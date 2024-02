Reklama

Pożegnanie silnika spalinowego. Powstanie dokładnie 1368 sztuk modelu

Silnik wersji 695 75° Anniversario dostał, a jakże, znaną ze wszystkich mocniejszych wersji T-Jeta turbosprężarkę Garrett GT 1446, co z kolei oznacza iż mamy do dyspozycji 180 KM i moment obrotowy 250 Nm przy 3000 obr./min. Dzięki temu auto może osiągnąć prędkość maksymalną 225 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 6,7 s. Przynajmniej według danych fabrycznych.

Nowy model został wyposażony w układ wydechowy Record Monza z regulacją głośności oraz amortyzatory Koni FSD na obu osiach. Seria specjalna wyróżnia się także wyjątkową kolorystyką i dedykowanym logo. Czyli – fiatowska klasyka, jeśli chodzi o tworzenie wersji specjalnych.

Abarth 695 75° Anniversario: wielka złota naklejka na dachu. I złote felgi

Lakier? Jak kiedyś na pewnym etapie produkcji Forda T: każdy, pod warunkiem, że czarny. To nie dziwi o tyle, że pożegnalna wersja limitowana wydaje się mieć dużo wspólnego ze znaną już wcześniej odmianą Scorpioneoro. Natomiast po raz pierwszy w historii złota naklejka ze skorpionem Abartha pokrywa (prawie) cały dach.

Do tego dochodzą m.in.: przyciemniane szyby, złote logo Abartha umieszczone po obu stronach samochodu oraz naklejki 75° Anniversario w kształcie tłoka, 17-calowe felgi aluminiowe w kolorze złotym oraz układ hamulcowy z wentylowanymi i perforowanymi tarczami o wymiarach 305x28 mm i lakierowane na czarno czterotłoczkowe zaciski Brembo.

Abarth 695 75° Anniversario: jaka cena?

We wnętrzu czeka deska rozdzielczą obszyta czarną alcantarą oraz fotele Sabelt z "pleckami" z włókna węglowego. Do tego mamy też np. bezprzewodowe połączenie z Carplay i Android Auto, automatyczną klimatyzację, system Audio Beats i nawigację.

Cena? Na zachodzie Europy wynosi, w przeliczeniu, ok. 165 tys. zł (37 900 euro). Dużo, ale miłość wymaga wyrzeczeń.