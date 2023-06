Promocja przewiduje możliwość zatankowania paliwa od 30 czerwca do 31 sierpnia br. czterokrotnie w ciągu miesiąca, to w sumie osiem tankowań do 50 litrów każde, w cenie niższej o 30 groszy od aktualnej ceny.

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny rabat wyniesie 45 groszy na litrze. Rabat obejmie uczestników programu lojalnościowego Vitay - poinformował Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Limit pojedynczego tankowania z rabatem to 50 litrów, co oznacza, że w ramach promocji można kupić łącznie do 400 litrów paliwa. Z letniej promocji będą mogli skorzystać wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu VITAY, którzy korzystają z aplikacji ORLEN VITAY lub posiadacze tradycyjnej plastikowej karty VITAY. Nowi klienci mogą przystąpić do promocji po zarejestrowaniu się w aplikacji.