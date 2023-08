Reklama

Toyota Team Classic (TTC) działa od 2016 roku. Michał Horodeński, kierowca rajdowy i fan motorsportu, postanowił przekuć swoją pasję na rywalizację w różnych dyscyplinach sportów samochodowych.

Na początku gamę aut TTC stanowiły cztery Celiki GT VI generacji. Następnie zespół przygotował replikę rajdowej Celiki GT-Four, którą w roku 2018 Horodeński zdobył tytuł Mistrza Polski w Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski (HRSMP) w kategorii youngtimer.

Reklama

Twoja Toyota tak nie potrafi, czyli klasyczne samochody wyścigowe i rajdowe z Polski

W latach 2019-2021 w ramach Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski prowadzono markowy puchar Toyota Racing Cup, w którym kierowcy rywalizowali w klasycznych Celikach GT TRC. W roku 2020 Horodeński zdobył tytuł Vice Mistrza Polski i Europy Centralnej w rajdach terenowych za kierownicą dakarowej legendy grupy T2 - Land Cruisera 155. Teraz szef TCC postanowił sięgnąć wyżej…

Polacy pojadą w Dakar Classic, tego jeszcze nie było

– Pomysł udziału polskiej załogi w Dakar Classic zrodził się w trakcie pierwszej edycji w roku 2021 – powiedział dziennik.pl Michał Horodeński. – Po analizie historii rajdu Dakar i startów fabrycznego zespołu Toyoty zespół TTC zdecydował się na budowę rajdowej repliki Land Cruisera HDJ80. To od tego samochodu rozpoczęła się pełna sukcesów historia fabrycznego zespołu TLC Team Land Cruiser Toyota Auto Body, która trwa do dziś. Na przestrzeni prawie 30 lat do mety kultowej imprezy dojeżdżały m.in. modele serii J8, J10, J20 i aktualnej J30 – przypomniał założyciel Toyota Team Classic.

Land Cruiser HDJ80 z Polski na Rajd Dakar

Land Cruiser HDJ80 przygotowany do startu w Rajdzie Dakar Classic 2024 ma oryginalny silnik o pojemności 4,2 litra i oryginalną manualną skrzynię biegów. Na potrzeby pustynnego maratonu przebudowano m.in. układ chłodzenia oraz tylne zawieszenie, wykorzystujące amortyzatory firmy Donerre.

Nadwozie skrócono o 20 cm, żeby samochód lepiej zachowywał się na wydmach. Do tego wzmocniono konstrukcję ramową oraz układ napędowy. Samochód w specyfikacji gotowej do rajdu waży 2200 kg, dysponuje mocą 215 KM i maksymalnym momentem obrotowym 650 Nm. Pilotem Horodeńskiego będzie Arkadiusz Sałaciński.

Rajd Dakar dla klasycznych samochodów to strzał w dziesiątkę

Rajd Dakar to najtrudniejsza i najbardziej rozpoznawalna impreza rajdów terenowych na świecie. Od ponad 40 lat jest wyzwaniem dla zawodników i sprzętu. W ostatnich latach w rajdzie pojawia się coraz więcej lekkich konstrukcji typu UTV, które zastępują liczne kiedyś grono samochodów. Z tego powodu do rajdu Dakar dodano nową kategorię dla klasycznych terenówek produkowanych przed 2000 rokiem. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a z roku na rok coraz większa liczba zawodników decyduje się na udział w tej imprezie właśnie w kategorii Classic, rywalizując w legendarnych autach.