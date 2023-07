Reklama

Toyota Land Cruiser to najdłużej produkowany model japońskiej marki. Legenda tego auta zaczęła się przeszło siedem dekad temu. W 1951 roku powstała Toyota BJ – oparta na prostym podwoziu lekkiej ciężarówki typu SB i z benzynowym silnikiem o pojemności 3386 cm3. Miała niezwykłe jak na tamte czasy właściwości terenowe, co udowodniła podczas testu na Fuji. Dwa samochody podjechały do szóstej stacji kolejki na świętej górze Japończyków. Takiego wyczynu nie dokonał wcześniej żaden pojazd. Obserwatorzy, głównie przedstawiciele policji i służb państwowych, byli pod wrażeniem, co poskutkowało zamówieniami.

Land Cruiser początkowo był dostępny tylko w Japonii. Jego eksport rozpoczął się od serii 20, wprowadzonej na rynek w listopadzie 1955 roku, cztery lata po premierze pierwszej generacji. Na samym początku eksportowano mniej niż 100 sztuk rocznie. W 1965 roku, 10 lat po rozpoczęciu sprzedaży poza granicami Japonii, ta liczba wzrosła do 10 tys. aut rocznie. Dziś Land Cruiser jest dostępny w 170 krajach i regionach, a jego roczna globalna sprzedaż sięga 400 tys. samochodów. Jednocześnie to przedstawiciel wymierającego gatunku – aut z napędem 4x4, reduktorem i ramową konstrukcją. Na szczęście Japończycy postanowili przedłużyć życie terenowej ikony – zupełnie nowa Toyota Land Cruiser jest gotowa do debiutu. Znamy już pierwsze szczegóły seryjnego auta, które trafi na polski rynek. Oto niektóre z frykasów szykowanych dla kierowców…

Toyota Land Cruiser nowej generacji, czyli 5 metrów auta na ramie

Toyota Land Cruiser nowej generacji kształtem przypomina samochód zbudowany przez dziecko z klocków Lego, ale to poważna inżynierska robota. Terenówka powstała na platformie GA-F z konstrukcją ramową. Z tej architektury korzysta już bliźniaczy Lexus GX (niedostępny w Polsce). Wspólna technologia zapowiada niemal 5-metrowe nadwozie, jednak w przypadku Toyoty delikatnie zmienione stylistycznie. Stąd nowy Land Cruiser spojrzy na świat przez prostokątne reflektory, które wyraźnie nawiązują słynnego przodka - modelu J6 produkowanego w latach 1980-1989 (foto niżej).

Nowa Toyota Land Cruiser jest większa i wygodniejsza, jakie wymiary?

Nowy Land Cruiser jest szerszy i dłuższy od poprzednika, ma także większy rozstaw osi, ale jest niższy. Liczby najlepiej oddają zarys auta: długość ok. 4,95 m (o 11 cm więcej wobec starszego modelu), szerokość 1,98 m (+10 cm), wysokość 1,86 m (-3 cm), rozstaw osi 2,85 m (o 6 cm więcej). Nisko poprowadzona linia maski ułatwi widoczność. Dzięki krótkim zwisom nowa Toyota podjedzie pod bardziej strome wzniesienia. Grill i przednie światła umieszczono tak wysoko, jak to było tylko możliwe, by uniknąć uszkodzeń podczas jazdy w terenie.

Nowy Land Cruiser, jakie wnętrze i bagżnik?

Land Cruiser nowej generacji przywita zupełnie inaczej urządzoną kabiną. Wzorem Lexusa GX deska rozdzielcza została rozplanowana tak, by wszystkie najważniejsze przełączniki były w zasięgu ręki kierowcy. Ekran stacji multimedialnej ma aż 14 cali. Miejsca z pewnością nie zabraknie. Po złożeniu tylnych siedzeń bagażnik ma tak dużą pojemność, że bez problemu da się przewieźć rower w rozmiarze 29 cali.

Nowa Toyota Land Cruiser z nowym zawieszeniem, wyposażenie?

Toyota chwali się, że nowe zawieszenie szlifowali m.in. kierowcy rywalizujący na trasach Rajdu Dakar. W ten sposób miał narodzić się samochód terenowy, którego możliwości off-roadowe idą w parze z łatwością prowadzenia i precyzyjną kontrolą – zarówno w terenie, jak i na asfalcie. Trzymanie się drogi dodatkowo zwiększa układ dynamicznego zawieszenia Electronic Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS). Jego działanie odczuwalne jest także w trakcie jazdy po asfalcie, gdy minimalizuje przechyły nadwozia.

Wśród gadżetów można spodziewać się systemu Multi-Terrain Monitor, czyli rozwiązania ułatwiającym wykrywanie przeszkód w terenie. Zestaw kamer w czasie rzeczywistym daje kierowcy obraz drogi pod autem i wokół oraz pokazuje położenie kół. Układ automatycznie ocenia jakość nawierzchni i dobiera odpowiedni tryb jazdy.

Toyota Land Cruiser nowej generacji w Polsce i silnik Diesla uratowany

Wreszcie napęd! Tu informacja, która najbardziej ucieszy kierowców w Polsce. Toyota Land Cruiser nowej generacji będzie dostępna w Polsce wyłącznie z turbodoładowanym silnikiem Diesla 2.8. To będzie jednostka odpowiednio zmodyfikowana pod kątem kultury pracy, osiągów i niskiego zużyci paliwa. Potencjał? Obecny wariant wytwarza 204 KM mocy i 500 Nm momentu obrotowego. Nowy silnik nie może być gorszy.

Nowa Toyota Land Cruiser oficjalnie zadebiutuje już 2 sierpnia 2023 roku. W Polsce samochód będzie dostępny w pierwszej połowie 2024 roku.