Toyota C-HR 2023 najpopularniejsza w Polsce

Toyota C-HR chwili debiutu została okrzyknięta pierwszym tak odważnie zaprojektowanym autem japońskiej marki. Po latach produkcji zachowawczych modeli to był przełom. Nowy design podziałał jak magnes. Wielu kierowców zamawiało C-HR w ciemno, bez jazdy próbnej.

Dziś 4,4-metrowy C-HR pierwszej generacji to najchętniej kupowany kompaktowy crossover w Polsce. Liczby najlepiej oddają sytuację. Tylko od stycznia 2023 roku na drogi wyjechało ponad 7600 sztuk tego auta. Za chwilę w salonach pojawi się C-HR drugiej generacji i stąd japoński producent postanowił mocno zejść z ceny starszej odsłony. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota C-HR 1.8 Hybrid - jakie zużycie benzyny i jak jeździ?

Toyota C-HR pod maską skrywa hybrydę 1.8 o mocy 122 KM (napęd 4. generacji). Takie auto od 0 do 100 km/h powinno przyspieszać w 11 s. Nie jest to demon prędkości, ale nadrabia niskim zużyciem benzyny – bez problemu można zejść do ok. 4,8 l/100 km. Normalne traktowanie gazu to średni wynik na poziomie 5 l na "setkę”. Dodatkowo C-HR w trybie elektrycznym może jeździć z prędkościami autostradowymi do 120 km/h. W mieście na samym silniku elektrycznym może poruszać się przez ponad 70 proc. czasu.

Poza hybrydą i ciągle modną stylistyką o popularności C-HR decyduje dopracowany układ jezdny. Nisko położony środek ciężkości, szeroko rozstawione koła i wielowahaczowe tylne zawieszenie – to gwarancja świetnego prowadzenia, jak na przednionapędowy samochód. Auto zbudowane na sztywnej platformie TNGA-C jest zwinne i stabilne. Samochód spodoba się kierowcom lubiącym szybko pokonywać zakręty.

Toyota C-HR 1.8 Hybrid tanieje, Japończycy ostro tną ceny

Toyota C-HR pierwszej generacji na pożegnanie jest dostępna w trzech wersjach i to od ręki. Odmiana Comfort i Style z napędem 1.8 Hybrid tanieje odpowiednio o 10 900 zł i o 11 100 zł. Rabat dotyczy także ostatnich sztuk C-HR w wersji Final Edition z napędem 2.0 Hybrid. Ile można zyskać po cięciu cen?

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Comfort w cenie Yarisa 1.5 Hybrid

Toyota C-HR 1.8 Hybrid w wersji Comfort kosztuje od 118 000 zł, to 4400 zł więcej niż krótszy o 45 cm Yaris 1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM e-CVT w odmianie GR Sport. Z kolei Yaris Cross 1.5 Hybrid/116 KM Comfort kosztuje 119 900 zł.

Toyota C-HR Comfort w standardzie oferuje 17-calowe alufelgi, dwustrefową klimatyzację, światła w technologii LED i światła przeciwmgłowe. Auto zostało wyposażone także w kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi, system multimedialny Toyota Touch 2 z kolorowym, 8-calowym ekranem dotykowym oraz interfejs Android Auto i Apple CarPlay.

Toyota C-HR 1.8 Hybrid w wersji Style taniej o 11,1 tys. zł

Toyota C-HR 1.8 Hybrid w wersji Style kosztuje teraz od 130 800 zł. Taki samochód to m.in. materiałowa tapicerka z elementami skóry ekologicznej, 18-calowe alufelgi, przyciemniane szyby tylne oraz podgrzewana kierownica. Podsufitka jest czarna, a lusterko wsteczne ściemnia się automatycznie. Do tego inteligentny kluczyk, system monitorowania martwego pola w lusterkach i ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem. Na pokładzie system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym, 8-calowym wyświetlaczem oraz nawigacja z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych.

Toyota C-HR Final Edition z 2-litrową hybrydą 184 KM kusi ceną

W ofercie jest jeszcze pierwsza Toyota C-HR w pożegnalnej wersji Final Edition (na bazie odmiany Style). Samochód z 2-litrową hybrydą/184 KM kosztuje tyle samo co nowy C-HR 1.8 Hybrid Comfort – od 139 700 zł. Wyposażenie starszego modelu to m.in.: tapicerka materiałowa z elementami skóry ekologicznej, przednie i tylne czujniki parkowania, 18-calowe alufelgi z oponami 225/50 R18, przyciemniane szyby tyln, podgrzewane fotele przednie, podgrzewana kierownica, czarna podsufitka, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, system bezkluczykowego dostępu do samochodu, monitorowanie martwego pola w lusterkach, ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem, wycieraczki z czujnikiem deszczu, system multimedialny Toyota Smart ConnectR z 8-calowym ekranem dotykowym, nawigacja z mapami online i darmową transmisją danych przez 4 lata.