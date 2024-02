A2 i A4 będą darmowe. Od kiedy? W jednym wypadku trochę poczekamy. Z naciskiem na "trochę"

– W marcu 2027 r. wygaśnie umowa koncesyjna dotycząca A4 Katowice – Kraków. Ministerstwo Infrastruktury nie przewiduje zawierania kolejnej umowy na eksploatację tego odcinka autostrady oraz nie zakłada odpłatności za przejazd pojazdów osobowych oraz motocykli tym odcinkiem– poinformował Jaśkowski. To świetna wiadomość, bo odcinek nie należy do najtańszych, a wkrótce pojawią się kolejne podwyżki (patrz TUTAJ). To też dobra wiadomość z tego względu, że zwłaszcza w punkcie poboru opłat Balice często tworzyły się duże korki.

– Umowy koncesyjne dotyczące A2 Świecko – Nowy Tomyśl – Konin wygasną w 2037 r. Po wygaśnięciu tych umów również nie przewiduje się zawierania kolejnych na eksploatację oraz nie zakłada się odpłatności przejazdu pojazdów osobowych oraz motocykli tymi odcinkami. Odcinki zarządzane obecnie przez koncesjonariuszy po wygaśnięciu umów przejdą w zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad– dodał rzecznik MI. To też doskonała wiadomość, bo tzw. "kulczykówka" jest jednym z najdroższych odcinków w całej Europie w przeliczeniu na koszt jednego kilometra.

Te odcinki autostrad już teraz są bezpłatne

Rzecznik podkreślił, że wszystkie drogi ekspresowe w Polsce są bezpłatne dla pojazdów osobowych i motocykli. Ponadto, od 1 lipca 2023 r. bezpłatne są wszystkie odcinki autostrad zarządzanych przez GDDKiA – opłaty zostały zniesione na odcinkach A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica. Podróżowanie bez opłat jest również możliwe na odcinku A1 Gdańsk - Toruń, który od 4 września 2023 roku jest bezpłatny dla motocykli i pojazdów samochodowych z dwiema osiami.