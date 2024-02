Od momentu debiutu w 1984 r. powstało pięć różnych generacji Ibizy, a łącznie model sprzedał się w liczbie aż 6 milionów egzemplarzy. Mały Seat zyskał popularność między innymi wśród młodych kierowców, a niektóre wersje Cupra uchodzą dziś za niemal już kultowe. Ale Cupra to nie wszystko, bo Ibiza to także bardzo udane auto miejskie, które miało szczęście do znakomitych projektantów nadwozia, a początkowo korzystało z silników opracowanych przy udziale… Porsche (i Fiata, ale tym Hiszpanie już się tak nie chwalą).

Reklama

Seat Ibiza 1. generacji: ciao Fiat, willkommen… Porsche

Reklama

Pierwsza generacja Ibizy pojawiła się w 1984 r. i była pierwszym modelem pokazanym po zakończeniu współpracy z Fiatem. Co więcej, był to też pierwszy model, który został przez Seata opracowany w dużej mierze samodzielnie. Za wygląd zewnętrzny odpowiadał Giorgetto Giugiaro, przy czym wnętrze zaprojektowała firma Karmann, a przy elementach układu napędowego Hiszpanie współpracowali z… Porsche (m.in. silniki, ale poza 0.9 i dieslem 1.7 – to spadek po Fiacie). Pierwsza generacja Ibizy (produkowana w latach 1984-93) przyciągała wzrok nie tylko swoim wyglądem zewnętrznym, ale także ciekawymi aluminiowymi felgami, które nadawały jej "sportowy" charakter.

W latach 1993-2002 w salonach na klientów czekała Ibiza II. Bazę stanowiła technika Volkswagena, za produkcję odpowiadały zakłady w Martorell, a za nadwozie – ponownie Giugiaro. Sylwetka stała się bardziej aerodynamiczna i zaokrąglona, ale mimo niewielkich rozmiarów zewnętrznych samochód oferował dużo przestrzeni wewnątrz, a pod maską mógł mieć nawet dwulitrowy silnik benzynowy z wtryskiem. Co więcej, z ówczesnych rywali w tym segmencie nikt taką "potężną" jednostką pochwalić się nie mógł. Druga generacja Ibizy była lekka (ważyła zaledwie 1010 kg) i łatwa w prowadzeniu dzięki wspomaganiu kierownicy. Model zdobył sławę między innymi podczas podczas Rajdu Monte Carlo oraz dzięki zwycięstwom w Rajdowym Pucharze Świata FIA w latach 1996-98.

Seat Ibiza 3. generacji: dzieło Waltera de Silvy

Trzecie wcielenie miejskiego Seata zostało zaprezentowane po raz pierwszy w 2001 r. podczas salonu w Bolonii. Tym razem za nadwozie odpowiadał jeszcze inny legendarny projektant – Walter de Silva. Nadał on Ibizie nową energię i sportowy charakter, a pod maską pojawiły się m.in. mocne diesle. Do roku 2004, kiedy to Ibiza obchodziła 20-lecie swojego istnienia, sprzedano ponad 3 miliony egzemplarzy wszystkich trzech generacji. Ibiza III to, poza wersją Cupra, także usportowiona wersja FR wyposażona w turbodoładowany 1,8-litrowy silnik o mocy 150KM lub 130-konnego diesla 1.9 TDI.

W 2009 r. Ibiza świętowała swoje 25. urodziny, a rok wcześniej na rynek trafiła czwarta generacja modelu, charakteryzująca się ostrymi, geometrycznymi liniami. Model dostępny był w wersjach 3-drzwiowej i 5-drzwiowej, ale też i jako kombi i powstał według projektu Luca Donkerwolke'a. Pojawiły się m.in. kurtyny powietrzne, system ESP oraz system ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach. Czwarta generacja była dostępna z silnikami benzynowymi i dieslami o mocy od 70 KM do 105 KM. Jedną z nowości wprowadzonych w Ibizie IV była dwusprzęgłowa skrzynia DSG.

Seat Ibiza 5. generacji: ku współczesności. Ale czemu już bez Cupry?

Od 2017 r. piąta generacja Ibizy wprowadza miejskiego Seata w nową erę. Dostępne są więc m.in. systemy Android Auto i Apple CarPlay oraz zaawansowane układy wspomagające (np. Travel Assist, Lane Assist, Side Assist oraz rozpoznawanie znaków drogowych). Silniki? Małe, oszczędne, ale nieprzesadnie sportowe, czyli do 150 KM. Wersja Cupra? Niestety, brak.