Reklama

Mercedes wybrał Polskę w grudniu 2022 roku i ogłosił, że w Jaworze za kwotę 1,3 mld euro (ponad 6,1 mld zł) zbuduje nową fabrykę elektrycznych samochodów dostawczych. Jednocześnie będzie to pierwsza w historii Polski fabryka aut Mercedesa. Dziennik.pl sprawdził, jak toczy się sprawa tej rekordowej inwestycji…

– Otrzymaliśmy pomoc publiczną zgodnie z zasadami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – powiedziała dziennik.pl Ewa Łabno-Falęcka z Mercedes-Benz Manufacturing Poland. – Przy ponad miliardowej inwestycji łatwo wyliczyć, że jest to trochę ponad 18 mln euro –wyjaśniła. Po przeliczeniu to ok. 85 mln zł.

Reklama

Mercedes dostał pomoc publiczną od polskiego rządu, kiedy ruszy budowa fabryki w Jaworze? (WIDEO)

W myśl polskich przepisów w okresie realizacji inwestycji (+5 lat) przedsiębiorca musi ponieść koszty na współpracę z uczelniami o wartości przynajmniej 15 proc. przyznanego grantu. – W przypadku Mercedesa inwestującego w Jaworze będzie to niemal 3 mln euro – wskazała Łabno-Falęcka. Czyli producent na wsparcie polskich studentów przeznaczy ponad 14 mln zł.

Reklama

Budowa nowego zakładu ruszy już w 2024 roku. Wtedy zostanie wkopany kamień węgielny. Chwilę po ceremonii na plac wjadą koparki. W ten sposób Jawor zostanie pierwszą na świecie fabryką samochodów Mercedesa, która wyprodukuje wyłącznie elektryczne dostawczaki. Będą to duże zamknięte furgony zbudowane w oparciu o zupełnie nową platformę VAN.EA (MB Vans Electric Architecture).

Mercedes zbuduje w Jaworze fabrykę samochodów, to rekordowa inwestycja

Inwestycję Mercedesa można nazwać rekordową. Dla porównania Volkswagen w fabrykę Craftera we Wrześni zainwestował 800 mln euro (3,8 mld zł). Nowy zakład Stellantis w Gliwicach to koszt na poziomie 280-300 mln euro (1,4 mld zł).

Z kolei Polska Agencja Inwestycji i Handlu wyliczyła, że w 2022 roku zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce ponad 3,7 mld euro. To o 200 mln euro więcej niż przed rokiem i aż o miliard (!) więcej niż w roku 2020. Porównując rok 2021 z 2022, nastąpiło przetasowanie w krajach, z których pochodzą najwięksi inwestorzy zagraniczni pod względem nakładów finansowych. W 2021 roku były to Korea Południowa, Niemcy i USA.

W TOP 3 utrzymały się Niemcy, które zostały liderem, inwestując w Polsce ponad 1,4 mld euro i tworząc przeszło 4 tys. miejsc pracy. Drugą lokatę zajęła Szwajcaria, realizując projekty w kwocie 611 mln euro i generując ponad 300 etatów. Pierwszą trójkę zamyka Japonia, która planuje inwestycje na łączną kwotę ponad 320 mln euro i deklaruje ponad 1000 miejsc pracy.

Nowa fabryka Mercedesa będzie kosztować ponad 6,1 mld zł

Nowa fabryka samochodów elektrycznych Mercedesa w Jaworze powstanie w latach do 2027 roku na działce położonej vis-à-vis już istniejącego zakładu silników i akumulatorów (do tej pory zainwestowano tam ok. 600 mln euro). Takie położenie pozwoli zaoszczędzić na transporcie akumulatorów trakcyjnych montowanych przecież kilkaset metrów dalej i pozwoli szybko reagować na zapotrzebowanie rynku. Do tego lokalizacja przy drodze ekspresowej S3 oraz w bliskim sąsiedztwie autostrady A4 z pewnością ułatwi logistykę związaną z dostawami podzespołów oraz eksportem gotowych samochodów elektrycznych na cały świat.

Inwestycja Mercedesa w nową fabrykę, to efekt wielkiego planu

Inwestycja Niemców na Dolnym Śląsku jest częścią wielkiego planu, który przewiduje całkowite przejście na samochody elektryczne. – Decyzja o wyborze Jawora to kolejny kamień milowy na drodze do elektromobilności. Ponadto musimy dostosować nie tylko nasze produkty, ale także cały łańcuch wartości - od zakupów przez produkcję i logistykę po sprzedaż - do wymogów przyszłości. Dlatego inwestujemy w całkowicie elektryczną platformę VAN.EA, a tym samym w transformację, mającą nam zapewnić pozycję lidera na rynku aut elektrycznych. Tym samym zabezpieczamy też długoterminowe perspektywy istniejących zakładów Mercedesa w Europie – powiedział Mathias Geisen, szef Mercedes-Benz Vans.

Kiedy ruszy produkcja samochodów Mercedesa w Jaworze? Będzie 2500 miejsc pracy

Wiadomo, że architektura VAN.EA posłuży za podstawę wszystkich elektrycznych samochodów dostawczych w średnich i dużych segmentach, które Mercedes wprowadzi na rynek od 2025 roku. Stąd można spodziewać się uruchomienia fabryki w Jaworze przynajmniej za 2-3 lata. Jednocześnie też ruszy rekrutacja ludzi na nowe miejsca pracy. W przyszłości ma tu znaleźć zatrudnienie ok. 2500 osób.