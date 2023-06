Reklama

Gralion to nazwa samochodów ciężarowych, których produkcją zajmie się nowa fabryka w Pile. Inwestycja zostanie zrealizowania w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – ogłosiło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Skąd wziął się ten wóz?

Pojazd pochodzi z Włoch i tam występuje jako Graelion. To dzieło inżynierów z firmy Tekne, która od 1990 roku zajmuje się produkcją i projektowaniem wozów specjalistycznych dla wojska, w tym pojazdów logistycznych i opancerzonych. Przedsiębiorstwo tworzy także zabudowy do samochodów specjalnych wykorzystywanych przez armię, policję, straż pożarną, służby medyczne czy w więziennictwie.

Reklama

Gralion do produkcji w Polsce, fabryka w Pile już powstaje

W Polsce pojazd będzie produkowany za sprawą warszawskiej spółki Hilltech Truck. Najwidoczniej firma postanowiła uprościć nazwę na potrzeby polskiego rynku, stąd Gralion…

– W fabryce będą montowane – a później również samodzielnie produkowane – dwa typy podwozi terenowych, wykorzystywanych głównie do zabudowy samochodów z przeznaczeniem specjalnym, np. wozy strażackie czy karetki, ale także samochody na użytek służb celnych czy leśników– powiedział Wojciech Maślany, prezes Hilltech Truck. –Współpraca, którą nawiązaliśmy z włoskim przemysłem, pozwoli nam na polskim rynku być konkurencyjnym cenowo, a jednocześnie uniezależnić się od zagranicznych dostawców i narzucanego przez nich czasu oczekiwania na gotowe podwozia – ocenił.

Fabryka w Pile to dwa typy podwozi Gralion i nowe miejsca pracy

W nowej fabryce mają powstawać dwa typy podwozi: Gralion 244 oraz Gralion 266 (z pełną homologacją w Polsce) do samochodów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 do 12,5 tony. Co ciekawe, drugi człon nazwy niektórym może przypominać słynne polskie ciężarówki Star 244 i Star 266 (ciężarowy samochód terenowy).

Pierwsze autazjadą z taśmy w Pile w sierpniu 2023 roku. Przez najbliższe 5 lat roczna produkcja ma rozwinąć się do 1600 egzemplarzy. Pracę w nowym zakładzie docelowo znajdzie 200 osób.

– Historia zatoczyła koło, produkcja specjalnych podwozi ciężarowych w Pile, to dobra tradycja regionu pilskiego, która powraca na teren dawnej Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej (obecnie ANS- Akademia Nauk Stosowanych). Młodzież, którą obecnie kształcimy na kierunku Mechanika i budowa maszyn w przyszłości będzie miała szansę praktykować, zdobywać doświadczenie, a później pracować w fabryce w naszym regionie – powiedział Donat Mierzejewski z Akademii Nauk Stosowanych w Pile.

Gralion zostanie spolonizowany, nowe pojazdy zamiast samochodów marki STAR

– W tym czasie również podwozie zostanie w całości spolonizowane i w 80 proc. produkowane w Polsce. Ostatnimi tego rodzaju pojazdami produkowanymi w Polsce były samochody marki STAR – wskazał resort rozwoju.

Gralion z Piły z napędem 4x4 lub 6x6 i osie portalowe

Atutem podwozi Gralion jest układ napędu (4x4 lub 6x6) z osiami portalowymi (rozwiązanie z wojska). W przypadku osi portalowych (w przeciwieństwie do tradycyjnych, sztywnych osi) dzięki specjalnym mostom na zwolnicach koła nie znajdują się na wysokości dyferencjału, ale znacznie poniżej. W rezultacie Gralion ma 45 cm prześwitu, a jego głębokość brodzenia to 80 cm.

Gralion jako opancerzona furgonetka dla wojska i baza do budowy kamperów

Gralion produkowany w Pile posłuży nie tylko jako baza dla wozów strażackich. Na tym podwoziu przewidziano także opancerzone furgonetki wojskowe, karetki czy pojazdy do ewakuacji.

Gralion pod maską skrywa silnik Diesla 3.0 o mocy 173 KM (430 Nm) produkowany przez Iveco. Jednostka spełnia normę Euro 6, stąd podwozie może być wykorzystywane jako baza do budowy np. kamperów przeprawowych.