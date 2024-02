Takich aut szukają Polacy. Internetowy Samochód Roku 2023

Serwis Otomoto opublikował nową odsłonę corocznego raportu i podsumował 2023 rok. Wyszukiwania klientów nie pozostawiają złudzeń - polscy klienci są stali w swoich preferencjach i ponownie wybrali dobrze znane modele. Które auta przeglądamy w sieci najczęściej? Jakie samochody nas interesują?

Z raportu płynie jeden, ważny wniosek. Statystyki sugerują, że mamy do czynienia ze stabilizacją i zwrotem w kierunku znanej wcześniej motoryzacyjnej rzeczywistości. Auta stają się coraz bardziej dostępne, a zarówno ceny jak i liczba rejestracji zaczynają przypominać to, co pamiętam sprzed pandemii. O powrocie do kwot z 2019 roku nie ma oczywiście mowy, bo pędząca inflacja zrobiła swoje. Rynek stał się jednak nieco spokojniejszy - zmiana w porównaniu do 2022 jest widoczna już na pierwszy rzut oka.

Najpopularniejsze auta z drugiej ręki

Klienci w Polsce nie zmieniają preferencji, a najbardziej poszukiwane samochody dojrzewają wraz z kierowcami. Takie wnioski można wysnuć na podstawie top 5 wyszukiwanych aut używanych w 2023 roku. Zestawienie i jego kolejność pozostają bowiem takie same już od 4 lat! Kto króluje na rynku aut osobowych z drugiej ręki? Pierwsze miejsce ponownie zajmuje BMW serii 3. Dalej uplasowały się Audi A4, BMW serii 5, Volkswagen Golf i Audi A6. Tak prezentuje się pierwsza dziesiątka:

Marka/model udział wyświetleń BMW serii 3 3,2% Audi A4 2,6% BMW serii 5 2,3% VW Golf 2,2% Audi A6 1,9% Opel Astra 1,6% VW Passat 1,5% Audi A3 1,4% Skoda Octavia 1,4% Mercedes klasy C 1,4%

W porównaniu do ubiegłego roku jedyną zmianą jest więc obecność Skody Octavii, która wyparła Mercedesa Klasy E z "topki".

Polacy najchętniej szukają BMW serii 3 E90 (2005-2012), Audi A4 B8 (2007-2015) i BMW serii 5 F10 (2009-2017) i Volkswagena Golfa VII (od 2012). Rośnie popularność aut młodszych, droższych i z mniejszymi przebiegami. Autorzy raportu podkreślają, że prawie 63% wystawionych, używanych pojazdów kosztowało nie więcej niż 50 tysięcy złotych. Jest ich proporcjonalnie najwięcej, ale udział tej grupy cenowej w ogłoszeniach spada z roku na rok. Dla porównania, w 2019 roku oferty w tym przedziale stanowiły aż 84,2% wystawionych ogłoszeń samochodów używanych.

Benzyna mocna, diesel w odwrocie. Raport Otomoto 2023

Wpływ dyskusji o strefach czystego transportu wyraźnie widać już w wyszukiwaniach na rynku wtórnym. Wzrost zainteresowania elektrykami z drugiej ręki jest marginalny, ale odwrót od diesli na rzecz aut napędzanych jednostkami benzynowymi jest wyraźnie widoczny. Maleje także liczba ogłoszeń z autami napędzanymi LPG, a w siłę (choć powoli) rosną hybrydy.

SUV-y królują. Takie auta wybierają Polacy

Polacy zdecydowanie najchętniej poszukują SUV-ów. W kategorii "wyświetlenia ofert wg rodzaju nadwozia", 2023 rok należał do aut z podwyższonym nadwoziem. Druga lokata przypadła sedanom, a trzecią zajęły auta typu kombi. Do tej statystyki warto dodać jednak nieco bardziej obszerny komentarz. W raporcie nie zostały wyszczególnione hatchbacki, bo wyszukiwarka otomoto nie rozróżnia tego typu nadwozia. Zamiast tego, auta występujące w typowym, dwubryłowym, 5-drzwiowym nadwoziu zostały sklasyfikowane w kilku kategoriach: "kompakty", "auta miejskie" i "mini". Gdybyśmy zsumowali procentowe wyniki tych rodzajów nadwozia, okazałoby się, że w praktyce hatchbacki wyprzedają w zestawieniu sedany i zajmują wysokie, drugie miejsce.

Raport o samochodach używanych 2023. Te kraje w czołówce

Polacy najchętniej wyświetlają oferty sprzedaży aut pochodzących z polskiego salonu. Na drugim miejscu w tej kategorii znalazły się oferty aut z Niemiec, a na trzecim - z USA.

Rynek amerykański zajmuje wysoką, trzecią pozycję wśród krajów pochodzenia najczęściej wyświetlanych samochodów używanych. Co ciekawe, w 2015 roku USA zajmowały w tym zestawieniu dalekie, 13. miejsce. Wśród przyczyn tak znaczącego awansu importu z USA można doszukiwać się m.in. efektu Tesli - skomentował Łukasz Juskowiak, Head of Marketing, OTOMOTO.

A skoro już jesteśmy przy Tesli…

Elektryczne auta używane? Te modele interesują nas najbardziej

Raport Internetowy Samochód Roku sugeruje, że Polacy wciąż w niewielkim stopniu interesują się używanymi hybrydami i elektrykami, choć to zainteresowanie rośnie z roku na rok. W 2023 wyniosło odpowiednio 2,6% i 0,8% wyświetleń ofert. Jakich modeli najczęściej szukamy?

Zestawienie top wyszukiwanych, używanych modeli elektrycznych pokazuje, że w tej kategorii rządzi Tesla. W Top 10 znalazły się 3 modele marki. Podium zamyka poczciwy Nissan Leaf, który jest obecnie najtańszym sposobem na auto elektryczne o kompaktowych wymiarach i zasięgu, który nawet w używanych egzemplarzach przekracza 100 km.