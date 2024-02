Seat Arona w nowej odsłonie na 2024 rok

Seat Arona debiutując w 2017 roku jako najmniejszy SUV hiszpańskiej marki idealnie trafił w gust kierowców. Kompaktowe nadwozie skrywa funkcjonalne i zaskakująco obszerne wnętrze. Na tle rywali wyróżnia się też sportowym designem, za którym podąża dynamika prowadzenia. Podczas jazdy po mieście urzeka poręcznością, a na autostradach zaskakuje komfortem.

Te przymioty wystarczyły by Arona została hitem. Dość powiedzieć, że w 2023 roku była najchętniej kupowanym modelem Seata (sprzedano 89 tys. aut, czyli o 25 proc. więcej r/r), a od debiutu na drogi wyjechało ponad 500 tys. sztuk tego auta. Dobra passa nie może trwać w nieskończoność. Stąd pora na zmianę warty…

Nowy Seat Arona FR to zmiany nadwozia i wnętrza. Przyjrzyj się dobrze

Odnowiony Seat Arona FR to zmiany stylistyczne nadwozia i wnętrza. W tym sezonie najmodniejszy będzie lakier Graphene Grey zestawiony z 18-calowymi alufelgami w kolorze Cosmo Grey. Do tego można mieć fotele kubełkowe. Nowe elementy wnętrza to szare nawiewy oraz listwy drzwi i konsoli w matowym kolorze ciemnego aluminium.

Seat Arona - pojemność bagażnika większa niż w Golfie

Uroda, urodą, ale wielu zapyta przestronność wnętrza. W środku cztery osoby mogą podróżować w całkiem komfortowych warunkach. Miejsca na nogi i na głowy nie brakuje. Największym zaskoczeniem, jak na zwartą bryłę 4,2-metrowego auta, jest pojemność bagażnika – to aż 400 litrów. Stąd przy komplecie pasażerów Seat Arona zabierze prawie 20 litrów więcej niż VW Golf (381/1237 l). Dzięki przestawianej półce można zdecydować, czy chcemy mieć głęboki, pojemny kufer, czy w miarę płaską powierzchnię po złożeniu oparcia kanapy (pojemność rośnie do 1280 l).

Seat Arona FR - silniki? Styl zobowiązuje

Silniki? Usportowiony styl zobowiązuje, stąd można spodziewać się 3-cylindrowego 1.0 TSI o mocy 110 KM w parze z 6-biegową skrzynia manualną (alternatywą jest przekładnia DSG).

Najlepsze osiągi zapewni silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM (250 Nm) - kultura pracy tej konstrukcji z układem odłączania dwóch środkowych cylindrów (ACT) jest bardzo dobra. Jednostka seryjnie współpracuje z 7-stopniowym dwusprzęgłowym automatem DSG.

Nowy Seat Arona FR - kiedy cena w Polsce?

Nowy Seat Arona FR w Polsce pojawi się w pierwszym kwartale 2024 roku. Wtedy tez poznamy cen. Teraz Arona kosztuje od 81 900 zł w bazowej wersji. Odmiana FR to wydatek od 99 400 zł.