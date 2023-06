Reklama

Toyota C-HR nowej generacji debiutuje w dwóch wersjach – Executive Premiere Edition oblanej złotym lakierem Sulphur i srebrno-czarnej GR SPORT Premiere Edition. Oba warianty na 20-calowych felgach wygląda fenomenalnie. Cenne skarby japońskiej marki były gwiazdami tajnego pokazu. Embargo przestało obowiązywać i oto pierwsze wrażenia…

Nowy C-HR od tej pory jest najbardziej okazałą perłą w koronie Toyoty. Kierowcę wita animacją tylnej listwy świetlnej i reflektorów LED. Rozmachem ok. 4,5-metrowej sylwetki z kołami rozstawionymi niemal na rogach karoserii pokazuje, że awangardowe kształty poprzednika można wynieść na jeszcze wyższy poziom.

C-HR szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Klamki z czujnikiem dotykowym po zamknięciu drzwi chowają się na płasko z linią karoserii, jak w żadnej Toyocie do tej pory. Takie elementy jak kamery, radary czy spryskiwacze idealnie wkomponowano w bryłę auta. Wrażenie robi układ bocznych szyb.Przecinające je słupki są praktycznie niewidoczne na tle okien. Charakterystyczne małe szybki tylnych drzwi stały się większe, co docenią pasażerowie.

Nowa Toyota C-HR to wnętrze z trzema wyświetlaczami

Wnętrze C-HR trafia w najnowsze trendy. Kokpit otulający kierowcę prezentuje wzorową proporcję między liczbą przycisków i pokręteł a elementami sterowanymi dotykowo. Wirtualny 12,3-calowy wyświetlacz zamiast tradycyjnych analogowych zegarów można niemal dowolnie konfigurować - samochód ma trzy wcześniej przygotowane motywy, które można spersonalizować przy pomocy przycisków na kierownicy.

Standardowa stacja multimedialna Toyota Smart Connect w zależności od poziomu wyposażenia zapewni ekran o przekątnej 8 lub 12,3 cala, asystenta głosowego oraz bezprzewodową łączność ze smartfonem Apple CarPlay i Android Auto. Do tego system wyświetli zasięg auta w trybie elektrycznym, a także lokalizacje stacji ładowania (C-HR plug-in). Z poziomu aplikacji MyT będzie można m.in. ogrzać lub schłodzić wnętrze. Nowa Toyota C-HR dostanie też takie frykasy jak m.in. cyfrowy kluczyk w smartfonie, wyświetlacz HUD czy układ automatycznego parkowania (sterowanie z telefonu).

Toyota C-HR i wyposażenie nowej generacji

Nowy C-HR jest pierwszą Toyotą, w której oświetlenie ambient reaguje na czynniki zewnętrzne. Paleta obejmuje 64 różne kolory, a ich intensywność i barwa będzie dobierana do ustawionej temperatury lub pory dnia. Zaprogramowano 24 odcienie, które zsynchronizowano z każdą godziną od jasnych, porannych barw po spokojniejsze, wieczorne. Oświetlenie jest także połączone z systemami bezpieczeństwa. Dźwiękowe oraz wizualne ostrzeżenia systemu Safe Exit Assist będą wzmacniane zmianą koloru oświetlenia na czerwony w razie próby otwarcia drzwi w sytuacji ryzyka kolizji z pojazdem lub rowerzystą nadjeżdżającym z tyłu.

C-HR dopilnuje też, by kierowca nie najechał na tył auta poprzedzającego - tłumienie przyspieszenia nazwana Proactive Driving Assist (PDA) spowolni każde nagłe wciśnięcie gazu, jeśli przed Toyotą będzie inny pojazd. Układ działa przy niskich prędkościach, dostosowuje prędkość do sytuacji na drodze, w zależności od natężenia ruchu drogowego lub wykrytego zakrętu, jeśli pedał przyspieszenia nie jest wciśnięty. Z kolei asystent kierowania podczas wchodzenia w zakręt dostosowuje siłę wspomagania do łuku drogi, przez co ma zapewnić płynniejsze prowadzenie.

Nowa Toyota C-HR nie wjedzie w bagażnik innego samochodu

Wyposażenie auta będzie można rozszerzyć o asystenta zmiany pasa ruchu, system ostrzegający o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu, kamerę monitorującą kierowcę wspomagającą układ awaryjnego zatrzymania auta, a także automatyczne światła drogowe z kamerą kontrolującą rozkład oświetlenia. Wszystkie te systemy i udogodnienia będzie można zaktualizować zdalnie w trybie OTA (over-the-air).

W porównaniu z poprzednią generacją nowy C-HR wykorzystuje dwukrotnie więcej plastików pochodzących z recyklingu, które wykorzystano w ponad 100 elementach, w tym w nowych rodzajach tapicerki, które zostały wyprodukowane z odzyskanych butelek PET. Zderzaki są wykonane z nowego rodzaju żywicy, która jest wstępnie barwiona w formie – to innowacja, która pomoże zaoszczędzić setki ton CO 2 .

Nowa Toyota C-HR jest lżejsza i zapewnia więcej miejsca w kabinie

Nowy C-HR jest też lżejszy dzięki zastosowaniu stali o wysokiej sztywności, a także za sprawą nowego projektu dachu panoramicznego. Stały szklany dach ma powłokę redukującą podczerwień, która chronią wnętrze przed nagrzewaniem latem oraz zapobiegają uciekaniu ciepła na zewnątrz w zimne dni. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania konwencjonalnej osłony przeciwsłonecznej, co pozwoliło zaoszczędzić 5 kg oraz zwiększyło przestrzeń nad głowami o 3 cm. Nowe rozwiązanie zmniejsza również obciążenie układu klimatyzacji. Toyota szacuje, że zastosowanie nowego dachu panoramicznego ogranicza emisję CO 2 o 0,5 g/km.

Nowa Toyota C-HR to trzy hybrydy do wyboru i napęd 4x4

Nowa Toyota C-HR będzie dostępna jako klasyczna hybryda z napędem 5. generacji (1.8/140 KM lub 2.0 Dynamic Force/197 KM). Ten ostatni wariant przewidziano także z układem 4x4 AWD-i (dodatkowy silnik elektrycznym przy tylnej osi). Jednostka benzynowa 2.0 oraz przekładnia hybrydowa do wersji 1.8 są produkowane w Polsce w zakładach Toyota Motor Manufacturing Poland na Dolnym Śląsku.

Nowa Toyota C-HR 2.0 Hybrid Plug-in mocna i szybka jak Prius. Przyspieszenie i zasięg?

Jednak największa sensacja to C-HR z układem 2.0 Hybrid Plug-in. Osiągi? Pod maską pracuje rozwiązanie znane z nowej Toyoty Prius. Stąd w pierwszych liczbach wygląda to tak: benzynowa 2-litrowa jednostka produkuje 152 KM i współpracuje z nowym mocniejszym od spalinówki elektrycznym silnikiem o mocy 163 KM. Całkowita moc napędu wynosi 223 KM (164 kW). Przyspieszenie od 0 do 100 km/h potrwa ok. 7 sekund.

Inżynierowie zapowiadają również niespotykaną wydajność i duży zasięg w trybie elektrycznym. Napęd jest połączony z systemem nawigacji - dzięki funkcji geofencing C-HR PHEV automatycznie przełączy się w tryb EV, gdy tylko wjedzie na teren strefy niskiej emisji. Dlatego można spodziewać się, że na co dzień spisze się jako samochód elektryczny (pod warunkiem regularnego ładowania), a podczas dłuższych wyjazdów będzie działać jak mocna hybryda.

Toyota C-HR nowej generacji na początek w dwóch wersjach

Nowa Toyota C-HR w Polsce zadebiutuje w listopadzie 2023 roku. Na początek kierowcy dostaną dwie wersje specjalne.

Odmiana GR SPORT Premiere Edition będzie miała akcenty stylistyczne znane z modeli GR, w tym wzór kratki atrapy chłodnicy w kształcie litery G, nowe 20-calowe felgi aluminiowe, konsolę środkową ze zdobieniem w kolorze Liquid Black oraz sportowe fotele z logotypem GR na zagłówkach. Głównym lakierem tej wersji będzie Precious Silver połączony z czarnym, kontrastującym dachem. Samochód będzie wyposażony m.in. wyświetlacz HUD na przedniej szybie oraz system premium audio JBL.

Druga wersja Executive Premiere Edition ma dwukolorowe malowanie nadwozia z lakierem Sulphur (p[przewidziano też inne warianty). We wnętrzu skórzana tapicerkę z przeszyciami w odcieniu Sulphur, wyświetlacz HUD na przedniej szybie oraz panoramiczny dach.

Toyota C-HR nowej generacji, czyli kiedy cena w Polsce?

Cena? Obecna generacja C-HR ze starszą hybrydą 1.8/122 KM kosztuje od 127 tys. zł, wariant 2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM wymaga przynajmniej 140 tys. zł. Z kolei pozycjonowana o rozmiar wyżej Corolla Cross 1.8 Hybrid/140 KM i 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM to wydatek odpowiednio od: 143 900 zł i 152 900 zł.

Żeby zachować zdrowy dystans do większego modelu nowa Toyota C-HR z identycznymi hybrydami może kosztować od ok. 135 tys. zł (1.8 Hybrid), a za napęd 2-litrowy od 145 tys. zł. Zaś C-HR plug-in cenowo zbliży się do nowego modelu Prius, którego cennik otwiera kwota 199 900 zł.