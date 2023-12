Nowa Skoda Enyaq 85 i 85x wjeżdża do gry w Polsce

Skoda Enyaq to pierwszy elektryczny SUV czeskiej marki. Od debiutu w 2020 roku w fabryce w Mlada Boleslav wyprodukowano ponad 160 tys. egzemplarzy modeli Enyaq i Enyaq Coupe, przy czym w banku jest przeszło 215 tys. zamówień. Tylko tym w tym roku na drogi wyjechało 55 tys. sztuk tego auta, co stanowi wzrost o ponad 47 proc. Enyaq w Niemczech jest najpopularniejszym EV, w Europie zajmuje czwartą lokatę. Dziś Czesi zachęceni sukcesem wprowadzają na rynek odmłodzoną odsłonę swojego hitu…

Skoda Enyaq po modernizacji to nie tylko świeży styl i lepsze wyposażenie, ale też solidnie wzmocniony napęd. Za nowym oznaczeniem 85 i 85x na klapie bagażnika kryją się poważne modyfikacje względem schodzącego modelu Enyaq 80. Na co mogą liczyć kierowcy?

Skoda Enyaq 85 i 85x, czyli nowy napęd w nowym stylu Laurin & Klement

Absolutną nowością w gamie jest najlepiej wyposażona wersja Laurin & Klement. Żeby zrozumieć jej fenomen trzeba cofnąć się do początków czeskiej marki. Skoda pojawiła się na świecie 1895 roku, dlatego należy do grona pięciu marek samochodowych z najdłuższą historią. Właśnie 128 lat temu mechanik Vaclav Laurin i księgowy Vaclav Klement doszli do wniosku, że warto wejść w biznes… rowerowy. Po rowerach Slavia i motocyklach Laurin & Klement pierwszym samochodem zbudowanym w miejscowości Mlada Boleslav był Laurin & Klement Voiturette A z jednolitrowym, dwucylindrowym silnikiem V o mocy 7 KM. Pojazd poruszał się z maksymalną prędkością 40 km/h. Obecnie Laurin & Klement to najbardziej luksusowa i pełna elegancji wersja samochodów produkowanych przez Skodę. Do tej arystokracji właśnie awansował nowicjusz…

Oto nowa Skoda Enyaq 85. Reflektory Full LED Matrix i świecący grill Crystal Face w Laurin & Klement

Skoda Enyaq 85 Laurin & Klement ustawiona na 21-calowych alufelgach Asterion i z detalami w kolorze Platinum Grey na zderzakach, dyfuzorze i lusterkach zewnętrznych wjeżdża na szczyt gamy czeskiej marki. Na żywo wygląda świetnie. Kierowcę wita animacją seryjnych matrycowych reflektorów Full LED Matrix. Pojedynczy moduł lamp ma 24 diody sterowane indywidualnie, dzięki temu światła drogowe mogą być włączone przez cały czas bez oślepiania innych. Kamera umieszczona na przedniej szybie wykryje nadjeżdżające pojazdy oraz odbijających światło ludzi i obiekty, a inteligentna technologia automatycznie wyłączy poszczególne segmenty wiązki światła jednocześnie dobrze oświetlając trasę. To jednak nie koniec popisów…

Enyaq 85 L&K także standardowo błyszczy i świeci. Wszystko przez 131 diod podświetlających cały przedni pas między reflektorami – ten efektowny detal styliści nazwali Crystal Face. I tak hojnie wyposażona czeska rakieta jest gotowa do startu. Jednak zanim zakręcą się koła warto lepiej rozejrzeć się w środku.

Skoda Enyaq i nowe wnętrze na poziomie

Enyaq L&K wnętrzem śmiało aspiruje do wyższych sfer. Aranżacją, sposobem wykonania i gatunkiem zastosowanych tworzyw wprowadza nową jakość. Od progu witają fotele z seryjną funkcją masażu i wentylacji oraz podgrzewana kierownica. Można wybierać z dwóch wystrojów kabiny Design Selections. Standardem jest wersja L&K Shell z beżową, skórzaną tapicerką. Alternatywa to pakiet L&K Black z czarną skórą. Przednie siedzenia i zewnętrzne tylne są podgrzewane.

Zaletą 4,6-metrowego SUV-a Skody pozostaje przestronność. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi, nad głową jest bardzo dużo miejsca i nie przeszkadza nawet opadająca linia dachu w Coupe. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 15 cm luzu. Pozytywnie nastraja też ambientowe podświetlenie kabiny. Drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Skoda Enyaq 85 to nowe oprogramowanie 4.0 i lepsze wyposażenie

Nowy Enyaq 85 zyskał też lepsze multimedia z nową grafiką i bardziej intuicyjnym menu. Ekran główny daje możliwość konfiguracji do pięciu ulubionych skrótów sterujących funkcjami auta – takimi jak asystent pasa ruchu, ogrzewanie przedniej szyby czy funkcja recyrkulacji powietrza. Ikonkami z paska u dołu wyświetlacza można aktywować do trzech aplikacji, np. nawigację, menu telefonu komórkowego lub odtwarzacz multimedialny.

Skoda przeprojektowała też przyciski sterujące. Kolejną innowacją jest funkcja Walk Away Locking – teraz po odejściu od auta dalej niż na 2,5 metra drzwi zablokują się automatycznie. Niebawem dojdzie też funkcja Remote Park Assist, umożliwiająca zdalne parkowanie poprzez aplikację (ruch auta do przodu i do tyłu) i układ zapobiegający stoczeniu się auta (Anti-rolling System).

Najnowsze oprogramowanie 4.0 wprowadza całkowicie przeprojektowany interfejs użytkownika. Cyfrowym frykasem jest zmodernizowany wyświetlacz head-up z funkcją rozszerzonej rzeczywistości, który ucieszy bardziej czytelną grafiką. Jak działa? Najważniejsze informacje zdają się być prezentowane kilka metrów przed autem – niebieskie animowane strzałki pomagają w porę skręcić, a kreska poniżej pokazuje, że aktywny tempomat zauważył samochód jadący z przodu. Z kolei pomarańczowe linie z lewej i prawej strony informują o interwencji adaptacyjnego asystenta pasa ruchu Adaptive Lane Assist (system pomaga nawet pokonać zakręty). Rozwiązanie spisuje się wybornie.

Teraz asystent prędkości wykorzystuje rozpoznawanie znaków drogowych i dane nawigacyjne, aby w razie potrzeby płynniej dostosować prędkość. W praktyce przed każdym wjazdem na teren zabudowany nowa Skoda Enyaq 80x łagodnie redukowała prędkość do 50 km/h.

Nowa Skoda Enyaq 85 - LAURA sprawdzi pogodę w mieście docelowym (zobacz wideo)

Nowy Enyaq, a raczej zamknięta w nim sztuczna inteligencja o imieniu Laura, lepiej rozumie polecania, a zapis prośby można zobaczyć w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu. Asystentka potrafi podać np. stolicę państwa czy sprawdzić pogodę w docelowym mieście (WIDEO). Nowe menu ustawień foteli z poziomu ekranu multimediów pozwala kierowcy wyregulować przednie siedzenie pasażera – sprytne jeśli np. trzeba zmieścić dziecięcy fotelik czy zrobić więcej miejsca z tyłu.

Nowa Skoda Enyaq 85 to napęd mocniejszy o 81 KM. Jakie przyspieszenie i zasięg?

Skoda Enyaq 85 dostała nowy układ napędowy z… Volkswagena ID.7. Silnik montowany przy tylnej osi debiutował niedawno w elektrycznym sedanie niemieckiej marki, a teraz trafił do czeskiego SUV-a. Efekt?

Enyaq 85 zyskał 81 KM i zamiast 204 KM zapewnia 285 KM (545 Nm)! Większa moc to lepsze osiągi – nowość Skody rozpędzi się od 0 do 100 km/h w 6,7 sekundy, czyli prawie 2 sekundy szybciej niż poprzedni tylnonapędowy Enyaq 80. Prędkość maksymalna wynosi 180 km/h zamiast 160 km/h. Czesi obiecują 565 km zasięgu, czyli 17 km więcej. Ulepszony Enyaq Coupe 80 zajedzie jeszcze dalej – do 576 km.

Podczas jazd testowych tylnonapędowa Skoda Enyaq 85 Laurin & Klement po 180-kilometrowej trasie, obejmującej także autostrady, wyświetliła średnie zużycie energii na poziomie 20 kW/100 km. To dobry wynik, gdy weźmiemy pod uwagę wymiary i moc auta. Oznacza to, że w przypadku tej wersji zasięg ok. 480 km wydaje się realny.

Z kolei Enyaq 85x (285 KM) z elektrycznym napędem 4x4 przyspieszy od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,6 sekundy (poprzednik 6,9 s). Zasięg to 538 km wobec 524 km w starym modelu. Smuklejsza wersja Enyaq Coupe 85x na jednym ładowaniu ma pokonać aż 548 km (o 14 km lepiej).

Nowa Skoda Enyaq RS najmocniejsza i najszybsza w historii - jak jeździ?

Topowa Skoda Enyaq RS dostała zastrzyk wzmacniający z 299 KM do 340 KM! Co czyni ten model najmocniejszym i najszybszym seryjnym autem w 128 letniej historii czeskiej marki. Możliwości?

Na drodze wrażenie robi przyspieszanie. Enyaq RS rusza z zaskakującym impetem. Nowy napęd elektryczny zapewnia świetne osiągi, a 5,5 s od zera do 100 km/h wydają się jak najbardziej możliwe (o sekundę szybciej wobec poprzednika). Dociśnięcie "gazu" brutalniej wbija plecy w fotel i trzyma dopóki nie odpuścimy. Elastyczność? Manewry wyprzedzania przypominają jazdę motocyklem. Rzadko zdarzają się spalinowe modele, które są w stanie nadążyć za Skodą. Jednak możliwości na prostej to dopiero połowa frajdy. Ukryty w podłodze akumulator wydaje się działać jak magnes przyciągający auto do drogi. Napęd na cztery koła sprawia, że SUV Skody stabilnie wchodzi i wychodzi z zakrętów. Ta sprawność niejednemu może zaimponować. Fakt, swoje waży (ok. 2,7 tony, w tym ok. 500 kg baterii), ale wcale się tego nie czuje, bo zwinnie pokonuje łuki. Zasięg klasycznego SUV-a RS na papierze wzrósł z 516 km do 541 km, a Coupe z 523 km do 547 km.

Skoda Enyaq 85x i RS - szybsze ładowanie, podgrzewanie baterii i nowe oprogramowanie

Skoda przy okazji modernizacji w wersjach Enyaq 85x i RS wprowadziła akumulator 82 kWh z ulepszonym składem chemicznym ogniw i udoskonaloną funkcją zarządzania. Wdrożenie świeżego softu odblokowało też nową funkcję wstępnego podgrzewania baterii przed rozpoczęciem ładowania. Zimą jak znalazł! Można ją aktywować z poziomu menu wyświetlacza centralnego lub automatycznie – wówczas samochód na podstawie danych z nawigacji rozpozna, że zbliża się do szybkiej ładowarki i zacznie sam podgrzewać baterię. Efekt? Szczytowa moc osiągnie do 175 kW, co oznacza uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. pojemności w zaledwie 28 minut (o 8 minut szybciej niż w poprzedniku). Maksymalna moc ładowania tylnonapędowej Skody Enyaq 85 pozostała na poziomie do 135 kW.

Skoda Enyaq - nowe warianty układu napędowego

Skoda Enyaq 85 Skoda Enyaq 85x Skoda Enyaq RS Napęd na tylne koła Napęd na cztery koła Napęd na cztery koła Moc wyjściowa 210 kW/285 KM 210 kW/285 KM 250 kW/340 KM Prędkość maksymalna 180 km/h 180 km/h 180 km/h Maks. szybkość ładowania 135 kW 175 kW 175 kW

Nowa Skoda Enyaq 85 i Enyaq RS - ceny w Polsce

Skoda Enyaq 85 kosztuje od 237 100 zł. Elektryczny SUV z napędem 4x4, czyli Enyaq 85x to wydatek od 247 550 zł.

Ładniejsza Skoda Enyaq Coupe 85 z napędem na tylne koła wymaga przynajmniej 247 550 zł. Enyaq Coupe 85x startuje z poziomu 258 tys. zł.

Skoda Enyaq Pojemność akumulatora brutto Maksymalny zasięg WLTP Moc maksymalna Przyspieszenie 0-100 km/h Rodzaj napędu Cena 60 62 kWh 396 km 179 KM 8,7 s tylny 209 850 zł 85 82 kWh 561 km 285 KM 6,7 s tylny 237 100 zł 85x 82 kWh 535 km 285 KM 6,6 s 4x4 247 550 zł 85 Sportline 82 kWh 552 km 285 KM 6,7 s tylny 261 550 zł 85x Sportline 82 kWh 526 km 285 KM 6,6 s 4x4 261 550 zł RS 82 kWh 540 km 285 KM 5,5 s 4x4 273 850 zł 85 L&K 82 kWh 549 km 285 KM 6,7 s tylny 270 850 zł 85x L&K 82 kWh 524 km 285 KM 6,6 a 4x4 281 300 zł

