Nowa Skoda Kamiq w Polsce. Nie tylko styl robi różnicę

Skoda Kamiq wjechała na rynek w 2019 roku. Nazwa najmniejszego SUV-a czeskiej marki wzięła się z języka Inuitów zamieszkujących północną Kanadę i Grenlandię, a oznacza zdolność dopasowania się do każdej sytuacji. Trzeba przyznać, że ponad 4,2-metrowy model idealnie trafił w gust kierowców. Dość powiedzieć, że Kamiq przez dwa lata z rzędu w 2021 i 2022 roku był najchętniej kupowanym modelem producenta na świecie (dostępny na 60 rynkach), a od debiutu na drogi wyjechało ponad 350 tys. sztuk tego auta.

Teraz przyszła pora na zmianę warty, stąd decyzja o modernizacji. Różnice w porównaniu do pierwszego wcielenia widać gołym okiem.

Skoda Kamiq 2024 – nowy wygląd, światła LED w standardzie

Nowa Skoda Kamiq zyskała większy i bardziej pionowy grill z podwójnym użebrowaniem w kształcie litery U oraz dwuczęściowe reflektory o nowych proporcjach. Światła do jazdy dziennej i kierunkowskazów z czterema segmentami LED są teraz węższe, a umieszczone niżej światła drogowe mają nową formę.

SUV Skody już w bazowej wersji dostanie reflektory Full LED, a z opcji po raz pierwszy można wybrać lampy Top LED Matrix (standard w najwyższej odmianie Monte Carlo), dynamicznie dopasowujące strumień światła do sytuacji na drodze. Nowe reflektory dzięki współpracy z kamerą potrafią nie tylko aktywnie doświetlać zakręty, lecz także "wycinać" auta nadjeżdżające z przeciwka, tak by nie oślepiać innych kierowców. W tej wersji kierunkowskazy są zdynamizowane.

Tył wyróżnia się zmienioną formą trzyczęściowych lamp zamkniętych pod dzielonym kloszem – tu kierunkowskazy także są dynamiczne. Nowy dyfuzor (czarny lub ze srebrnymi wstawkami) optycznie poszerza auto. Nazwa SKODA na klapie bagażnika jest już wypisana czcionką zgodną z najnowszą wizualizacją marki. Czesi wprowadzili też nowe wzory felg aluminiowych: srebrne 17-calowe obręcze Kajam z czarnymi wstawkami aerodynamicznymi, 18-calowe obręcze Fornax w kolorze srebrnym oraz 18-calowe srebrne obręcze Ursa z czarnymi wstawkami aerodynamicznymi.

Skoda Kamiq – wnętrze, wyposażenie i nowe ekrany

Nowa Skoda Kamiq wjeżdża na rynek uzbrojona w trzy pakiety wyposażenia: Essence, Selection i Monte Carlo, z sześcioma wariantami wykończenia i materiałami z recyklingu.

Rewolucja zaszła również w systemach multimedialnych. Technologiczny awans to m.in. seryjnie montowany cyfrowy kokpit - 8-calowy wyświetlacz zastępuje tradycyjne zegary. Zamiast tego można dobrać większy wirtualny kokpit o przekątnej 10,25 cala - oferuje pięć podstawowych widoków i pozwala na dowolną konfigurację prezentowanych informacji.

System multimedialny można obsługiwać za pomocą centralnego ekranu dotykowego o przekątnej od 8,25 do 9,25-cala, przycisków i pokręteł na kierownicy. Nowy panel klimatyzacji z fizycznymi przyciskami ucieszy intuicyjnym układem. Do tego sztuczna inteligencja o imieniu Laura rozumie 15 języków. Za dopłatą może mieć cztery porty USB-C o zwiększonej do 45 W mocy dla szybszego ładowania telefonów lub innych elektronicznych gadżetów.

Nowa Skoda Kamiq to pojemność bagażnika większa niż w Golfie

Pod względem rozplanowania wnętrza, przestronności i funkcjonalności Skoda Kamiq jest wzorem w swojej klasie. Przy długości 4,2 m zapewnia bagażnik o pojemności 400 litrów (1395 l po złożeniu tylnych siedzeń). Stąd przy komplecie pasażerów zabierze prawie 20 litrów więcej niż Golf (381/1237 l). Po raz pierwszy do tego auta można zamówić elektrycznie i bezdotykowo sterowaną klapę bagażnika – wystarczy ruch stopą pod zderzakiem.

Jakie wyposażenie i zawieszenie? Nowy Kamiq na bogato

Zamiast standardowego zawieszenia z listy opcji można wybrać obniżony o 10 mm układ Sport Chassis Control, który pozwala na aktywację jednego z dwóch ustawień amortyzatorów. Bezpieczeństwo? Tu Skoda rozdaje szerokim gestem. Standard obejmuje m.in. Front Assist z funkcją monitoringu pieszych, Lane Assist i funkcję rozpoznawania znaków drogowych. Manoeuvre Assist z tylnymi czujnikami parkowania do wykrywania przeszkód podczas manewrowania i automatycznym zatrzymaniem auta w przypadku nieuchronnej kolizji, do tego Hands-on Detection sprawdzający regularnie, czy kierowca trzyma ręce na kierownicy. Z listy opcji można dołożyć np. pakiet Assisted Drive, który obejmuje adaptacyjny tempomat, asystenta pasa ruchu i opcję wykrywania pieszych. Pakiet Assisted Drive plus oferuje dodatkowo wsparcie systemu Side Assist, który ostrzega przed autami zbliżającymi się od tyłu, z odległości do 70 m. Jest też pakiet Winter z funkcją ogrzewania kierownicy i przedniej szyby oraz opcje indywidualne takie jak alarm, hak holowniczy, podgrzewane tylne siedzenia, elektryczna regulacja foteli oraz system nagłośnienia z sobwooferem.

Nowa Skoda Kamiq - jakie silniki? Trzy jednostki benzynowe do wyboru, 1.5 TSI jest najmocniejszy

Silniki? Tu dobre wieści dla kierowców. Skoda Kamiq stawia na sprawdzone do tej pory jednostki spalinowe. Do codziennych zastosowań większości wystarczyć powinien bazowy 3-cylindrowiec 1.0 TSI o mocy 95 KM (175 Nm) połączony z 5-biegową skrzynią manualną. Mocniejszy wariant litrowej doładowanej konstrukcji to 115 KM i 200 Nm.

Najlepsze osiągi zapewni silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM (250 Nm) - kultura pracy tej konstrukcji z układem odłączania dwóch środkowych cylindrów (ACT) w innych Skodach jest bardzo dobra, dlatego też i Kamiq z tym sercem powinien spisywać się na podobnym poziomie. Obie mocniejsze jednostki można mieć 7-stopniowym dwusprzęgłowym automatem DSG 6-biegowej skrzyni manualnej.

Ile kosztuje nowa Skoda Kamiq? Jest tańsza o 11 tys. od Volkswagena T-Cross

Nowa Skoda Kamiq kosztuje od 87 700 zł – tyle trzeba zapłacić za auto w wersji Essence z silnikiem 1.0/95 KM. To o 11 190 zł (!) mniej niż bliźniaczy Volkswagen T-Cross. Czeski SUV w bazowej odmianie oferuje m.in. asystenta pasa ruchu, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, kontrolę odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, rozpoznawanie znaków drogowych, e-call - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, czujniki parkowania z tyłu z Manoeuvre Assist, system multimedialny z ekranem 8,25 cala (2 porty USB, 4 głośniki, Bluetooth), cyfrowe zegary z ekranem 8 cali, klimatyzację manualną, fotel kierowcy regulowany na wysokość, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, elektrycznie sterowane szyby przednie, lusterka boczne z regulowane elektrycznie i podgrzewane, reflektory Full LED, tylne światła LED Basic, czarne relingi dachowe, 16-calowe alufelgi.

Środkowa wersja Selection to dodatkowo: bezkluczykowy system obsługi auta Kessy, kamera cofania, czujniki parkowania z przodu z Manoeuvre Assist, tempomat, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, Smartlink z możliwością połączenia bezprzewodowo, 4 porty USB-C z szybkim ładowaniem 45 W, dodatkowe 4 głośniki, 2-ramienna kierownica obszyta skórą z przyciskami do obsługi radia i telefonu, fotel kierowcy i pasażera regulowany na wysokość oraz pod lędźwie, wybór profilu jazdy Drive Mode Select, elektrycznie sterowane szyby tylne, kieszenie na telefon w tylnej części przednich foteli, światła przeciwmgłowe LED, dwie lamki do czytania z przodu.

Lepiej wyposażona Skoda Kamiq Selection z silnikiem 1.0/95 KM kosztuje od 99 800 zł.

Ile kosztuje nowa Skoda Kamiq Monte Carlo?

Najbogatsza wersja Monte Carlo kusi nie tylko stylem ale i wyposażeniem, które obejmuje: reflektory Full Led Matrix, światła przeciwmgłowe LED z doświetlaniem zakrętów, tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami, elektrycznie składana lusterka, 17-calowe alufelgi, dach panoramiczny, przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika, skórzana sportowa kierownica Monte Carlo wielofunkcyjna (radio, telefon) z pakietem skórzanym, oświetlenie Ambiente (2 kolory - biały/czerwony), sportowe fotele z tapicerką materiałową.

Nowa Skoda Kamiq Monte Carlo jest dostępna z silnikiem 1.0/115 KM lub 1.5/150 KM i kosztuje odpowiednio od 114 250 zł i 122 950 zł.

Skoda Kamiq 2024 - oto nowe ceny i wyposażenie