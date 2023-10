Skoda Superb zmienia styl - nowy liftback i kombi gotowe do debiutu

Oto nowa Skoda Superb jako liftback i kombi! Czesi właśnie ujawnili pierwsze fotosy obu nadwozi. Z 4,9-metrowym nadwoziem zaliczają się do najbardziej okazałych klejnotów w koronie producenta.

Majestatyczne proporcje i drapieżna prezencja to mocne strony tego auta. Superb wykorzystuje elementy nowego języka stylistycznego Modern Solid. Co czeka kierowców?

Tak wygląda nowa Skoda Superb w dwóch nadwoziach

Nowy design obejmuje m.in. przeprojektowany ośmiokątny grill oraz zmodernizowane klamki drzwi. Ostrzej zarysowane reflektory przewidziano w dwóch wersjach. Najbardziej zaawansowana odmiana skrywa sześciokątne moduły matrycowe lamp full LED Matrix wzbogacone kolorowym wsadem o nazwie Crystallinium (przypomina barwny kryształ) – ten system ma zapewnić snop o zasięgu 500 m! Tylne trójwymiarowe światła są znacznie smuklejsze niż w poprzednikach. Lusterka boczne z dolnym mocowaniem na poszyciu drzwi – oddalone od słupków – zapewnią lepszą widoczność w przód i mniejsze opory powietrza.

– Model Superb od lat kształtuje język projektowania marki i jego czwarta generacja będzie to kontynuować – powiedział Oliver Stefani, szef Skoda Design. – Samochód charakteryzuje się ostro zarysowanymi liniami, wyraźnie zdefiniowanymi i dynamicznymi proporcjami oraz nowoczesną, posągową stylistyką z kryształowymi elementami – podkreślił.

Nowa Skoda Superb jest dłuższa, pojemność bagażnika największa w klasie

Wizytówką Superba pozostaje przestronność, którą Czesi wynoszą na wyższy poziom. W efekcie nowy liftback i kombi z Czech stały się dłuższe (odpowiednio o 4,3 cm i 4 cm – teraz mierzą 4,91 m i 4,9 m) i wyższe. Na powiększeniu gabarytów zyskali pasażerowie - z przodu przybyło 11 mm luzu, a pasażerowie tylnej części – mają o 6 mm i 8 mm więcej przestrzeni nad głową (odpowiednio liftback i kombi). W drugim rzędzie miejsca na nogi jest tyle, że nawet osoba o wzroście ok. 1,90 m będzie mogła siedzieć swobodnie i nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Bagażnik nowej Skody Superb? Obszerniejszy niż w schodzącej wersji – pojemność wzrosła aż o 20 litrów do 645 l w liftbacku. Kufer kombi zapewni o 30 litrów więcej, czyli 690 l. Znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic większego w tej klasie – Superb jest bezkonkurencyjny.

Nowa Skoda Superb liftback i kombi vs "stary" Superb, zobacz wymiary i różnice

Wymiary Skoda Superb limuzyna Skoda Superb kombi Długość [mm] 4912 (+43) 4902 (+40) Szerokość [mm] 1849 (–15) 1849 (–15) Wysokość [mm] 1481 (+12) 1482 (+5) Rozstaw osi [mm] 2841 2841 Przestrzeń nad głową w obszarze przednich foteli [mm] 1049 (+11) 1049 (+7) Przestrzeń nad głową w obszarze tylnych foteli [mm] 986 (+6) 1008 (+8) Pojemność bagażnika [litry] 645 (+20) 690 (+30)

Skoda Superb liftback i kombi - wnętrze zaskoczy

Skoda radyklanie przeprojektowała kabinę. Nowy Superb od progu wita nowym ładem. Konsola środkowa jest schludna i uporządkowana. Zamiast zegarów mamy wirtualny kokpit 10,25 cala, do tego przewidziano wyświetlacz head-up na szybie – po raz pierwszy w flagowym modelu Skody ze spalinowymi silnikami. 13-calowy wyświetlacz systemu informacyjno-rozrywkowego jest największym, jaki kiedykolwiek pojawił się w tych samochodach – pozwala sterować nawigacją, muzyką i klimatyzacją.

Przy czym Skoda w erze wszechobecnych ekranów jedzie pod prąd i nie rezygnuje z przycisków. Idzie nawet dalej, bo nadaje im nowe znaczenie. Oto absolutną nowinką jest możliwość ustawienia najczęściej używanych funkcji za pomocą klawisz szybkiego dostępu Skoda Smart Dials. Jak to działa?

Skoda Smart Dials - trzy obrotowe przyciski z wyświetlaczami do obsługi różnych funkcji

Poniżej ekranu stacji multimedialnej znajdują się teraz trzy obrotowe przyciski z 32-milimetrowymi cyfrowymi wyświetlaczami. Pokrętła mają bardzo przyjemną w dotyku fakturę z małych piramidek i pracują z delikatnym kliknięciem. To właśnie one umożliwiają szybki dostęp do wielu funkcji – ich zakres zależy od poziomu wyposażenia auta. Dwa zewnętrzne pokrętła dla kierowcy i pasażera obok sterują temperaturą, ogrzewaniem i wentylacją foteli. Środkowa gałka obsługuje maksymalnie cztery różne funkcjonalności, w tym: głośność systemu audio, prędkość wentylatora, kierunek nawiewu, klimatyzację, tryby jazdy i wielkość mapy nawigacji.

Centralne pokrętło jest konfigurowane z menu systemu infotainment, a funkcje przełącza się poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku. Cztery dodatkowe klawisze między pokrętłami zapewniają bezpośredni dostęp do funkcji wentylacji przedniej szyby, ogrzewania tylnej szyby, recyrkulacji powietrza i automatycznej klimatyzacji.

Nowy Superb tylko z automatyczną skrzynią biegów DSG

Nowy Superb będzie dostępny wyłącznie z automatyczną przekładnią DSG. Dźwignia zmiany biegów jest na kolumnie kierownicy z prawej strony. O trybie jazdy decyduje pokrętło – obrót do przodu (D) samochód rusza przed siebie. Obrót do siebie na R i samochód cofa. Naciśnięcie boku przełącznika zaciągnie hamulec postojowy. Przy kierownicy są też łopatki do redukcji przełożeń.

Skoda ułatwia życie, szybko naładujesz telefon

Skoda postarała się również o dodatki ułatwiające życie codzienne. Stąd na pokładzie chłodzony i 15-watowy Phone Box do szybkiego, indukcyjnego ładowania smarftona. Dodatkowo pasażerowie mogą korzystać z czterech portów USB-C o mocy wyjściowej 45 W. Z kolei 15-watowe wejście USB-C w lusterku wstecznym ułatwi zasilanie wideorejestratora samochodowego.

Nowa Skoda Superb i fotele z masażem

Skoda Superb podczas dłuższych podróży rozpieści fotelami z masażem. Nowe siedzenia skrywają aż 10 pneumatycznie sterowanych poduszek do ugniatania pleców i czterostopniową regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Wszystkimi funkcjami ogrzewania foteli, kierownicy, przedniej i tylnej szyby można zarządzać za pomocą konfigurowalnego przycisku Heaters w menu klimatyzacji.

Nowa Skoda Superb nie rezygnuje z silników spalinowych. Benzyna czy diesel?

Skoda jest świadoma realiów rynkowych i w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 roku wprowadzi 6 nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z jednostek spalinowych. Wręcz przeciwnie – rozwija silniki Diesla i jednostki benzynowe TSI.

Jednocześnie inżynierowie zastosowali szereg rozwiązań, które mają zapewnić niższe zużycie paliwa – lista obejmuje m.in. nowy, wydajniejszy układ chłodzenia z dodatkowymi uszczelnieniami, które obniżają opór aerodynamiczny, a także żaluzje sterujące dopływem powietrza do silnika.

Podstawowy silnik 1.5 TSI jako miękka hybryda i mocny 2.0 TSI, czyli czeska rakiety dla rodziny

Podstawowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM pierwszy raz dostał technologię miękkiej hybrydy, w której wykorzystano 48-woltowy rozrusznik z napędem pasowym i 48-woltowy akumulator litowo-jonowy. Konstrukcja należy do najnowszej generacji jednostek EA 211 evo2. Pracuje w oszczędnym cyklu Millera (opóźnione zamknięcie zaworów ssących) i jest wyposażona w turbosprężarkę o zmiennej geometrii turbiny. Dodatkowo przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT+) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy.

Wyżej stoi silnik benzynowy 2.0 TSI w dwóch wariantach – pierwszy zapewni optymalne 204 KM, najmocniejszy to już 265 KM, które zmieni nowego Superba w czeską rakietę.

Nowy Superb, czyli Skoda ratuje silnik Diesla

Superb jak przystało na auta do dalekich służbowych i rodzinnych podróży będą też dostępna z silnikami wysokoprężnymi. Dwie jednostki 2.0 TDI generują odpowiednio 150 KM i 193 KM. Wyposażono je w podwójny wtrysk AdBlue. Topowy silnik Diesla i 265-konny benzynowy są standardowo łączone z napędem 4x4 – w aktualnej generacji wybierało go ponad 20 proc. kierowców. Nic tylko pakować się i w drogę…

Nowa Skoda Superb jako hybryda z dużym zasięgiem

Skoda Superb 4. generacji to także nowa odsłona napędu hybrydowego typu plug-in. Możliwości? Silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM i jednostka elektryczna tworzą system o mocy 204 KM. Napęd na przód przenosi 6-biegowa skrzynia DSG. W trybie EV pojemny akumulator 25,7 kWh zapewnia ponad 100 km zasięgu (w poprzedniku montowano baterię o połowę mniejszą 12,7 kWh, stąd zasięg był odpowiednio mniejszy). Dodatkowo instalacja pokładowa obsługuje ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW (wcześniej 3,6 kWh). Akumulator można uzupełnić jeszcze szybciej na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 50 kW. Energia jest odzyskiwana również podczas hamowania. System multimedialny ułatwi wyszukiwanie stacji ładowania.

Silnik Skrzynia biegów Maks. moc wyjściowa kW KM Benzyna 1.5 TSI (mHEV) 7-biegowa DSG 110 150 2.0 TSI 7-biegowa DSG 150 204 2.0 TSI 7-biegowa DSG 4×4 195 265 Diesel 2.0 TDI 7-biegowa DSG 110 150 2.0 TDI 7-biegowa DSG 4×4 142 193 Hybryda typu plug-in Wyłącznie jako kombi 1.5 TSI iV 6-biegowa DSG 150 204

Skoda Superb nowej generacji i bogate wyposażenie Selection zamiast trzech niższych wersji

Wyposażenie? Tradycyjne poziomy Active, Ambition i Style zastąpi nowa wersja Selection. Do wyboru przewidziano też wersje Sportline oraz Laurin & Klement z jeszcze bogatszym standardem. Skoda oferuje łącznie nawet dziesięć poduszek powietrznych: airbagi z przodu dla kierowcy i pasażera, przednie boczne i czołowe, kolanową poduszkę powietrzną kierowcy, a także standardową centralną poduszkę powietrzną między przednimi siedzeniami. Dostępne są dwie boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych tylnych siedzeń.

Nowy Superb to także ulepszone systemy. Gdy tylko czujniki wykryją awaryjne hamowanie czy nieuchronną kolizję (włącznie ze zderzeniem tylnej części auta) - Crew Protect Assist automatycznie zamyka okna oraz, panoramiczny dach, aktywuje światła awaryjne i napina przednie pasy bezpieczeństwa. Emergency Assist zmniejszy ryzyko wypadku w sytuacji, gdy kierowca nie jest już w stanie kontrolować pojazdu - system przejmuje władzę nad autem, włącza światła awaryjne i uruchamia hamulce, aby zatrzymać samochód. Nowy Superb jest też zdolny automatyczne ruszać, podjeżdżać i hamować w korku do prędkości 60 km/h.

Z kolei Turn Assist ostrzega on przed potencjalną kolizją z nadjeżdżającymi pojazdami podczas skręcania w boczne uliczki i automatycznie uruchamia hamulce. Nową funkcją jest Crossroad Assist – do wykrywania nadjeżdżających aut na skrzyżowaniach z kiepską widocznością wykorzystuje przednie czujniki radarowe. Poprawiony system Front Assist oprócz ochrony pieszych dba również o rowerzystów dzięki funkcji Predictive Cyclist Protection. Nowy system Top View to cztery kamery wysokiej rozdzielczości, które prezentują otoczenie pojazdu np. podczas manewrowania na parkingu.

Nowy Superb zaskakuje, parasol i skrobaczka to jeszcze nic!

Drobne rozwiązania, które polepszają funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody – z każdym modelem debiutują nowe gadżety i zawsze dają użytkownikowi frajdę z odkrywania ich oraz testowania przydatności. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc w życiu codziennym, to nowy Superb wywraca stolik.

Pierwszą z brzegu nowinką spod hasła "Simply Clever" na pokładzie Superba jest elektrycznie sterowana roleta pełniąca funkcję pokrywy bagażnika w kombi - po otwarciu klapy chroni wnętrze przed przeciągami. Dalej mamy środkowy podłokietnik tylnych siedzeń ze zintegrowanym uchwytem na tablet. Z tyłu każdego przedniego siedzenia pojawiła się podwójna kieszeń na dokumenty, czasopisma czy smartfon. Nowością jest zintegrowany lejek w pokrywie zbiornika spryskiwacza przedniej szyby. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od zwykłego parasola w pierwszym Superbie z 2001 roku…

Nowa Skoda Superb już w 2023 roku - kiedy ceny w Polsce? Opinia

Skoda Superb nowej generacji zadebiutuje w listopadzie 2023 roku. Szanse? Ponownie zaskoczy przestronnością i praktycznością wnętrza. W tej kategorii pozostaje niedościgniona. Czesi dodając do tego szlachetny styl oraz tradycyjne jednostki benzynowe i silnik Diesla 2.0 TDI stworzyli auto, które powinno przynajmniej powtórzyć sukces obecnej generacji.