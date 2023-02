Reklama

Mercedes-Maybach, który dotychczas dochowywał wierności potężnym silnikom benzynowym V8 i V12 poinformował, że wprowadza do palety jednej z najbardziej luksusowych limuzyn świata wersję zelektryfikowaną.

Nowy wariant z oznaczeniem 580 e ma przy tym łączyć typowy dla Maybacha luksus i komfort, z rozwiązaniami, które pomogą klientom marki dołączyć do eko trendów na rynku. Przy okazji pomoże przygotować tę wymagającą grupę nabywców na zupełnie nowy, już w pełni elektryczny model, który zostanie oficjalnie przedstawiony już za kilka miesięcy.

Mercedes-Maybach S 580 e, jaka moc luksusowej hybrydy?

Sercem nowej wersji limuzyny jest sześciocylindrowy, turbodoładowany silnik rzędowy o pojemności 3,0 l, który generuje moc 367 KM i moment obrotowy 500 Nm. Jest on wspierany przez 150-konną jednostkę elektryczną generującą 440 Nm momentu. Łączna moc systemowa układu to potężne 510 KM i moment 750 Nm, które sprawiają, że samochód może przyspieszać od zera do 100 km/h w 5,1 s i rozpędzać się do 250 km/h.

Mercedes-Maybach S 580 e, jaki zasięg i zużycie paliwa?

W trybie elektrycznym Mercedes-Maybach umożliwia rozkoszowanie się jazdą w absolutnej ciszy z prędkością dochodzącą do 140 km/h. Maksymalny zasięg elektryczny zelektryfikowanej limuzyny to nawet 100 km, a średnie zużycie paliwa w cyklu WLTP to 0,8-1 l/100 km i 22,9-25,0 kWh/100 km.

Ładowanie akumulatorów odbywa się standardowo przez trójfazową ładowarkę pokładową o mocy 11 kW, a w ramach opcji oferowana będzie ładowarka 60-kilowatowa. Przy pomocy tej ostatniej wystarczy tylko 30 minut, by w pełni naładować akumulator Maybacha.

Jak wygląda Mercedes-Maybach S 580 e?

Styliści marki zdecydowali się na bardzo dyskretne podkreślenie zelektryfikowanego wariantu swojej limuzyny. Hybrydę plug-in rozpoznać można po umieszczonej na lewym tylnym błotniku klapce kryjącej gniazdo do ładowania oraz niebieskich akcentach kolorystycznych reflektorach. We wnętrzu jedyną zmianą jest wyświetlany stale na cyfrowych ekranach stan naładowania akumulatora. Być może klienci w tym segmencie nie lubią obnosić się specjalnie z elektryfikacją albo po prostu Mercedes-Maybach zostawia im wolny wybór. Dział personalizacji zapewnia w końcu pełną indywidualizację każdego egzemplarza.

Mercedes-Maybach S 580 e w cenie dla milionerów

Mercedes-Maybach S 580 e już jest dostępny dla klientów w Chinach. Niebawem trafi do sprzedaży w pozostałych regionach świata. Także w Polsce. Cena? Milionerzy muszą poczekać na odpowiedź.

Mercedes-Maybach S 580 e, dane techniczne