Toyota Prius nowej generacji debiutuje oficjalnie na polskim rynku i to w trzech wersjach wyposażenia. Tak rozpoczął się desant piątego już wcielenia najsłynniejszej hybrydy. Czego powinni spodziewać się kierowcy? Na rozgrzewkę warto przypomnieć skąd w ogóle wziął się ten wóz…

Toyota Prius jako pierwsza w historii masowo produkowana hybryda zmieniła oblicze motoryzacji, zyskała status legendy oraz olbrzymią popularność. O swoją pozycję musiała jednak walczyć łokciami. Na świecie jako prototyp pojawiła się w 1996 roku, a na rynek wjechała 10 grudnia 1997 roku w czasie podpisywania protokołu z Kioto, w którym państwa z całego świata zobowiązały się do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Toyota Prius nowej generacji debiutuje w Polsce

Pierwsze wcielenie Priusa było sedanem. Dlaczego? Inżynierowie Toyoty wytłumaczyli, że jeśli komponenty hybrydy mieszczą się w takim nadwoziu, to i każde inne swobodnie będzie mogło przyjąć nowatorski układ napędowy. Ale nawet wtedy mało kto wierzył w połączenie silnika spalinowego i elektrycznego. Japończycy mimo wszystko uporczywie trwali przy swoim. Konsekwencja i pracowitość przyniosły owoce. Prius z generacji na generację zyskiwał zwolenników. Trzecia odsłona z lat 2009-2016 była nie tylko najbardziej opływowym samochodem na świecie (współczynnik Cx wynosił 0,25; dzieliła podium z Mercedesem klasy E W212). Wtedy też Prius stał się hitem w Europie.

Nowa Toyota Prius teraz jako pięciodrzwiowym coupe

Dziś hybrydy to najważniejszy napęd Toyoty. Przez 26 lat na całym świecie sprzedano 20 mln aut z napędem hybrydowym, z czego w Polsce niebawem będzie ich 200 tys. Samochody pozwoliły uniknąć emisji ponad 120 mln ton CO 2 . Pojazdy te zdobyły uznanie nie tylko ze względu na niskoemisyjność, lecz także dzięki trwałości i niezawodności. Teraz przyszła pora, by do tych cnót dopisać urodę. Prius 5. generacji jest najładniejszym wcieleniem w 26-letniej historii tego modelu. Jest na czym zawiesić oko…

Nowy Prius to stylistyczna rewolucja, oto wymiary i wnętrze

Toyota Prius zrywa z ekscentrycznymi kształtami czterech poprzedników. Nie jest już klinem, a opływowym pięciodrzwiowym coupe na 19-calowych alufelgach z plasterkiem opony 195/50 i pasem świetlnym z tyłu. Z takim designem ma szanse rozbłysnąć na drogach i jeszcze raz zostać najmodniejszą hybrydą. Przy czym forma nie jest jedynie na pokaz – aby zminimalizować zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla, bryłę auta totalnie podporządkowano aerodynamice.

Prius powstał na platformie GA-C drugiej generacji (korzysta z niej np. Corolla Cross), jeszcze lżejszej i sztywniejszej od poprzedniej. Stąd też zyskał nowe proporcje. Nadwozie obniżono o 50 mm do 1420 mm, a szczyt dachu przesunięto do tyłu. Jednocześnie karoseria została skrócona o 46 mm do 4600 mm i poszerzona o 22 mm do 1782 mm. Rozstaw osi zyskał 50 mm do 2750 mm.

Nowa Toyota Prius na drodze zaskoczy nie tylko prowadzeniem

Przeniesienie baterii z bagażnika pod tylną kanapę w połączeniu z nowym ułożeniem zbiornika paliwa zaowocowało obniżeniem środka ciężkości oraz lepszym rozłożeniem masy – oba te czynniki mają kapitalne znaczenie dla właściwości jezdnych. A pod względem prowadzenia nowy Prius ma oczarowywać zwinnością, dawać frajdę i angażować kierowcę. Zwłaszcza, że dynamiki nie zabraknie.

Jak jeździ Toyota Prius z hybrydą nowej generacji? (WIDEO)

Piąta Toyota Prius wprowadzą kolejną generację hybrydy plug-in o wyższej mocy i bardziej pojemnej baterii. Teraz ten model jest bardziej elektryczny niż spalinowy. W pierwszych liczbach wygląda to tak: benzynowa 2-litrowa jednostka produkuje 152 KM i współpracuje z nowym mocniejszym od spalinówki elektrycznym silnikiem o mocy 163 KM.

Całkowita moc napędu wynosi 223 KM (164 kW). W porównaniu ze starym 122-konnym Priusem plug-in hybrid (z silnikiem 1.8) nowa generacja hybrydy daje ponad 80 proc. więcej mocy. Dlatego debiutant jest nie tylko najładniejszym, ale też najsilniejszym i najbardziej dynamicznym autem w 26-letniej historii modelu. Nowy Prius PHEV od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,7 s, czyli nawet lepiej niż RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM. Inżynierowie zapowiadają również niespotykaną wydajność.

Toyota Prius z nową hybrydą ma spalać 0,5 l benzyny na 100 km, zasięg auta elektrycznego

Zasięg w trybie elektrycznym wzrósł i teraz wynosi 72-86 km wg WLTP wobec 50 km zapewnianych przez poprzednika. Nowy Prius plug-in hybrid na co dzień spisze się jako samochód elektryczny (pod warunkiem regularnego ładowania), a podczas dłuższych wyjazdów będzie działać jak hybryda. Większy zasięg elektryczny to efekt nowej baterii litowo-jonowej 13,6 kWh (poprzednik miał 8,8 kWh). Ogniwa mają teraz wyższą gęstość energii, dzięki czemu mimo większej pojemności akumulator jest na tyle kompaktowy, że mieści się pod tylnym siedzeniem, obniżając środek ciężkości. Montowany na dachu panel słoneczny może wydłużyć zasięg auta w trybie EV maksymalnie o ponad 8 km każdego dnia, a w czasie wielodniowego postoju jest w stanie nawet naładować baterię do pełna.

Spalanie? Toyota podaje, że nowy Prius ma średnio zużywać od 0,5 l/100 km benzyny (wg WLTP dla podstawowej wersji Comfort) i od 0,7 l/100 km dla pozostałych konfiguracji.

Nowa Toyota Prius to koniec zwykłej hybrydy w Europie, ale dlaczego?

Ogromnym zaskoczeniem dla wielu może być to, że Toyota wprowadza do Europy wyłącznie hybrydę plug-in, kiedy inne rynki jako alternatywę mają także tradycyjną hybrydę. Skąd taki ruch? Harold Paton, szef produktu i marketingu Toyota Motor Europe, przyznał w rozmowie, że decyzja nie była dyktowana obostrzeniami emisji spalin. Powodem jest czysty biznes. Prius z klasyczną hybrydą mógłby stanowić wewnętrzną konkurencję np. dla hybrydowej Corolli (która, również świetnie sprawdza się jako taksówka). Japończycy tym wybiegiem unikają kanibalizmu między własnymi autami segmentu C. Paton wskazał też na wysoki stopień hybrydyzacji w Europie – znacznie większy niż w innych regionach świata. Koszty również zaważyły na konfiguracji oferty. Dostosowanie tradycyjnej hybrydy z jaką nowy Prius będzie oferowany np. w USA pod regulacje europejskie wymagałoby większych nakładów finansowych i pracy przy homologacji, niż ewentualne późniejsze zyski. Stąd koniec klasycznej hybrydy pod maską Priusa na Starym Kontynencie. Poza tym w Polsce ostatnio lepiej sprzedawał się Prius plug-in, a jeśli ktoś chciał klasyczną hybrydę, to Corolla była naturalnym wyborem. Tyle z sekretów ukrytych pod maską, a jak wypada wnętrze?

Prius z klasycznymi przyciskami, we wnętrzu dwa ekrany

Po otwarciu drzwi wita nowoczesny kokpit przypominający wnętrze elektrycznej Toyoty bZ4X. Na żywo nowy Prius zaskakuje wysoką jakością materiałów i wykonania – jest lepiej niż w Corolli. Uwagę zwraca 7-calowy wyświetlacz zegarów, na który patrzy się ponad kierownicą i duży, dotykowy ekran systemu multimedialnego (zaskakuje szybkością reakcji i jakością grafiki). Niżej ukłon w stronę tradycjonalistów. Toyota nie skąpi dużych fizycznych przycisków (do obsługi m.in. klimatyzacji i wybranych systemów), które pozytywnie wpływają na ergonomię obsługi, podobnie zresztą jak te umieszczone na ramionach kierownicy. Wszystko działa gładko i z przyjemnym kliknięciem. Obok dźwigni bezstopniowej przekładni mamy zamykany schowek z indukcyjnym panelem do ładowania telefonu, a poza tym w kabinie znalazło się aż sześć gniazd USB-C – po dwa w schowku z podłokietnikiem, pod panelem klimatyzacji i dla pasażerów z tyłu.

Ile miejsca ma nowy Prius z przodu i z tyłu, oraz jaki bagażnik?

Warto też docenić fotel niżej zamocowany nad asfaltem. Siedzi się w pozycji zachęcającej do jazdy, a kierownica sama wchodzi w dłonie. Prowadzenie i orientację w sytuacji ułatwi podświetlenie deski rozdzielczej powiązane z powiadomieniami systemu Toyota Safety Sense, które zmianą kolorów sygnalizuje ostrzeżenia. Miejsca z przodu nie brakuje nawet dla kierowcy o wzroście 186 cm.

Nowa Toyota Prius to nie jest samochód dla taksówkarza?

Tylna klamka ukryta we wnęce otwiera drzwi elektrycznie, mały trójkącik obok to "spust" mechanicznej blokady bezpieczeństwa. W środku na kanapie nie jest już tak swobodnie. Forma nadwozia zwyciężyła z funkcją wnętrza. To nie jest samochód taksówkarski, O ile na wysokości kolan tylnego pasażera o podobnej posturze pozostaje ok. 10 cm luzu, to nad głową zostaje przestrzeni na dwa place.

Pojemność bagażnika pod elektrycznie sterowaną klapą (nowość z Priusie) wynosi 289 l. Paton z TME na zarzut dotyczący płytkości kufra stwierdził, że obok siebie można swobodnie zmieścić ułożone pionowo wzdłuż dłuższego boku dwie walizki oraz złożony wózek dziecięcy. Wierzymy na słowo...

Nowa Toyota Prius i cena w Polsce oraz wyposażenie seryjne

Toyota Prius piątej generacji w Polsce w salonach pojawi się w czerwcu 2023 roku. Jednak auta będzie można zamawiać już w marcu. W podstawowej odmianie Comfort auto kosztuje 199 900 zł. To też koszt zastosowania napędu plug-in, droższego w produkcji od tradycyjnej hybrydy.

Taki samochód oferujem.in. najnowsze systemy bezpieczeństwa czynnego T-MATE z aktualizacjami online, system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym 12,3 cala, asystentem głosowym i nawigacją online, światła LED, felgi aluminiowe, podgrzewane przednie fotele i elektryczną regulację fotela kierowcy.

Nowa Toyota Prius w wersji Prestige i adaptacyjne światła drogowe

Wersja Prestige w cenie 211 900 zł to m.in. cyfrowe lusterko wsteczne, elektrycznie unoszona klapa bagażnika, listwy LED w tylnych światłach, większe koła aluminiowe czy podgrzewanie kierownicy. Atutem tej konfiguracji są nowoczesne światła matrycowe w technologii LED z systemem adaptacyjnych świateł drogowych. Technologia ta nie tylko automatycznie przełącza światła drogowe na mijania, ale reguluje kształt snopa światła tak by nie oślepiać innych kierowców. Toyotę Prius Prestige można dodatkowo doposażyć w panoramiczny szklany dach za 3500 zł.

Najlepiej wyposażona Toyota Prius Executive i dach fotowoltaiczny, który zwiększa zasięg

Topowa Toyota Prius Executive kosztuje 239 900 zł. W tej konfiguracji cena obejmuje dodatkowo m.in. monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, wentylację przednich foteli i pamięć ustawień fotela kierowcy czy zaawansowanego asystenta parkowania Toyota Teammate. Najwyższą wersję Priusa wyróżnia także dach z panelami fotowoltaicznymi, który w ocenie inżynierów może ładować baterię czystą energią i wydłużyć zasięg auta w trybie EV maksymalnie o 8,7 km każdego dnia.

Toyota Prius, dane techniczne, wymiary, osiągi