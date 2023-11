Nowa Skoda Enyaq 85 i 85x wjeżdża do gry w Polsce

Skoda Enyaq to pierwszy elektryczny SUV czeskiej marki. Od debiutu w 2020 roku w fabryce w Mlada Boleslav wyprodukowano niemal 170 tys. egzemplarzy modeli Enyaq i Enyaq Coupe. Tylko w zeszłym roku na drogi wyjechało ponad 54 tys. sztuk tego auta. W pierwszej połowie 2023 roku popularność wzrosła o ponad 40 proc. – Enyaq wszedł do Top10 najpopularniejszych EV w Europie. Dziś Czesi zachęceni sukcesem wprowadzają na rynek nową odsłonę swojego hitu…

Skoda Enyaq w zmodernizowanej odsłonie to nie tylko świeży styl, ale też solidnie wzmocniony napęd. Za nowym oznaczeniem 85 i 85x na klapie bagażnika kryją się poważne modyfikacje względem schodzącego modelu Enyaq 80. Na co mogą liczyć kierowcy?

Skoda Enyaq 85 - nowy napęd w nowym stylu Laurin & Klement

Absolutną nowością w gamie jest najlepiej wyposażona wersja Laurin & Klement. Enyaq 85 L&K wyróżnia się szlachetnymi detalami w kolorze Platinum Gray na zderzakach, dyfuzorze i lusterkach zewnętrznych. Ramki okien i relingi dachowe lśnią chromem. Szyba w klapie bagażnika plus boczne tylne okna są przyciemniane.

Matrycowe reflektory Full LED Matrix są seryjne

Seryjnym wyposażeniem Skody Enyaq 85 Laurin & Klement są matrycowe reflektory Full LED Matrix, które witają animacją. Pojedynczy moduł lamp ma 24 diody sterowane indywidualnie, dzięki temu światła drogowe mogą być włączone przez cały czas bez oślepiania innych użytkowników drogi. Kamera umieszczona na przedniej szybie wykryje nadjeżdżające pojazdy oraz odbijające światło osoby i obiekty, a inteligentna technologia automatycznie wyłączy poszczególne segmenty wiązki światła, zapewniając jednocześnie dobrze oświetloną trasę.

Skoda Enyaq 85 - świecący grill Crystal Face i nowe wnętrze

Dodatkowo Enyaq 85 Laurin & Klement błyszczy i świeci. Wszystko przez 131 diod podświetlających cały przedni pas między reflektorami – ten efektowny detal styliści nazwali Crystal Face.

Zamiast montowanych seryjnie 20-calowych felg aluminiowych można zażyczyć spektakularne obręcze o średnicy 21 cali! Jednak zanim zakręcą się koła warto lepiej rozejrzeć się w środku. A tam czekają fotele z seryjną funkcją masażu i wentylacji oraz podgrzewana kierownica. Można wybierać z dwóch wystrojów wnętrza Design Selections. Standardem jest wersja L&K Shell z beżową, skórzaną tapicerką. Alternatywa to pakiet L&K Black z czarną skórą.

Skoda Enyaq 85 to nowe oprogramowanie 4.0 i lepsze wyposażenie

Nowy Enyaq 85 zyskał też lepsze multimedia z nową szatą graficzną i bardziej intuicyjnym menu. Ekran główny daje możliwość konfiguracji do pięciu ulubionych skrótów sterujących funkcjami auta – takimi jak asystent pasa ruchu, ogrzewanie przedniej szyby czy funkcja recyrkulacji powietrza. Ikonkami z paska w dolnej części wyświetlacza można aktywować do trzech aplikacji, np. nawigację, menu telefonu komórkowego lub odtwarzacz multimedialny. Skoda przeprojektowała też przyciski sterujące. Kolejną innowacją jest funkcja Walk Away Locking – teraz po odejściu od auta drzwi zablokują się automatycznie. Niebawem dojdzie też funkcja Remote Park Assist, umożliwiająca zdalne parkowanie poprzez aplikację (ruch auta do przodu i do tyłu) i układ zapobiegający stoczeniu się auta (Anti-rolling System).

Elektryczny SUV dostał też najnowsze oprogramowanie 4.0, która wprowadza między innymi całkowicie przeprojektowany interfejs użytkownika. Cyfrowy zestaw wskaźników i wyświetlacz head-up ucieszy świeżą grafiką. Asystent głosowy Laura lepiej zrozumie polecania, a kierowca zobaczy zapis swojej prośby w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu.

Nowa Skoda Enyaq 85 i Enyaq Coupe 85 to napęd mocniejszy o 81 KM. Jakie przyspieszenie i zasięg?

Skoda Enyaq 85 dostała nowe silniki elektryczne. Stąd moc wzrosła z 204 KM o 81 KM do 285 KM! Efekt to lepsze osiągi. Enyaq 85 z napędem na tylne koła rozpędzi się od 0 do 100 km/h w 6,7 sekundy, czyli prawie 2 sekundy szybciej niż poprzedni tylnonapędowy Enyaq 80. Prędkość maksymalna wynosi teraz 180 km/h zamiast 160 km/h. Czesi obiecują 561 km zasięgu, czyli 28 km więcej. Ulepszony Enyaq Coupe 80 zajedzie jeszcze dalej – do 570 km.

Z kolei Enyaq 85x (285 KM) z elektrycznym napędem 4x4 przyspieszy od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,6 sekundy (poprzednik 6,9 s). Zasięg to 535 km wobec 521 km w starym modelu. Smuklejsza wersja Enyaq Coupe 85x na jednym ładowaniu ma pokonać aż 542 km (o 30 km lepiej).

Nowa Skoda Enyaq RS najmocniejsza i najszybsza w historii

Topowa Skoda Enyaq RS dostała zastrzyk wzmacniający z 299 KM do 340 KM! Co czyni ten model najmocniejszym i najszybszym seryjnym autem w 128 letniej historii czeskiej marki. Przyspieszenie od zera do 100 km/h zajmie zaledwie 5,5 sekundy w obu wariantach nadwozia (o sekundę szybciej wobec poprzednika). Zasięg klasycznego SUV-a wzrośnie z 516 km do 540 km, a Coupe z 522 km do 547 km.

Skoda Enyaq 85 i szybsze ładowanie, nowe oprogramowanie działa cuda

Wdrożenie świeżego softu odblokowało możliwość wstępnego podgrzewania akumulatora przed rozpoczęciem ładowania. Szczytowa moc osiągnie do 175 kW, co oznacza uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. pojemności w zaledwie 28 minut.

Nowa Skoda Enyaq 85 i Enyaq RS - ceny w Polsce

Skoda Enyaq 85 kosztuje od 237 100 zł. Elektryczny SUV z napędem 4x4, czyli Enyaq 85x to wydatek od 247 550 zł.

Ładniejsza Skoda Enyaq Coupe 85 z napędem na tylne koła wymaga przynajmniej 247 550 zł. Enyaq Coupe 85x startuje z poziomu 258 tys. zł.

Skoda Enyaq Pojemność akumulatora brutto Maksymalny zasięg WLTP Moc maksymalna Przyspieszenie 0-100 km/h Rodzaj napędu Cena 60 62 kWh 396 km 179 KM 8,7 s tylny 209 850 zł 85 82 kWh 561 km 285 KM 6,7 s tylny 237 100 zł 85x 82 kWh 535 km 285 KM 6,6 s 4x4 247 550 zł 85 Sportline 82 kWh 552 km 285 KM 6,7 s tylny 261 550 zł 85x Sportline 82 kWh 526 km 285 KM 6,6 s 4x4 261 550 zł RS 82 kWh 540 km 285 KM 5,5 s 4x4 273 850 zł 85 L&K 82 kWh 549 km 285 KM 6,7 s tylny 270 850 zł 85x L&K 82 kWh 524 km 285 KM 6,6 a 4x4 281 300 zł

