Certyfikat goTOzero RETAIL - diler z Kalisza pierwszy na świecie

Sieć dilerów Grupy Volkswagen ma stać się bardziej przyjazna dla środowiska, a do 2030 roku emisje CO 2 (w porównaniu z rokiem 2020), mają zostać ograniczone o co najmniej 30 procent. Certyfikat goTOzero RETAIL, który został przyznany dilerowi z Kalisza to początek zmian w globalnej sieci, która liczy dziś 17 tys. dilerów ze 150 krajów.

Nowy proces certyfikacji ocenia około 70 kryteriów z czterech głównych obszarów: zmiany klimatu, zasoby, zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i ekosystemy. Nowe standardy i procedury zostaną wprowadzone w placówkach sprzedażowych marek Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze, Audi, Seat, Skoda i Cupra.

Dilerzy w trosce o środowisko

Obniżanie emisji dwutlenku węgla, zmniejszanie zapotrzebowania na energię i szereg innych zmian przyniósł prestiżowe wyróżnienie dilerowi Ignaszak z Kalisza. To pierwszy salon na świecie, który pozytywnie przeszedł proces certyfikacji.

Już w 2019 roku przyjęliśmy wewnętrzną strategię obniżania emisji dwutlenku węgla z naszej działalności. Efektem jest na przykład inwestycja w instalację fotowoltaiczną. Początkowo pokrywała ona 20% naszego zapotrzebowania, mimo to ograniczyła emisję CO2 aż o 40 ton rocznie. Rok później zawarliśmy umowy na dostawy energii elektrycznej pochodzącej wprost ze źródeł odnawialnych (farmy wiatrowe), w efekcie teraz korzystamy tylko z zielonej energii elektrycznej, a roczna redukcja emisji wynosi ponad 250 ton CO2. (…) W obszarze ochrony środowiska nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Przejście szczegółowego audytu goTOzero RETAIL pozwoliło nam precyzyjnie określić naszą pozycję na drodze do niskoemisyjnego biznesu oraz zdefiniować co jeszcze możemy poprawić w najbliższej przyszłości – powiedział Michał Ignaszak, dyrektor zarządzający i właściciel salonów Ignaszak.

Salon przyjazny środowisku. Takie zmiany wprowadził dealer z Kalisza

Jakie działania, oprócz montażu instalacji fotowoltaicznej i dostaw odnawialnej energii podjął dealer? Michał Ignaszak wylicza m.in. wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia LED czy rozwiązania odzysku wody deszczowej. Zdaniem właściciela salonów, od samego początku wdrażania proekologicznych rozwiązań, działania spotykają się z entuzjastyczną reakcją zespołu, szczególnie młodszego pokolenia. Świadomość potrzebnych zmian jest większa niż przypuszczałem. - przyznał Ignaszak.

To nowy, prestiżowy certyfikat dla dealerów. Jak go zdobyć?

Dilerzy zainteresowani zdobyciem certyfikatu muszą przebrnąć przez skomplikowany proces wieloetapowy. Na wstępie muszą przedstawić informacje, które posłużą jako podstawa dla audytorów specjalizujących się w systemach zarządzania jakością i środowiskiem według norm ISO14001 i ISO9001 do oceny efektywności działań prośrodowiskowych. Dodatkowo, wymagane jest od nich ukończenie szkolenia przygotowującego do zdobycia certyfikatu goTOzero RETAIL. Audytorzy analizują zgromadzone dane podczas inspekcji miejscowej, a finalna ocena determinuje przyznanie certyfikatu oraz poziom, na którym się on znajduje - mogą to być poziomy: brązowy, srebrny, złoty lub platynowy. Certyfikat ten pozostaje ważny przez trzy lata, po czym konieczne jest przeprowadzenie ponownego audytu w celu jego odnowienia.

Ochrona środowiska wymaga działania od nas wszystkich. Dlatego jesteśmy szczególnie dumni, że partner handlowy z Polski jako pierwszy na świecie otrzymał nowy certyfikat zrównoważonego rozwoju Grupy goTOzero RETAIL. Wielkie gratulacje i podziękowania dla Michała Ignaszaka za zaangażowanie, pionierskie podejście, inwestycje i – co bardzo ważne – zaangażowanie swojego zespołu. Zachęcamy wszystkich partnerów do certyfikacji salonów i poprawy efektywności środowiskowej. Oprócz aktywnej ochrony przyrody, zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszy dla klientów i podnosi atrakcyjność pracodawcy – powiedziała Carla Wentzel, prezes zarządu Volkswagen Group Polska.