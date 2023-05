Reklama

Toyota Yaris doczekała się pierwszej modernizacji i jednocześnie zyskuje zupełnie nową hybrydę 5. generacji. Japoński producent nie rezygnuje jednak ze starszej wersji napędu. Oto szczegóły i różnice…

Debiutujący Yaris Hybrid 130 dostał pod maskę nową przekładnię, większy i mocniejszy silnik elektryczny plus lepsze oprogramowanie układu sterowania mocą. Efekty?

Toyota Yaris Hybrid 130 to nowa hybryda 5. generacji, jakie różnice?

Nowa hybryda 1.5 produkowana na Dolnym Śląsku zapewni teraz 130 KM mocy zamiast 116 KM. Wzrost momentu obrotowego też jest solidny, bo aż o 30 proc. ze 141 Nm do 185 Nm! Zmiany przekładają się nie tylko na przyspieszenie, ale też na lepszą elastyczność auta, co szczególnie ważne w trakcie wyprzedzania. Auto rozpędza się od 0 do 100 km/h o pół sekundy szybciej (9,2 s), krótszy jest też zryw od 80 do 120 km/h (7,5 s).

Nowa Toyota Yaris to lepsze wyposażenie

Nowa Toyota Yaris jest też na czasie pod względem bezpieczeństwa. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia zyskał system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach - reaguje na gwałtowne wciśnięcie gazu podczas wolnej jazdy (zapobiega wjechaniu w kufer auta poprzedzającego). Doszedł też asystent skrętu na skrzyżowaniach. Na liście nowości jest jeszcze wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia (teraz zapobiega kolizjom czołowym), układ zapobiegania kolizjom bocznym oraz system redukcji prędkości w zakrętach.

Asystent bezpiecznego wysiadania ostrzeże o nadjeżdżającym rowerzyście lub aucie jeśli prowadzący lub pasażer spróbują otworzyć drzwi. Kolejna nowość to przypominanie kierowcy, by sprawdził, czy nie zostawił czegoś na tylnych siedzeniach, zanim zamknie samochód.

Yaris 2023 pozwoli także na bezprzewodową aktualizację pokładowego oprogramowania (w trybie OTA; Over the air). Dzięki temu nawet po 5 latach funkcjonalność jego systemów bezpieczeństwa będzie lepsza niż na początku. Ciągle udoskonalanie softu pozwoli na przykład uruchamiać nowe elementy wyposażenia czy zwiększyć wydajność napędu hybrydowego.

Nowy układ Emergency Driving Stop System pomoże, gdy kierowca zasłabnie. Jeśli system wykryje, że przez określony czas prowadzący nie wykonał żadnego ruchu kierownicą, nie dotykał hamulca i pedału przyspieszenia, włączy ostrzeżenie dźwiękowe. Jeśli nadal nie będzie reakcji, auto zatrzyma się, włączy światła awaryjne i odblokuje drzwi

Nowa Toyota Yaris 2023 z lepszym tempomatem w wyposażeniu

W nowym Yarsie zastosowano ulepszony aktywny tempomat adaptacyjny, którego działanie jest szybsze i bardziej naturalne. Stąd np. gdy przed Yarisa wjedzie inne auto, wytracanie prędkości będzie łagodniejsze. Kierowca może też ustawić większy dystans od poprzedzającego pojazdu. System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu teraz jest w stanie wykryć, czy kierowca próbuje ominąć jakąś przeszkodę czy inny pojazd i wyłącza ostrzeżenie. Asystent utrzymania pasa ruchu został ulepszony, a układ rozpoznawania znaków potrafi po jednym kliknięciu dostosować prędkość auta do tej na znakach.

Nowa Toyota Yaris i nowe multimedia oraz większy ekran

Nowa Toyota Yaris zyskała nowe cyfrowe zegary: 7-calowe w wersji Comfort i 12,3-calowe w odmianach Executive, GR SPORT i Premiere Edition. Z kolei ekran stacji multimedialnej to 9 lub 10,5 cala. W ocenie Toyoty nikt nie oferuje większych wyświetlaczy w tym segmencie.

Nowa Toyota Yaris to cyfrowy kluczyk w telefonie i nawigacja w chmurze

System multimedialny Toyota Smart Connect oferuje również nawigację w chmurze czy sterowanie głosowe. Wystarczy powiedzieć np. "Hej Toyota, jest mi zimno" i wzrośnie temperatura w układzie klimatyzacji.

Nowy Yaris jest pierwszym autem Toyoty z cyfrowym kluczykiem. Z poziomu aplikacji MyT w smartfonie daje dostęp do auta aż pięciu osobom. Pozwoli otworzyć lub zamknąć drzwi, a także uruchomić samochód bez wyjmowania telefonu z kieszeni lub torebki.

Nowa Toyota Yaris Hybrid 130 Premiere Edition, jakie wyposażenie?

Wraz z premierą nowego Yarisa na rynku debiutuje wersja specjalna Premiere Edition. Samochód będzie oferowany w z zupełnie nowym lakierem Neptune Blue w połączeniu z czarnym dachem. Niebieskie wstawki pojawią się też we wnętrzu na fotelach, listwach dekoracyjnych deski rozdzielczej i boczkach drzwi. Do tego są nowe 17-calowe felgi aluminiowe. Yaris Premiere Edition będzie dostępny także w dwóch innych dwukolorowych wariantach z czarnym dachem i lakierami Platinum Pearl White oraz Silver Metallic.

Wersje Comfort oraz Style zyskają nowe, pięcioramienne felgi aluminiowe ze srebrnym lub maszynowym wykończeniem. We wnętrzu nowy wzór tapicerki. We wszystkich wersjach będzie dostępny nowy lakier Juniper Blue.

Nowa Toyota Yaris i Yaris Hybrid 130, kiedy ceny w Polsce?

Nowa Toyota Yaris na polskim rynku zadebiutuje w lipcu 2023 roku. Wtedy też poznamy ceny i ruszy możliwość rezerwacji aut przez internet.

Wersje GR SPORT oraz Premiere Edition będą miały 130-konny napęd hybrydowy w standardzie. Dotychczasowy układ o mocy 116 KM będzie oferowany w nowym Yarisie równolegle.

Nowa Toyota Yaris Hybrid 130 vs poprzedni Yaris Hybrid, dane techniczne, różnice, wymiary, pojemność bagażnika

Napęd HYBRID 115 HYBRID 130 Typ 3-cylindrowy, rzędowy Mechanizm zaworów DOHC, 12-zaworowy z VVT-IE i VVT-i Wtrysk paliwa Bezpośredni, wielopunktowy Pojemność (cm3) 1490 1490 Łączna moc KM/kW 116 / 85 130 / 96 Maks. moment obrotowy Nm 141 185 Moc silnika kW / obr/min 68 / 5500 68 / 5500 Maks. moment obrotowy silnika Nm / obr/min 120 / 3600-4800 120 / 3600-4800

Osiągi HYBRID 115 HYBRID 130 Prędkość maks. km/h 175 175 Przyspieszenie 0-100 km/h s 9,7 9,2

Zużycie paliwa HYBRID 115 HYBRID 130 Średnio wg WLTP l/100 km 4,1-4,9 4,2-5,1 Pojemność zbiornika paliwa 36

Podwozie Przednie zawieszenie Kolumny MacPhersona Tylne zawieszenie Belka skrętna Układ kierowniczy Rack&Pinion Maksymalny zakres 1,73 obrotu Promień zawracania kół m 4,9 Promień zawracania karoserii m 5,2 Hamulce Przód Tarcze wentylowane, 1-tłoczkowe zaciski Tył Tarcze, 1-tłoczkowe zaciski

Wymiary zewnętrzne Długość mm 3940 Szerokość mm 1745 Wysokość mm 1500 Rozstaw kół przednich mm 1521 – 1531 Rozstaw kół tylnych mm 1518 – 1528 Rozstaw osi mm 2560 Przedni zwis mm 790 Tylny zwis mm 590

Bagażnik Pojemność l 286