia

Volkswagen Golf będzie dostępny w czterech wersjach wyposażenia (Golf, Life, Style, R-Line), każda ze standardowym silnikiem jest 1.5 TSI/115 KM. Golf GTE i GTI to zupełnie inna liga.

Bazowa wersja Golf to wyposażenie, które obejmuje m.in. automatyczną klimatyzację, światła w technice LED, tempomat, kierownicę wielofunkcyjną, asystenta parkowania z przodu i z tyłu, system bezkluczykowy, bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto, cyfrowy kokpit.

Oto nowy Volkswagen Golf w wersji Life - jakie wyposażenie?

Volkswagen Golf w wersji Life jest bogatszy o komfortowe fotele z podparciem lędźwiowym, lusterka zewnętrzne z funkcją pamięci, ładowarkę indukcyjną telefonu, trójkolorowe oświetlenie wnętrza, skórzaną kierownicę, adaptacyjny tempomat, chromowane dodatki i 16-calowe felgi aluminiowe.

Nowy Volkswagen Golf w wersji Style z podświetlanym logo VW

Golf w wersji Style to m.in. podświetlane logo Volkswagena z przodu, 17-calowe alufelgi, kamera cofania, sportowe fotele z elektryczną 14-stopniowa regulacją siedzenia kierowcy i podświetlenie kabiny w 30 kolorach.

Volkswagen Golf w wersji R-Line - nowe wyposażenie i styl

Volkswagen Golf w wersji R-Line ma ostrzej stylizowane zderzaki i dodatki w błyszczącej czerni. Nawet 17-calowe alufelgi polakierowano na czarno. W kabinie skórzana sportowa kierownica wielofunkcyjna z łopatkami plus sportowe fotele R-Line.

Volkswagen Golf GTI i GTE - nowe wyposażenie z wysokiej półki

Volkswagen Golf GTI i GTE to trzystrefowa klimatyzacja, stacja multimedialna z ekranem o przekątnej 12,9 cala, przełącznik skrzyni biegów z aluminiowym obramowaniem i oświetlenie wnętrza z 30 kolorami. Do wnętrza GTI na liście opcji przewidziano dodatki z prawdziwego włókna węglowego.

Ile kosztuje nowy Volkswagen Golf? Ceny w Polsce

Volkswagen Golf w nowej odsłonie w Polsce zadebiutuje w lipcu 2024 r. Obecnie najtańszy Golf kosztuje od 124 590 zł. Bliżej premiery rynkowej poznamy ceny nowego wcielenia, ale podwyżka nie powinna dziś nikogo dziwić.