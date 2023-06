Reklama

Toyota Yaris w wersji osobowej to obecnie drugi najchętniej kupowany w Polsce samochód osobowy (po Toyocie Corolli i przed Yarisem Cross). Do czerwca tego roku salony marki opuściło w sumie aż 7790 sztuk tego modelu (dane Samar). Teraz japoński koncern wzbogaca ofertę tego modelu o wariant adresowany do przedsiębiorców.

Konwersja z auta osobowego na dostawcze przeprowadzana jest przez polski oddział marki i, co ważne, może zostać potem odwrócona, by Yaris wrócił do pierwotnej roli miejskiego modelu. Co oferuje zatem Yaris Van?

Reklama

Toyota Yaris Van – maluch z kratką, jaka przestrzeń ładunkowa

Przeróbka Yarisa obejmuje demontaż tylnej kanapy i pasów bezpieczeństwa pasażerów drugiego rzędu oraz instalację kraty oddzielającej część dla pasażerów z przodu od ładunkowej i dodatkowo płaską podłogę. Po tych zabiegach przestrzeń ładunkowa Yarisa Van ma 130 cm długości, od 95 do 125 cm szerokości oraz w zależności od wersji od 70 do 80 cm wysokości. Otwór załadunkowy ma wymiary 82 na 100 cm. To wystarczy, by Yaris stał się nie tylko zwinnym paczkowozem. Koszt takiej przeróbki to 4500 zł brutto.

Toyota Yaris Van – jakie wersje, ile kosztują

Ciężarowego Yarisa można kupić w zasadzie w dowolnej konfiguracji silnikowej i wyposażeniowej, w jakiej występują odmiany osobowe (z wyjątkiem wersji Active z napędem 1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM e-CVT). Oznacza to, że klienci do wyboru mają pakiety Comfort, Executive, Selection Style i GR SPORT z silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 125 KM lub z hybrydą 1.5 o mocy 116 KM. Najtańsza wersja 1.5 Comfort już po konwersji kosztuje 86 400 zł brutto, a w ofercie leasingu Kinto One od 1151 zł netto miesięcznie. Za bazową hybrydę trzeba natomiast zapłacić 101 400 zł lub w ratach leasingowych Kinto One od 1261 zł netto za miesiąc.