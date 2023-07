Fabryka Volkswagen Poznań we Wrześni to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów niemieckiego koncernu na świecie. Jej budowa trwała dwa lata – od 2014 do 2016 roku – i pochłonęła ponad miliard euro. To również jedna z największych zagranicznych inwestycji ostatnich lat w Polsce.

Aktualnie we Wrześni, gdzie zatrudnionych jest ponad 3 tys. osób, powstają Volkswageny Craftery i MAN-y TGE, w tym również ich wersje elektryczne eCrafter i eTGE, w ponad 60 wersjach zabudowy różniących się np. długością, wysokością, ilością drzwi i okien, które zestawiane są z jednym z sześciu silników w parze z manualnymi lub automatycznymi skrzyniami biegów. Poza wariantami typowo dostawczymi i pod zabudowę w polskim zakładzie produkowany jest także bazujący na Crafterze komfortowy kamper VW Grand California.

Z taśm montażowych fabryki we Wrześni może zjeżdżać nawet 450 samochodów dziennie. Są one eksportowane na rynki całego świata, w tym tak egzotycznych krajów jak Panama, Surinam, Tajwan, Peru, czy Wyspy Kanaryjskie. Do największych odbiorców w Europie należą Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Polska.

Jubileuszowy, 500-tysięczny samochód opuścił fabrykę 20 lipca tego roku. Jest nim Volkswagen Crafter 2.0 TDI w kolorze szarym Indium. W wyposażeniu ma m.in. automatyczną, ośmiobiegową skrzynię biegów, aluminiowe felgi i pakiet chromowy Trendline. Został zamówiony przez klienta w Belgii.