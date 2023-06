Reklama

Toyota od pięciu lat realizuje w Europie strategię oferowania popularnych modeli z dwoma napędami hybrydowymi do wyboru. Demokratyzację gamy rozpoczęła Corolla – obecna 12. generacja jako pierwsza weszła na rynek z 1,8- i 2-litrową hybrydą. C-HR od 2019 roku to także ten sam hybrydowy duet. Z kolei Corolla Cross jako pierwsza wprowadziła na rynek dwie najnowsze hybrydy 5. generacji – 1.8 Hybrid o mocy 140 KM i 2.0 Hybrid/197 KM. Tym samym śladem w 2023 roku poszła tradycyjna Corolla po modernizacji.

Teraz do kompaktowego trio dołącza odmłodzony Yaris Hybrid 130 z produkowaną na Dolnym Śląsku nową hybrydą 5. generacji o większej mocy i lepszych osiągach. Japoński producent nie rezygnuje jednak ze starszej wersji napędu. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Reklama

Toyota Yaris Hybrid 130 wjedża so Polski. To nowa hybryda 5. generacji

Debiutujący Yaris Hybrid 130 dostał pod maskę nową przekładnię, większy i mocniejszy silnik elektryczny plus lepsze oprogramowanie układu sterowania mocą. Efekty?

Reklama

Nowa hybryda 1.5 produkowana na Dolnym Śląsku zapewni teraz 130 KM mocy zamiast 116 KM. Wzrost momentu obrotowego też jest solidny, bo aż o 30 proc. ze 141 Nm do 185 Nm! Wzmocnienie przekłada się nie tylko na przyspieszenie, ale i na lepszą elastyczność auta, co szczególnie ważne w trakcie wyprzedzania.

Już na papierze Yaris Hybrid 130 jest wyraźnie bardziej dynamiczny – po prostu szybciej reaguje na gaz. Od 0 do 100 km/h rozpędza się o pół sekundy szybciej w 9,2 s. Zryw od 80 do 120 km/h trwa 7,5 s zamiast 8,1 s. Poza tym, w tego rodzaju aucie ważniejsze jest częstsze korzystnie z energii akumulatora w ruchu miejskim, czyli środowisku naturalnym hybrydy. To przekłada się na niskie spalanie – 130-konna Toyota ma zużywać 4,2-5,1 l benzyny na 100 km.

Toyota Yaris w nowej odsłonie to lepsze wyposażenie. Ile spala hybryda z Polski?

Nowa Toyota Yaris jest też na czasie pod względem bezpieczeństwa. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia zyskał system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach - reaguje na gwałtowne wciśnięcie gazu podczas wolnej jazdy, czym zapobiega wjechaniu w kufer auta poprzedzającego. Doszedł też asystent skrętu na skrzyżowaniach. Na liście nowości jest jeszcze wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia (teraz zapobiega kolizjom czołowym), układ unikania zderzeń bocznych oraz system redukcji prędkości w zakrętach.

Asystent bezpiecznego wysiadania ostrzeże o nadjeżdżającym rowerzyście lub aucie jeśli prowadzący lub pasażer spróbują otworzyć drzwi. Kolejna nowość to przypominanie kierowcy, by sprawdził, czy nie zostawił czegoś na tylnych siedzeniach, zanim zamknie samochód. Yaris 2023 pozwoli także na bezprzewodową aktualizację pokładowego oprogramowania (w trybie OTA; over the air). Dzięki temu nawet po 5 latach funkcjonalność jego systemów bezpieczeństwa będzie lepsza niż na początku. Ciągle udoskonalanie softu pozwoli na przykład uruchamiać nowe elementy wyposażenia czy zwiększyć wydajność napędu hybrydowego.

Nowy układ Emergency Driving Stop System pomoże, gdy kierowca zasłabnie. Jeśli system wykryje, że przez określony czas prowadzący nie wykonał żadnego ruchu kierownicą, nie dotykał hamulca i pedału przyspieszenia, włączy ostrzeżenie dźwiękowe. Jeśli nadal nie będzie reakcji, auto zatrzyma się, włączy światła awaryjne i odblokuje drzwi.

Nowa Toyota Yaris z szybszym tempomatem w wyposażeniu

W nowym Yarsie zastosowano szybszy aktywny tempomat adaptacyjny – ma działać bardziej naturalnie. Stąd np. wytracanie prędkości będzie łagodniejsze, gdy przed naszą maskę wciśnie się inne auto. Kierowca może też ustawić większy dystans od poprzedzającego pojazdu. System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu teraz potrafi wykryć, czy prowadzący próbuje ominąć jakąś przeszkodę czy inny pojazd i wyłącza alarm. Asystent utrzymania pasa ruchu został ulepszony, a układ rozpoznawania znaków po jednym kliknięciu dostosuje prędkość auta do limitu określonego na przydrożnych tablicach.

Nowa Toyota Yaris i nowe multimedia oraz większy ekran

W kabinie powiew świeżych technologii widać na pierwszy rzut oka. Yaris zyskał nowe cyfrowe zegary: 7-calowe w wersji Comfort i 12,3-calowe w wyższych odmianach Executive, GR Sport i Premiere Edition. Z kolei ekran stacji multimedialnej to 9 lub 10,5 cala. Ten drugi zaskakuje jakością prezentowanej grafiki i szybką reakcją.

System multimedialny Toyota Smart Connect obsługuje nawigację w chmurze (wskazówki w czasie rzeczywistym) czy sterowanie głosowe. Wystarczy powiedzieć np. "Hej Toyota, jest mi zimno" i wzrośnie temperatura w układzie klimatyzacji.

Nowa Toyota Yaris to cyfrowy kluczyk w telefonie i nawigacja w chmurze

System multimedialny Toyota Smart Connect oferuje również nawigację w chmurze czy sterowanie głosowe. Wystarczy powiedzieć np. "Hej Toyota, jest mi zimno" i wzrośnie temperatura w układzie klimatyzacji. Cyfrowy kluczyk to kolejna gratka – nowy Yaris jest pierwszym autem Toyoty z takim udogodnieniem. Dodatek w aplikacji MyT daje dostęp do auta aż pięciu osobom. Pozwoli otworzyć lub zamknąć drzwi, a także uruchomić samochód bez wyjmowania telefonu z kieszeni lub torebki.

Nowa Toyota Yaris Hybrid 130 Premiere Edition, jakie wyposażenie?

Wraz z premierą odmłodzonego Yarisa na rynku debiutuje wersja specjalna Premiere Edition. Zupełnie nowy lakier Neptune Blue w połączeniu z czarnym dachem i nowymi 17-calowymi felgami wygląda super! To zestawienie niebawem może stać się hitem na polskich drogach! Niebieskie wstawki pojawią się też we wnętrzu na fotelach, listwach dekoracyjnych deski rozdzielczej i boczkach drzwi.

Yaris Premiere Edition będzie też dostępny w dwóch innych dwukolorowych wariantach z czarnym dachem i lakierami Platinum Pearl White oraz Silver Metallic. Ładne, ale bez szału. Wersje Comfort oraz Style zyskają pięcioramienne felgi aluminiowe ze srebrnym lub maszynowym wykończeniem. We wnętrzu nowy wzór tapicerki. We wszystkich odmianach będzie dostępny nowy lakier Juniper Blue.

Nowa Toyota Yaris i Yaris Hybrid 130, kiedy ceny w Polsce?

Nowa Toyota Yaris na polskim rynku zadebiutuje na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku. Wtedy też poznamy ceny, ruszy możliwość rezerwacji aut przez internet. Wersje GR SPORT oraz Premiere Edition będą miały 130-konny napęd hybrydowy w standardzie. Dotychczasowy układ o mocy 116 KM będzie oferowany w nowym Yarisie równolegle.

Nowa Toyota Yaris Hybrid 130 kontra Yaris Hybrid 116, dane techniczne, różnice, wymiary, pojemność bagażnika

Napęd HYBRID 115 HYBRID 130 Typ 3-cylindrowy, rzędowy Mechanizm zaworów DOHC, 12-zaworowy z VVT-IE i VVT-i Wtrysk paliwa Bezpośredni, wielopunktowy Pojemność (cm3) 1490 1490 Łączna moc KM/kW 116 / 85 130 / 96 Maks. moment obrotowy Nm 141 185 Moc silnika kW / obr/min 68 / 5500 68 / 5500 Maks. moment obrotowy silnika Nm / obr/min 120 / 3600-4800 120 / 3600-4800

Osiągi HYBRID 115 HYBRID 130 Prędkość maks. km/h 175 175 Przyspieszenie 0-100 km/h s 9,7 9,2

Zużycie paliwa HYBRID 115 HYBRID 130 Średnio wg WLTP l/100 km 4,1-4,9 4,2-5,1 Pojemność zbiornika paliwa 36 l

Podwozie Przednie zawieszenie Kolumny MacPhersona Tylne zawieszenie Belka skrętna Układ kierowniczy Rack&Pinion Maksymalny zakres 1,73 obrotu Promień zawracania kół m 4,9 Promień zawracania karoserii m 5,2 Hamulce Przód Tarcze wentylowane, 1-tłoczkowe zaciski Tył Tarcze, 1-tłoczkowe zaciski

Wymiary zewnętrzne Toyota Yaris Hybrid Długość mm 3940 Szerokość mm 1745 Wysokość mm 1500 Rozstaw kół przednich mm 1521 – 1531 Rozstaw kół tylnych mm 1518 – 1528 Rozstaw osi mm 2560 Przedni zwis mm 790 Tylny zwis mm 590

Bagażnik Pojemność l 286

Masa HYBRID 115 HYBRID 130 Masa minimalna kg 1110 1175 Masa maksymalna kg 1145 1180 Dopuszczalna masa całkowita kg 2065

Toyota Corolla 2023 i dwie nowe hybrydy 5. generacji w Polsce

Odmłodzona Toyota Corolla 2023 poza lepszymi multimediami i odświeżonym wnętrzem daje kierowcom absolutną nowość. To aż dwie nowe hybrydy 5. generacji – pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8, zaś druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. W obu układach wprowadzono poważne zmiany.

Toyota Corolla z silnikiem 1.8 Hybrid czy 2.0 Hybrid? Jakie osiągi?

Najpopularniejsza hybryda 1.8, która w 2022 roku stanowiła aż 84 proc. sprzedaży Corolli, zapewnia teraz 140 KM zamiast 122 KM. Większa o 18 KM moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s, czyli szybciej o 1,7 s. Napęd hybrydowy 5. generacji z silnikiem 2.0 wytwarza 196 KM, czyli o 12 KM więcej. Efekt? Corolla 2023 z nowym sercem stała się szybsza o pół sekundy - od 0 do 100 km/h przyspieszy w 7,5 s.

Napęd hybrydowy 5. generacji z silnikiem 2.0 wytwarza teraz 196 KM, czyli o 12 KM więcej. Efekt? Corolla 2023 z nowym sercem stała się szybsza o pół sekundy - od 0 do 100 km/h przyspieszy w 7,5 s. Mocniejszy napęd jest też łagodniejszy dla środowiska - wstępne dane mówią o emisji od 107 g/km CO 2 w cyklu mieszanym, czyli o 3 g/km mniej niż aktualny, 184-konny napęd 2.0.

Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid. Jakie różnice do 2-litrowej hybrydy?

Toyota Corolla Cross w chwili debiutu dostała 2-litrowy układ hybrydowy 5. generacji o mocy 197 KM w konfiguracji z napędem na przednią oś oraz na wszystkie koła AWD-i. Niedawno rodzinę powiększyła druga hybryda oparta na silniku benzynowym 1.8 o łącznej mocy 140 KM. To tożsame rozwiązanie 5. generacji dostępne już w tradycyjnej Corolli.

Nowa Corolla Cross Hybrid 1.8 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,9 sekundy. Odmiana 2-litrowa jest nastawiona na osiągi, stąd sprint do setki zajmuje 7,5 sekundy.

Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid to większy bagażnik, ale mniejsza moc

Corolla Cross z napędem hybrydowym 1.8 jest oparta na tej samej platformie GA-C, co model napędzany układem Hybrid Dynamic Force 2.0. Główną różnicą w konstrukcji auta względem mocniejszej wersji jest tylne zawieszenie z belką skrętną o dużej sztywności zamiast zawieszenia wielowahaczowego. Stąd też auto zyskało większy bagażnik, który mieści 473 litry, o 37 lepiej niż 2-litrowa wersja. Bez zmian zostało przednie zawieszenie z kolumnami MacPhersona.

Toyota Corolla 2023 i dane techniczne, pojemność bagażnika, wymiary

Silnik benzynowy 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Typ 1,8 l4-cylindrowyrzędowy 2,0 l4-cylindrowyrzędowy Mechanizm zaworów DOHC, 16 zaworów, przekładnia łańcuchowa,Układ dolotowy i wylotowy VVT-i Pojemność skokowa 1798 1987 Średnica cylindra x skok tłoka mm 80,5 x 88,3 80,5 x 97,62 Stopień sprężania (:1) 13,048 14,0 Moc KM (kW) / obr/min 98 (72) / 5 200 152 (112) / 6 600 Maksymalny moment obrotowy Nm / obr/min 142 / 3600 190 / 5 200 Napęd hybrydowy 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Bateria Litowo-jonowa Typ silnika elektrycznego Synchroniczny z magnesem stałym Moc KM (kW) 95 (70) 113 (83) Maksymalny moment obrotowy Nm 185 206 Łączna moc układu hybrydowego KM (kW) 140 (103) 196 (144) Przekładnia eCVT eCVT Stopień przełożenia 2,834 3,193 Osiągi 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Prędkość maksymalna km/h 180 180 Przyspieszenie 0-100 km/h s 9,1 7,4

Zużycie paliwa 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Średnio WLTP l/100 km 4,4 4,4 Pojemność baku l 43

Hamulce 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Przód Wentylowane tarcze z pływającymi zaciskami jednotłoczkowymi Tył Pełne tarcze z pływającymi zaciskami jednotłoczkowymi Zawieszenie 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Przednie Kolumny MacPhersona Tylne Zawieszenie wielowahaczowe Wymiary zewnętrzne Hatchback TS Kombi Sedan Długość mm 4370 4650 4630 Szerokość mm 1790 1780 Wysokość mm 1460 1435 Rozstaw kół przednich mm 1530 Rozstaw kół tylnych mm 1530 Rozstaw osi mm 2640 2700 Przedni zwis mm 935 Tylny zwis mm 795 1015 995 Prześwit mm 130 Pojemność bagażnika (bez schowka pod podłogą) l 361 (1.8)313 (2.0) 596 (1.8)581 (2.0) 471

Toyota Corolla Cross 2023 i dane techniczne, pojemność bagażnika, wymiary

Toyota Corolla Cross 2023 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Dynamic Force 2.0 Hybrid Dynamic Force Zużycie paliwa 140 KM e-CVT¹ 197 KM e-CVT 197 KM AWD-i e-CVT Średnio [litry/100 km] 5,0 5,0–5,2 5,3–5,4 Emisja CO2 Średnio [g/km] 113–114 114–116 120–122 Norma emisji spalin EURO AP EURO AP EURO AP Silnik spalinowy Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 98 (72)/5200 152 (112)/6000 152 (112)/6000 Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 142/3600 188–190/4400–5200 188–190/4400–5200 Silnik elektryczny Maksymalna moc silnika elektrycznego trakcyjnego b.d. 112 (83) 112 (83) [KM (kW)] Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego b.d. 206 206 trakcyjnego [Nm] Maksymalna moc silnika elektrycznego tylnego [KM (kW)] – – 41 (30) Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego – – 84 tylnego [Nm] Rodzaj baterii trakcyjnej litowo-jonowa litowo-jonowa litowo-jonowa Układ hybrydowy Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)] 140 (103) 197 (145) 197 (145) Osiągi 0–100 km/h [s] 9,9–10,0 7,6 7,5 Promień zawracania nadwozia [m] 5,6 5,6 5,6 Promień zawracania kół [m] 5,2 5,2 5,2 Masy Masa własna [kg] 1435–1545 1435–1545 1435–1545 Masa holowanej przyczepy z hamulcami [kg] 750 750 750 Wymiary Prześwit [mm] 160 160 160 Pojemność bagażnika [litry] 473 436 390

Toyota C-HR i dwie hybrydy do wyboru. To napęd starszej generacji niż Corolla i Corolla Cross

Toyota C-HR została okrzyknięta pierwszym tak odważnie zaprojektowanym autem japońskiej marki. Nowy design od chwili debiutu podziałał jak magnes. Wielu kierowców zamawiało C-HR w ciemno, bez jazdy próbnej. Dziś 4,4-metrowy C-HR to najchętniej kupowany kompaktowy crossover w Polsce. Liczby najlepiej oddają sytuację. Od stycznia na drogi wyjechało już 4710 sztuk tego auta. Skąd takie wzięcie?

Poza ciągle modną stylistyką o popularności C-HR decydują dwa napędy hybrydowe do wyboru - 1.8/122 KM i 2.0 Hybrid Dynamic Force/184 KM (oba 4. generacji). Do tego nisko położony środek ciężkości, szeroko rozstawione koła i wielowahaczowe tylne zawieszenie to gwarancja świetnego prowadzenia - jak na przednionapędowy samochód.

Toyota C-HR GR Sport 2.0 hybrid jeździ jak gokart

Szczególnie C-HR GR Sport z 2-litrową hybrydą potrafi sprawić frajdę. Samochód w tej wersji błyszczy przeprojektowanym, twardszym zawieszeniem, bardziej bezpośrednim układem kierowniczym i dużymi 19-calowymi felgami owiniętymi plasterkiem opony Continental Premium Contact 6 (225/45; opony są lżejsze od innych opcji ogumienia). Tak zmodyfikowany układ jezdny bardzo dobrze nadąża za wyższymi osiągami napędu. Auto zbudowane na sztywnej platformie TNGA-C prowadzi się precyzyjnie, jest zwinne i stabilne. Samochód spodoba się kierowcom lubiącym szybko pokonywać zakręty.

Toyota C-HR 2.0 hybrid - ile spala i jak przyspiesza?

Przy tym 184-konny napęd Hybrid Dynamic Force nie tylko jest dynamiczny (od 0 do 100 km/h rozpędza auto w 8,2 s), ale też bardzo oszczędny – ze zużyciem benzyny bez problemu można zejść poniżej 5 l/100 km. Normalne traktowanie gazu to średni wynik na poziomie 5,5-5,8 l na "setkę”. Dodatkowo C-HR w trybie elektrycznym może jeździć z prędkościami autostradowymi do 120 km/h. W mieście na samym silniku elektrycznym może poruszać się przez ponad 70 proc. czasu jazdy.

Toyota C-HR 2023 i dane techniczne, pojemność bagażnika

1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Dynamic Force Zużycie paliwa 122 KM e-CVT 184 KM e-CVT Średnio [litry/100 km] 4,8–5,3 5,3–5,7 Emisja CO₂ Średnio [g/km] 109–120 120–128 Norma emisji spalin EURO 6AM EURO 6AP Silnik spalinowy Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 98 (72)/5200 152 (112)/6000 Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 142/3600 190/4400–5200 Układ hybrydowy Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)] 122 (90) 184 (135) Przyspieszenie 0–100 km/h [s] 11,0 8,2 Masa holowanej przyczepy Przyczepa z hamulcami [kg] 725 725 Przyczepa bez hamulców [kg] 725 725 Pojemność bagażnika [litry] 377 l 358 l

Nowa Toyota C-HR to trzy hybrydy nowej geenarcji

Toyota C-HR drugiej generacji zadebiutuje w Polsce jesienią w 2023 roku. Nowy model będzie dostępny jako klasyczna hybryda z napędem 5. generacji (1.8/140 KM i 2.0 Dynamic Force/197 KM). Jednak największa sensacja to zupełnie nowy układ Dual DNA Plug-in Hybrid.