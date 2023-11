Skoda rozbiła bank i wraca do pełni sił w Polsce

Skoda w Polsce notuje świetnie wyniki. Czeska marka przełamała kiepską passę powodowaną ograniczoną dostępnością samochodów i pierwsze trzy kwartały 2023 przyniosły ogromny wzrost sprzedaży. Liczby najlepiej oddają sytuację…

W ciągu dziewięciu miesięcy Skoda dostarczyła w Polsce ponad 37 tys. nowych samochodów. To oznacza wzrost o 25 proc. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Stąd czeska marka zdobyła ponad 11-procentowy udział rynku.

Reklama

Skoda Superb popularniejsza niż Fabia, Octavia to hit

Najpopularniejszym modelem producenta jest Skoda Octavia – na polskie drogi wyjechało niemal 10 tys. sztuk limuzyny i kombi (wzrost o 47 proc.). Na drugim miejscu tym razem znalazła się Skoda Superb z wynikiem 4234 egzemplarzy. Podium zamyka Fabia (3599 sztuk).

Reklama

Nowa Skoda Superb to nie wszystko, na rynek wjeżdża 5 nowych modeli. Ito szczegóły premier

– Skoda w Polsce wraca do pełni sił. Stabilizacja produkcji przekłada się na skracanie terminów dostaw, co pozwala nam lepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów – a oni to zdecydowanie doceniają – powiedział Tomasz Porawski, dyrektor marki Skoda w Polsce. – Notujemy wzrosty sprzedaży we wszystkich segmentach i mamy ambicje oraz narzędzia, by osiągać jeszcze lepsze wyniki. Skoda dysponuje doskonałą gamą modelową, a szybsze terminy dostaw pozwolą nam skuteczniej wykorzystywać jej potencjał. O tym, jak silne są nasze produkty, przekonuje choćby skok popularności ustępujących generacji modeli Superb i Kodiaq – oba odnotowały dwucyfrowe wzrosty popularności. A już wkrótce naszą ofertę wzmocnią rynkowe debiuty licznych nowości: najpierw w salonach pojawią się odświeżone wydania Skody Kamiq i Scala, a później nowiutkie odsłony modelu Superb i Kodiaq oraz zmodernizowany Enyaq– wyliczył.

Jak widać Skoda złapała wiatr w żagle i już w najbliższym czasie na polskim rynku będziemy mieli wysyp premier. Pierwsza wjedzie para w zupełnie nowym stylu – zmodernizowany SUV Kamiq i odśnieżony hatchback Scala. Różnice w porównaniu do starszych modeli widać gołym okiem.

Nowa Skoda Kamiq i Scala - zobacz różnice

Nowa Skoda Kamiq zyskała większy i bardziej pionowy grill z podwójnym użebrowaniem w kształcie litery U oraz dwuczęściowe reflektory o nowych proporcjach. Światła do jazdy dziennej i kierunkowskazów z czterema segmentami LED są teraz węższe, a umieszczone niżej światła drogowe mają nową formę. W bazowej wersji SUV Skody dostanie reflektory Full LED, a z opcji po raz pierwszy będzie można wybrać lampy Top LED Matrix (standard w topowej odmianie Monte Carlo), dynamicznie dopasowujące strumień światła do sytuacji na drodze. Tył wyróżnia się nową formą trzyczęściowych lamp zamkniętych pod dzielonym kloszem.

Nowa Skoda Scala jak Octavia, nowy Kamiq bardziej zadziorny

Nowa Skoda Scala przodem przypomina Octavię. Kratka wlotu powietrza w przednim zderzaku jest teraz podzielona dodatkowymi skrzydłami w kolorze karoserii. Smuklejsze reflektory sięgają aż do osłony chłodnicy - w standardzie skrywają technikę Full LED, a w Monte Carlo lub z listy opcji Top LED Matrix, które przypominają kostki lodu czy kamienie szlachetne. Także tylne lampy wyglądają nowocześniej.

Skoda Kamiq i Scala - wnętrze, wyposażenie i nowe ekrany

Skoda wprowadza też trzy nowe pakiety wyposażenia: Essence, Selection i Monte Carlo, z sześcioma wariantami wykończenia i materiałami z recyklingu. Rewolucja zaszła także w systemach multimedialnych. Technologiczny awans to m.in. seryjnie montowany cyfrowy kokpit - 8-calowy wyświetlacz zastępuje tradycyjne zegary. Alternatywnie można zażyczyć większy wirtualny kokpit o przekątnej 10,25 cala - oferuje pięć podstawowych widoków i pozwala na dowolną konfigurację prezentowanych informacji.

System multimedialny można obsługiwać za pomocą centralnego ekranu dotykowego o przekątnej od 8,25 do 9,25-cala, przycisków i pokręteł na kierownicy. Do tego sztuczna inteligencja o imieniu Laura rozumie 15 języków. Za dopłatą Scala i Kamiq może mieć cztery porty USB-C o zwiększonej do 45 W mocy dla szybszego ładowania telefonów lub innych elektronicznych gadżetów.

Skoda Scala i Kamiq to pojemność bagażnika większa niż w Golfie

Pod względem rozplanowania wnętrza, przestronności i funkcjonalności oba modele są wzorem w swojej klasie. Skoda Kamiq przy długości 4,2 m zapewnia 400-litrowy bagażnik (1395 l po złożeniu tylnych siedzeń). Zaś prawie 4,4-metrowa Scala to regularnie ukształtowany kufer o pojemności 467 l (1410 l po złożeniu kanapy). W efekcie przy komplecie pasażerów pierwszy model zabierze prawie 20 litrów więcej niż Golf (381/1237 l), drugi prześcignął niemieckie auto o 86 litrów.

Skoda Kamiq i Scala, jakie silniki w nowych modelach? Trzy jednostki do wyboru

Silniki? Tu dobre wieści dla kierowców. W obu modelach Skoda postawiła na sprawdzone do tej pory jednostki spalinowe. Do codziennych zastosowań większości odbiorcom wystarczyć powinien bazowy 3-cylindrowiec 1.0 TSI o mocy 95 KM (175 Nm) połączony z 5-biegową skrzynią manualną. Mocniejszy wariant litrowej doładowanej konstrukcji to 115 KM i 200 Nm. Najlepsze osiągi zapewni silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM (250 Nm) - kultura pracy tej konstrukcji z układem odłączania dwóch środkowych cylindrów (ACT) w innych Skodach jest bardzo dobra, dlatego też i Kamiq i Scala z tym sercem powinny spisywać się na podobnym poziomie. Obie modniejsze jednostki seryjnie występują w duecie z 6-biegowym manualem, który na życzenie fabryka zastąpi 7-stopniowym dwusprzęgłowym automatem DSG.

Nowa Skoda Superb kombi już w listopadzie w Polsce

Wreszcie pod koniec listopada na polskim rynku zadebiutuje zupełnie nowa Skoda Superb kombi. Elegancki liftback dołączy wiosną 2024 roku.

Superb to nie tylko najważniejsza premiera czeskiej marki w 2023 roku. Spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych debiutów rynku motoryzacyjnego ostatnich lat. Dlaczego? Czesi jadą pod prąd. Kiedy inni producenci kasują z oferty samochody klasy średniej, Skoda doskonali swój największy model w kierunku premium i rozwija silniki spalinowe.

Skoda Superb urosła do niemal 5 m i zmienia styl (zobacz WIDEO)

Nowa Skoda Superb z 4,9-metrowym nadwoziem zalicza się do najbardziej okazałych klejnotów w koronie producenta. Majestatyczne proporcje i drapieżna prezencja to mocne strony tego auta. Z bardziej pochyloną przednią szybą, lusterkami z dolnym mocowaniem na poszyciu drzwi oraz opływową linią dachu stała się bardziej aerodynamiczna – liftback ma o 10 proc. mniejszy współczynnik oporu powietrza (spadł do 0,23), a kombi nawet o 15 proc. (zredukowany do 0,25). Superb wykorzystuje elementy nowego języka stylistycznego Modern Solid. Teraz design obejmuje m.in. przeprojektowany ośmiokątny grill i ozdobną listwę przedniego zderzaka w kolorze ciemnego chromu. Na świat patrzy przez ostro zarysowane reflektory, które przewidziano w dwóch wersjach.

Trwa ładowanie wpisu

Nowe reflektory Matrix LED świecą o 40 proc. lepiej

Najbardziej zaawansowana odmiana to matrycowe reflektory LED Matrix drugiej generacji wzbogacone kolorowym wsadem o nazwie Crystallinium (przypomina barwny kryształ). Smukłe lampy świecą o 40 proc. lepiej niż w poprzedniku i zawierają dwa umieszczone obok siebie moduły BiLED, jeden dla świateł mijania i jeden dla świateł drogowych, ze statycznym, przypominającym kryształ światłem doświetlającym zakręty pomiędzy nimi. Dwa moduły BiLED to łącznie 36 indywidualnych segmentów matrycy. Każdy segment może być sterowany oddzielnie, aby uniknąć oślepiania nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych. U dołu klosza mamy cienki pasek LED w kształcie litery L, służący jako światła do jazdy dziennej, postojowe i kierunkowskaz. Tyle lampy witają animacją świetlną. Do tego są dynamiczne kierunkowskazy z podświetlanymi kryształowymi elementami.

Skoda Superb liftback i kombi - nowe wnętrze zaskoczy jakością

Superb od progu wita nowym projektem kabiny. Skoda wykończyła ją materiałami wysokiej jakości. Wrażenie ekskluzywności potęguje 10-calowy wirtualny kokpit zamiast zegarów, do tego pierwszy raz przewidziano wyświetlacz head-up na szybie. Ekran systemu informacyjno-rozrywkowego o przekątnej 13 cali jest największym, jaki kiedykolwiek pojawił się w tym modelu – pozwala sterować nawigacją, muzyką i klimatyzacją. W standardzie wersji Laurin & Klement znajduje się także przesuwany tylny środkowy podłokietnik i system audio Canton Sound z 14 głośnikami (w tym dwa typu surround). Przy czym Skoda w erze wszechobecnych ekranów jedzie pod prąd i nie rezygnuje z przycisków. Idzie nawet dalej, bo nadaje im nowe znaczenie. Oto absolutną nowinką jest możliwość ustawienia najczęściej używanych funkcji za pomocą klawiszy szybkiego dostępu Skoda Smart Dials. Jak to działa?

Skoda Smart Dials to obrotowe przyciski z wyświetlaczami 32 mm

Poniżej ekranu stacji multimedialnej znajdują się teraz trzy obrotowe przyciski z 32-milimetrowymi cyfrowymi wyświetlaczami. To właśnie te pokrętła dają szybki dostęp do wielu funkcji. Dwa zewnętrzne pokrętła sterują temperaturą, ogrzewaniem i wentylacją foteli. Środkowa gałka obsługuje maksymalnie cztery różne funkcjonalności, w tym: głośność audio, prędkość i kierunek nawiewu, klimatyzację, tryby jazdy oraz wielkość mapy nawigacji. Centralne pokrętło jest konfigurowane z menu systemu infotainment, a funkcje przełącza się przytrzymaniem wciśniętego przycisku. Cztery dodatkowe klawisze między pokrętłami to bezpośredni dostęp do wentylacji przedniej szyby, ogrzewania tylnej szyby, recyrkulacji powietrza i trybu automatycznej klimatyzacji.

Nowa Skoda Superb jest większa, z tyłu wygodnie jak w kinie

Kluczową zaletą Superba pozostaje przestronność, którą Czesi wynoszą na wyższy poziom. W efekcie liftback i kombi z Czech stały się dłuższe (odpowiednio o 4,3 cm i 4 cm – teraz mierzą 4,91 m i 4,9 m) i wyższe. Rozstaw osi bez zmian (2841 mm), ale w obu nadwoziach sprytnie wygospodarowano dodatkowe miejsce. Na powiększeniu gabarytów zyskali pasażerowie - z przodu przybyło 11 mm luzu, a pasażerowie tylnej części – mają o 6 mm i 8 mm więcej przestrzeni nad głową (odpowiednio liftback i kombi). Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca – nawet osoba o wzroście ok. 190 cm będzie mogła siedzieć swobodnie i nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Nowy Superb i pojemność bagażnika. Kombi największe w klasie

Bagażnik nowej Skody Superb pomieści znacznie więcej niż w schodzącej wersji. Pojemność wzrosła o 20 litrów do 645 l w liftbacku. Kufer kombi zapewni dodatkowe 30 litrów, czyli 690 l, a po złożeniu tylnych siedzeń rośnie do imponujących 1920 litrów. Pomysłowości Skody dopełniają solidne haki na siatki, cztery zaczepy mocujące oraz elektrycznie sterowana roleta przestrzeni transportowej. Znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic większego w tej klasie.

Nowa Skoda Superb kontra stary Superb - porównanie wymiarów (TABELA)

Wymiary Skoda Superb liftback/limuzyna Skoda Superb kombi Długość [mm] 4912 (+43) 4902 (+40) Szerokość [mm] 1849 (-15) 1849 (–15) Wysokość [mm] 1481 (+12) 1482 (+5) Rozstaw osi [mm] 2841 2841 Przestrzeń nad głową w obszarze przednich foteli [mm] 1049 (+11) 1049 (+7) Przestrzeń nad głową w obszarze tylnych foteli [mm] 986 (+6) 1008 (+8) Pojemność bagażnika [litry] 645 (+20) 690 (+30)/1920

Nowa Skoda Superb stawia na silniki spalinowe. Benzyna czy diesel 2.0 TDI?

Skoda w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 roku wprowadzi 6 nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z konstrukcji spalinowych. Wręcz przeciwnie – rozwija silniki Diesla i jednostki benzynowe TSI. Inżynierowie zastosowali też szereg rozwiązań, które mają zapewnić niższe zużycie paliwa – lista obejmuje m.in. nowy, wydajniejszy układ chłodzenia z dodatkowymi uszczelnieniami, które obniżają opór aerodynamiczny, a także żaluzje sterujące dopływem powietrza do silnika.

Silnik 1.5 TSI jako miękka hybryda, Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 najmocniejsza

Podstawowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM pierwszy raz dostał technologię miękkiej hybrydy, w której wykorzystano 48-woltowy rozrusznik z napędem pasowym i 48-woltowy akumulator litowo-jonowy. Konstrukcja należy do najnowszej generacji jednostek EA 211 evo2. Pracuje w oszczędnym cyklu Millera (opóźnione zamknięcie zaworów ssących) i jest wyposażona w turbosprężarkę o zmiennej geometrii turbiny. Dodatkowo przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT+) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy.

Wyżej stoi silnik benzynowy 2.0 TSI. Skoda przewidziała dwa warianty – pierwszy zapewni optymalne 204 KM, najmocniejszy to już 265 KM.

Nowa Skoda Superb, czyli Czesi ratują silnik Diesla 2.0 TDI

Skoda Superb jak przystało na auto do dalekich służbowych i rodzinnych podróży będzie też dostępna z silnikami wysokoprężnymi. Dwie jednostki 2.0 TDI generują odpowiednio 150 KM i 193 KM. Wyposażono je w podwójny wtrysk AdBlue. Topowy silnik Diesla i 265-konny benzynowy są standardowo łączone z napędem 4x4.

Nowy Superb kombi jako hybryda plug-in z dużym zasięgiem

Skoda Superb 4. generacji jako kombi to także nowa odsłona napędu hybrydowego typu plug-in. Możliwości? Silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM i jednostka elektryczna tworzą system o mocy 204 KM. Napęd na przód przenosi 6-biegowa skrzynia DSG. W trybie EV pojemny akumulator 25,7 kWh zapewnia ponad 100 km zasięgu (w poprzedniku montowano baterię o połowę mniejszą 12,7 kWh, stąd zasięg był odpowiednio mniejszy). Dodatkowo instalacja pokładowa obsługuje ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW (wcześniej 3,6 kWh). Akumulator można uzupełnić jeszcze szybciej na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 50 kW - naładowanie akumulatora od 10 proc. do 80 proc. zajmuje wówczas 25 minut. Energia jest odzyskiwana również podczas hamowania. System multimedialny ułatwi wyszukiwanie stacji ładowania, a w przyszłości będzie również obsługiwał funkcję Plug & Charge.

Silnik Skrzynia biegów Maks. moc wyjściowa kW KM Benzyna 1.5 TSI (mHEV) 7-biegowa DSG 110 150 2.0 TSI 7-biegowa DSG 150 204 2.0 TSI 7-biegowa DSG 4×4 195 265 Diesel 2.0 TDI 7-biegowa DSG 110 150 2.0 TDI 7-biegowa DSG 4×4 142 193 Hybryda typu plug-in Wyłącznie jako kombi 1.5 TSI iV 6-biegowa DSG 150 204

Ile kosztuje nowa Skoda Superb - jaka cena w Polsce?

W Polsce już pod koniec listopada 2023 będzie dostępna nowa Skoda Superb kombi z całą gamą jednostek napędowych, w tym jako hybryda plug-in. To celowy zabieg, ponieważ nadwozie z większym bagażnikiem jest najpopularniejsze nad Wisłą. Cena? Nieoficjalnie udało się nam ustalić, że będzie na poziomie schodzącego modelu.

Obecnie Skoda Superb kombi kosztuje od 146 100 zł za model z silnikiem 1.5 TSI/150 KM. Z kolei wersja Laurin & Klement wymaga 180 750 zł. Biorąc pod uwagę bardziej zaawansowaną technikę i lepsze wyposażanie to miła niespodzianka ze strony producenta. Nowy Superb liftback dołączy wiosną 2024 roku. Teraz pora na czwartą premierę…

Oto nowa Skoda Kodiaq, na żywo wygląda świetnie

Nowa Skoda Kodiaq także zadebiutuje w pierwszych miesiącach 2024 roku. Czeski model na żywo wygląda zjawiskowo. Urósł o ponad 6 cm – teraz mierzy 4,76 m, a to już niebezpiecznie blisko SUV-ów klasy wyższej. Żarty się skończyły! Jego design ewoluował i wyszlachetniał – jako pierwszy wykorzystuje elementy nowego języka stylistycznego Modern Solid. Pod względem prezencji zawsze będzie o krok przed sąsiadami na parkingu.

Ostro zarysowane reflektory w najbardziej zaawansowanej odmianie to moduły matrycowe lamp TOP LED Matrix wzbogacone kolorowym wsadem o nazwie Crystallinium (przypomina barwny kryształ). Górna sekcja Bi LED i dolny moduł Matrix to łącznie 36 segmentów świetlnych, czyli dwa razy więcej niż w poprzedniku. W nocy ich układ tworzy charakterystyczny dla SUV-ów Skody układ czterech oczu. U dołu większego klosza mamy cienki pasek LED w kształcie litery L, służący jako światła do jazdy dziennej, postojowe i kierunkowskaz.

Nowy Kodiaq i podświetlany grill, animacja na powitanie kierowcy

Nowy Kodiaq to SUV błyszczący i świecący jak żaden inny w tej klasie. Wszystko przez 14 paseczków LED podświetlających sześciokątny grill między reflektorami. Tyle lampy połączone czerwoną listwą witają animacją świetlną. Do tego są dynamiczne kierunkowskazy z podświetlanymi kryształowymi elementami, podzielonymi na trzy sekcje.

Skoda Kodiaq zaskakuje nowatorskim wnętrzem - tak wygląda rewolucja

Kodiaq od progu wita nowym ładem. Konsola środkowa jest schludna i uporządkowana. Zamiast zegarów mamy 10-calowy wirtualny kokpit, do tego przewidziano wyświetlacz head-up na szybie. Wyświetlacz systemu informacyjno-rozrywkowego o przekątnej 13 cali jest największym, jaki kiedykolwiek pojawił się w tym modelu – pozwala sterować nawigacją, muzyką i klimatyzacją. Kodiaq podobnie jak Superb został wyposażony w pokrętło-przyciski Skoda Smart Dials, czyli trzy obrotowe przyciski z 32-milimetrowymi cyfrowymi wyświetlaczami.

Nowy Kodiaq jest większy – jaka pojemność bagażnika i wymiary wnętrza? (WIDEO)

Bagażnik zwiększono aż o 75 litrów – teraz zapewnia rekordowe 910 l pojemności w wersji 5-osobowej bez składania tylnych siedzeń. Po ich złożeniu ładownia oferuje 2105 l (wzrost o 40 l). W wersji siedmiomiejscowej kufer mieści teraz 340 l, czyli o 70 l więcej niż poprzednio, oraz 845 l po złożeniu siedzeń trzeciego rzędu (wzrost o 80 l). Maksymalna pojemność ładunkowa siedmiomiejscowego samochodu dochodzi do 2035 l, czyli o 30 l więcej niż w pierwszej generacji. SUV Skody jest bezkonkurencyjny.

Trwa ładowanie wpisu

Nowa Skoda Kodiaq vs "stary" Kodiaq, wymiary i różnice

Wymiary (w porównaniu do obecnego modelu) Skoda Kodiaq Długość [mm] 4758 (+61) Szerokość [mm] 1864 Wysokość [mm] 1657 Rozstaw osi [mm] 2791 Przestrzeń nad głową w trzecim rzędzie siedzeń (7 miejsc) [mm] 920 (+15) Pojemność bagażnika [litry] 910 (+75)

Nowa Skoda Kodiaq nie rezygnuje z silników spalinowych. Benzyna czy diesel?

Skoda Kodiaq, podobnie jak Superb, zaoferuje tradycyjne silniki spalinowe oraz napęd hybrydowy plug-in. Jednostki benzynowe to: 1.5 TSI o mocy 150 KM z technologia miękkiej hybrydy, wyżej stoi turbobenzynowy silnik 2.0 TSI o mocy 204 KM. Do tego są dwie jednostki 2.0 TDI, które generują odpowiednio 150 KM i 193 KM. Topowy silnik Diesla i benzynowy są seryjnie łączone z napędem 4x4. Kodiaq jako hybryda plug-in – tu silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM i jednostka elektryczna tworzą system o mocy 204 KM. W trybie EV pojemny akumulator 25,7 kWh zapewnia ponad 100 km zasięgu.

Nowa Skoda Kodiaq - wersje silnikowe i moc (tabela)

Silnik Skrzynia biegów Maks. moc wyjściowa kW KM Benzyna 1.5 TSI (mHEV) 7-biegowa DSG 110 150 2.0 TSI 7-biegowa DSG 4×4 150 204 Diesel 2.0 TDI 7-biegowa DSG 110 150 2.0 TDI 7-biegowa DSG 4×4 142 193 Hybryda typu plug-in Wyłącznie jako kombi 1.5 TSI iV 6-biegowa DSG 150 204

Parasol i skrobaczka to jeszcze nic! Skoda Kodiaq zaskakuje pakietem 28 patentów

Drobne rozwiązania, które polepszają funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody – z każdym modelem debiutują nowe gadżety i zawsze dają użytkownikowi frajdę z odkrywania ich oraz testowania przydatności. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc w życiu codziennym, to nowy Kodiaq wywraca stolik. Obok znanej z poprzednika ochrony krawędzi drzwi i elektrycznej blokady tylnych drzwi przed dziećmi teraz zaskakuje pakietem 28 patentów spod hasła "Simply Clever".

Lista nowinek obejmuje m.in.: środkowy podłokietnik tylnych siedzeń ze zintegrowanym uchwytem na tablet i schowek z uchwytem na kubek na tunelu środkowym, a także czyścik do wyświetlaczy dotykowych. Z tyłu każdego przedniego siedzenia pojawiła się podwójna kieszeń na dokumenty, czasopisma czy smartfon. Parasol i skrobaczka do lodu powstały z ekologicznych materiałów.

Nowa Skoda Kodiaq - kiedy ceny w Polsce? Wjedzie na szczyt? Opinia

Nowa Skoda Kodiaq na polskim rynku zadebiutuje w 2024 roku. Szanse? Nowy Kodiaq ponownie zaskoczy przestronnością i praktycznością wnętrza. W tej kategorii pozostaje niedościgniona, reszta SUV-ów tej klasy może się pakować. Czesi dodając do tego szlachetny styl oraz tradycyjne jednostki benzynowe i silnik Diesla 2.0 TDI stworzyli auto, które powinno przynajmniej powtórzyć sukces obecnej generacji.

Nowa Skoda Enyaq 85 wjeżdża do Polski, to SUV dla dużej rodziny

Piątą premierą jest odmłodzona Skoda Enyaq. Czeski SUV w zmodernizowanej odsłonie to nie tylko świeży styl, ale też solidnie wzmocniony napęd. Za nowym oznaczeniem 85 i 85x na klapie bagażnika kryją się poważne modyfikacje względem schodzącego modelu Enyaq 80. Na co mogą liczyć kierowcy?

Skoda Enyaq 85 to nowe oprogramowanie 4.0 i lepsze wyposażenie

Nowy Enyaq 85 zyskał też lepsze multimedia z nową szatą graficzną i bardziej intuicyjnym menu. Ekran główny daje możliwość konfiguracji do pięciu ulubionych skrótów sterujących funkcjami auta – takimi jak asystent pasa ruchu, ogrzewanie przedniej szyby czy funkcja recyrkulacji powietrza. Ikonkami z paska w dolnej części wyświetlacza można aktywować do trzech aplikacji, np. nawigację, menu telefonu komórkowego lub odtwarzacz multimedialny. Skoda przeprojektowała też przyciski sterujące. Kolejną innowacją jest funkcja Walk Away Locking – teraz po odejściu od auta drzwi zablokują się automatycznie. Niebawem dojdzie też funkcja Remote Park Assist, umożliwiająca zdalne parkowanie poprzez aplikację (ruch auta do przodu i do tyłu) i układ zapobiegający stoczeniu się auta (Anti-rolling System).

Elektryczny SUV dostał też najnowsze oprogramowanie 4.0, która wprowadza między innymi całkowicie przeprojektowany interfejs użytkownika. Cyfrowy zestaw wskaźników i wyświetlacz head-up ucieszy świeżą grafiką. Asystent głosowy Laura lepiej zrozumie polecania, a kierowca zobaczy zapis swojej prośby w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu.

Nowa Skoda Enyaq 85 to napęd mocniejszy o 81 KM. Jakie przyspieszenie i zasięg?

Skoda Enyaq 85 dostała nowe silniki elektryczne. Stąd moc wzrosła z 204 KM o 81 KM do 285 KM! Efekt to lepsze osiągi. Enyaq 85 z napędem na tylne koła rozpędzi się od 0 do 100 km/h w 6,7 sekundy, czyli prawie 2 sekundy szybciej niż poprzedni tylnonapędowy Enyaq 80. Prędkość maksymalna wynosi teraz 180 km/h zamiast 160 km/h. Czesi obiecują 561 km zasięgu, czyli 28 km więcej. Ulepszony Enyaq Coupe 80 zajedzie jeszcze dalej – do 570 km.

Z kolei Enyaq 85x (285 KM) z elektrycznym napędem 4x4 przyspieszy od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,6 sekundy (poprzednik 6,9 s). Zasięg to 535 km wobec 521 km w starym modelu. Smuklejsza wersja Enyaq Coupe 85x na jednym ładowaniu ma pokonać aż 542 km (o 30 km lepiej).

Nowa Skoda Enyaq RS najmocniejsza i najszybsza w historii

Topowa Skoda Enyaq RS dostała zastrzyk wzmacniający z 299 KM do 340 KM! Co czyni ten model najmocniejszym i najszybszym seryjnym autem w 128 letniej historii czeskiej marki. Przyspieszenie od zera do 100 km/h zajmie zaledwie 5,5 sekundy w obu wariantach nadwozia (o sekundę szybciej wobec poprzednika). Zasięg klasycznego SUV-a wzrośnie z 516 km do 540 km, a Coupe z 522 km do 547 km.

Skoda Enyaq 85 i szybsze ładowanie, nowe oprogramowanie czyni cuda

Wdrożenie świeżego softu odblokowało możliwość wstępnego podgrzewania akumulatora przed rozpoczęciem ładowania. Szczytowa moc osiągnie do 175 kW, co oznacza uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. pojemności w 28 minut.

Nowa Skoda Enyaq 85 i Enyaq RS - oto ceny w Polsce

Skoda Enyaq 85 kosztuje od 237 100 zł. Elektryczny SUV z napędem 4x4, czyli Enyaq 85x to wydatek od 247 550 zł.

Ładniejsza Skoda Enyaq Coupe 85 z napędem na tylne koła wymaga przynajmniej 247 550 zł. Enyaq Coupe 85x startuje z poziomu 258 tys. zł.

Skoda Enyaq Pojemność akumulatora brutto Maksymalny zasięg WLTP Moc maksymalna Przyspieszenie 0-100 km/h Rodzaj napędu Cena 60 62 kWh 396 km 179 KM 8,7 s tylny 209 850 zł 85 82 kWh 561 km 285 KM 6,7 s tylny 237 100 zł 85x 82 kWh 535 km 285 KM 6,6 s 4x4 247 550 zł 85 Sportline 82 kWh 552 km 285 KM 6,7 s tylny 261 550 zł 85x Sportline 82 kWh 526 km 285 KM 6,6 s 4x4 261 550 zł RS 82 kWh 540 km 285 KM 5,5 s 4x4 273 850 zł 85 L&K 82 kWh 549 km 285 KM 6,7 s tylny 270 850 zł 85x L&K 82 kWh 524 km 285 KM 6,6 a 4x4 281 300 zł

Nowa Skoda Enyaq Coupe 85 - ceny i wersje wyposażenia