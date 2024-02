Nowa Toyota Yaris debiutuje na polskim rynku

Toyota Yaris to najpopularniejszy w Polsce samochód segmentu B i jeden z kluczowych modeli producenta w obronie dominującej pozycji na rynku. Stąd do gry wjeżdża nowa odsłona japońskiego hitu. Samochód zyskał ciekawsze kolory, bogatsze wyposażenie i cyfrowe nowinki. Jednak największą bombą jest mocniejsza hybryda.

Debiutujący Yaris Hybrid 130 dostał nową przekładnię, mocniejszy silnik elektryczny (wzrost mocy z 59 kW do 62 kW) plus lepsze oprogramowanie układu sterowania mocą. To komponenty zaszczepione z hybrydy 5. generacji. Toyota nie rezygnuje jednak ze starszej i słabszej wersji napędu. Oto szczegóły i różnice…

Reklama

Toyota Yaris Hybrid 130 to nowa i mocniejsza hybryda. Jakie zmiany?

Reklama

Nowa hybryda 1.5 zapewni teraz 130 KM mocy wobec 116 KM w bazowej konstrukcji. Wzrost momentu obrotowego też jest solidny, bo aż o 30 proc. ze 141 Nm do 185 Nm! Wzmocnienie przekłada się nie tylko na przyspieszenie, ale i na lepszą elastyczność auta, co szczególnie ważne w trakcie wyprzedzania.

Jakie zużycie paliwa, przyspieszenie i elastyczność? Różnice w osiągach?

Nowy Yaris Hybrid 130 jest wyraźnie bardziej dynamiczny – po prostu szybciej reaguje na gaz. Od 0 do 100 km/h rozpędza się o pół sekundy szybciej w 9,2 s. Zryw od 80 do 120 km/h trwa 7,5 s zamiast 8,1 s. Poza tym, w tego rodzaju aucie ważniejsze jest częstsze korzystnie z energii akumulatora w ruchu miejskim, czyli środowisku naturalnym hybrydy. To przekłada się na niskie spalanie – 130-konna Toyota ma zużywać 3,9-4,3 l benzyny na 100 km. Do wyniku swoje trzy grosze dokłada nowy układ Predictive State of Charge Control (znany z Lexusa NX), który podczas jazdy ze wzniesienia lub w korku wykorzystuje dane z nawigacji, by dopasować naładowanie baterii do trasy czy natężenia ruchu.

Nowa Toyota Yaris - oto zmiany w kabinie

W kabinie powiew nowych technologii i przeprojektowany kokpit. Zniknęła półka pod środkowym nawiewem. Tak powstało miejsce na większy ekran stacji multimedialnej – może być 9- lub 10,5-calowy. Drugi zaskakuje jakością prezentowanej grafiki i szybką reakcją. System obsługuje nawigację w chmurze (wskazówki w czasie rzeczywistym) czy sterowanie głosowe. Wystarczy powiedzieć np. "Hej Toyota, jest mi zimno" i wzrośnie temperatura w układzie klimatyzacji.

Yaris zyskał też nowe cyfrowe zegary zamiast osobnych wskaźników zamkniętych w tubach pod małym daszkiem. Bazowa wersja Comfort dostanie 7-calowy wyświetlacz, 12,3-calowy trafi do wyższych odmian.

Nowy Yaris 2024 - cyfrowy kluczyk w telefonie i nawigacja w chmurze

Cyfrowy kluczyk to kolejna gratka – nowy Yaris jest pierwszym autem Toyoty z takim udogodnieniem. Dodatek w aplikacji MyT daje dostęp do auta aż pięciu osobom. Pozwoli otworzyć lub zamknąć drzwi, a także uruchomić samochód bez wyjmowania telefonu z kieszeni lub torebki.

Nowa Toyota Yaris z lepszym tempomatem

Nowa Toyota Yaris jest też na czasie pod względem bezpieczeństwa. Adaptacyjny tempomat działa płynniej i bardziej naturalnie, stąd np. wytracanie prędkości jest łagodniejsze, gdy przed naszą maskę wciśnie się inne auto. Kierowca może też ustawić większy dystans od poprzedzającego pojazdu. Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu wykrywa czy kierowca próbuje ominąć przeszkodę czy inny pojazd i wstrzymuje ostrzeżenia. Rozpoznawanie znaków drogowych współpracuje z tempomatem i potrafi dostosować prędkość auta do odczytanego limitu.

Asystent bezpiecznego wysiadania ostrzeże o nadjeżdżającym rowerzyście lub aucie jeśli prowadzący lub pasażer spróbują otworzyć drzwi. Kolejna nowość to przypominanie kierowcy, by sprawdził, czy nie zostawił czegoś na tylnych siedzeniach, zanim zamknie samochód. Yaris 2024 pozwoli także na bezprzewodową aktualizację pokładowego oprogramowania (w trybie OTA; over the air). Dzięki temu nawet po 5 latach funkcjonalność jego systemów bezpieczeństwa będzie lepsza niż na początku. Ciągle udoskonalanie softu pozwoli na przykład uruchamiać nowe elementy wyposażenia.

Nowy układ Emergency Driving Stop System pomoże, gdy kierowca zasłabnie. Jeśli system wykryje, że przez określony czas prowadzący nie wykonał żadnego ruchu kierownicą, nie dotykał hamulca i pedału przyspieszenia, włączy ostrzeżenie dźwiękowe. Jeśli nadal nie będzie reakcji, auto zatrzyma się, włączy światła awaryjne i odblokuje drzwi.

Nowa Toyota Yaris Hybrid 130 Premiere Edition, jakie wyposażenie?

Wraz z premierą odmłodzonego Yarisa na rynku debiutuje wersja specjalna Premiere Edition. Nowy lakier Neptune Blue w połączeniu z czarnym dachem i nowymi 17-calowymi felgami wygląda super! To zestawienie niebawem może stać się hitem na polskich drogach. Niebieskie wstawki pojawią się też we wnętrzu na fotelach, listwach dekoracyjnych deski rozdzielczej i boczkach drzwi.

Yaris Premiere Edition jest też dostępny w innych dwukolorowych wariantach z czarnym dachem i lakierami Platinum Pearl White oraz Silver Metallic. Wersje Comfort oraz Style zyskały pięcioramienne felgi aluminiowe ze srebrnym lub maszynowym wykończeniem. We wnętrzu nowy wzór tapicerki. We wszystkich odmianach dostępny nowy lakier Juniper Blue.

Ile kosztuje nowa Toyota Yaris?

Nowa Toyota Yaris jest dostępna w sześciu wersjach. Najtańszy model z trzycylindrowym silnikiem 1.5/125 KM w odmianie Active kosztuje obecnie od 84 900 zł, hybryda 1.5/116 KM od 99 900 zł. Na liście wyposażenia jest m.in. czarna materiałowa tapicerka, system multimedialny Toyota Touch z 9-calowym ekranem dotykowym, kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi, asystent utrzymania pasa ruchu, tempomat adaptacyjny, system wykrywania zmęczenia kierowcy, układ rozpoznawania znaków drogowych.

Toyota Yaris w wersji Comfort - silnik benzynowy 1.5 lub hybryda do wyboru

Nowa Toyota Yaris 1.5/125 KM w wersji Comfort kosztuje od 87 900 zł (hybryda 1.5 o mocy 116 KM od 102 900 zł). Wyposażenie to: 15-calowe alufelgi z oponami 185/65 R15, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, światła przeciwmgielne, trójramienna kierownica obszyta skórą, gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, manualna regulacja wysokości fotela pasażera z przodu, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy.

Toyota Yaris Hybrid w wersji Style kosztuje od 110 900 zł

Yaris 1.5/125 KM w wersji Style to wydatek od 95 900 zł, z kolei hybryda 1.5 o mocy 116 KM kosztuje od 110 900 zł. Taki samochód jest lepszy o 16-calowe alufelgi z oponami 195/55 R16 i światła przeciwmgielne w technologii LED. W kabinie czarna materiałowa tapicerka z szarymi wstawkami, stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej, podgrzewane fotele kierowcy i pasażera, przyciemniane szyby tylne oraz przednie i tylne czujniki parkowania.

Nowa Toyota Yaris w wersji Executive tylko jako hybryda

Nowy Yaris w wersji Executive jest dostępny wyłącznie ze 116-konną hybrydą. Taki samochód kosztuje od 119 900 zł. Wyposażenie obejmuje: 17-calowe alufelgi z oponami 205/45 R17, system bezkluczykowego dostępu do samochodu, podwójną podłogę bagażnika, cyfrowy kokpit o przekątnej 12,3 cala, system multimedialny Toyota Smart ConnectR z 10,5-calowym ekranem dotykowym i czarną tapicerkę materiałową ze skórzanymi wstawkami. Auto można wzbogacić o pakiet VIP i Bi-tone.

Ile kosztuje nowa Toyota Yaris Hybrid 130 Premiere Edition?

Toyota Yaris Hybrid 130 Premiere Edition występuje wyłącznie z nową 130-konną hybrydą. Taki samochód kosztuje od 128 900 zł. Wyposażenie obejmuje m.in. wyświetlacz projekcyjny HUD na przedniej szybie, automatyczną klimatyzację dwustrefową z filtrem Nanoe-X, 12,3-calowe cyfrowe zegary, 10,5-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect z inteligentnym asystentem głosowym, nawigacją online i 4-letnią bezpłatną transmisją danych. Dodatkowo do wersji Premiere Edition można zamówić dach panoramiczny z ręcznie sterowaną roletą (Pakiet Skyview) oraz system Premium Audio JBL z ośmioma głośnikami.

Toyota Yaris Hybrid 130 GR Sport kosztuje od 129 900 zł

Najdroższa w gamie Toyota Yaris Hybrid 130 w wersji GR Sport (foto niżej) kosztuje od 129 900 zł. Wyposażenie seryjne obejmuje: 18-calowe alufelgi z oponami 215/40 R18, ostrzej wystylizowane zderzaki, czarny dach, osłonę chodnicy z logo GR Sport, cyfrowy kluczyk i tapicerkę z ekologicznego zamszu Ultrasuede ze skórzanymi boczkami i czerwonymi ściegami. Z opcji można dołożyć pakiet VIP i pakiet Skyview.

Nowa Toyota Yaris - ceny i wersje wyposażenia

Toyota Yaris 2024 Active Comfort Style Executive Premiere Edition GR Sport 1.5 Dynamic Force 125 KM 6 M/T 84 900 zł 87 900 95 900 - - - 1.5 Dynamic Force 125 KM Multidrive S - 93 900 101 900 - - - 1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM e-CVT 99 900 102 900 110 900 119 900 - - 1.5 Hybrid Dynamic Force 130 KM e-CVT - - - - 128 900 129 900

Nowa Toyota Yaris - dane techniczne, dwie hybrydy, wymiary

Napęd HYBRID 115 HYBRID 130 Typ 3-cylindrowy, rzędowy Mechanizm zaworów DOHC, 12-zaworowy z VVT-IE i VVT-i Wtrysk paliwa Bezpośredni, wielopunktowy Pojemność (cm3) 1490 1490 Łączna moc KM/kW 116 / 85 130 / 96 Maks. moment obrotowy Nm 141 185 Moc silnika kW/obr/min 68 / 5500 68 / 5500 Maks. moment obrotowy silnika Nm/obr/min 120 / 3600-4800 120 / 3600-4800

Napęd hybrydowy HYBRID 115 HYBRID 130 Bateria Litowo-jonowa Liczba ogniw 48 Napięcie nominalne V 177,6 Pojemność baterii Ah 4,3 Typ przedniego silnika elektrycznego Silnik z magnesami trwałymi Napięcie nominalne V 580 Moc maks. KM/kW 80/59 83/62 Maks. moment obrotowy Nm 141 185

Osiągi HYBRID 115 HYBRID 130 Prędkość maks. km/h 175 175 Przyspieszenie 0-100 km/h s 9,7 9,2

Zużycie paliwa HYBRID 115 HYBRID 130 Średnio wg WLTP l/100 km 3,8-4,9 3,9-4,3 Pojemność zbiornika paliwa 36

Podwozie Przednie zawieszenie Kolumny MacPhersona Tylne zawieszenie Belka skrętna Układ kierowniczy Rack&Pinion Maksymalny zakres 1,73 obrotu Promień zawracania (kół) m 4,9 Promień zawracania(obrysu nadwozia) m 5,2 Hamulce Przód Tarcze wentylowane, 1-tłoczkowe zaciski Tył Tarcze, 1-tłoczkowe zaciski Rozmiar opon 205/65 R16, 215/55 R17, 215/50 R18